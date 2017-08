Erdogan im Verfolgungswahn

In Spanien verhaftet und vorläufig auf freien Fuß gesetzt: Schriftsteller Dogan Akhanli Foto: Oliver Berg/ dpa

Der auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommene deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli kommt unter Auflagen frei. Er muss aber zunächst in der Hauptstadt Madrid bleiben, wie sein Anwalt Ilias Uyar der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag bestätigte. Zunächst hatte die ARD darüber berichtet. »Er ist erschöpft«, sagte Uyar der dpa. Die Türkei habe jetzt 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag an Spanien zu stellen und zu begründen. Dann werde es in Spanien ein Auslieferungsverfahren mit Anhörung geben.

Die spanische Polizei hatte Akhanli am Sonnabend festgenommen. Er hatte Urlaub in Granada gemacht. Was genau ihm vorgeworfen wird, war zunächst unklar. Der Schriftsteller lebt seit seiner Flucht 1991 in Deutschland und hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) begrüßte am Sonntag die vorläufige Freilassung. »Es wäre schlimm, wenn die Türkei auch am anderen Ende Europas erreichen könnte, dass Menschen, die ihre Stimme gegen Präsident Erdogan erheben, in Haft geraten würden«, erklärte der Außenamtschef. »Ich habe vollstes Vertrauen in die spanische Justiz und weiß, dass unsere Freunde und Partner in der spanischen Regierung wissen, um was es geht«.

Der frühere SPD-Chef hatte sich noch am Sonnabend eingeschaltet und mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis telefoniert, um eine Auslieferung des türkischstämmigen Schriftstellers an Ankara zu verhindern.

Offenbar benutzt Erdogan Interpol als Werkzeug für seinen Verfolgungswahn. Akhanli war als Folge einer sogenannten Red Notice bei der internationalen Polizeiorganisation im Auftrag der Türkei festgenommen worden. Damit kann ein Staat die Festnahme eines Gesuchten mit dem Ziel der Auslieferung beantragen.

In seinen Werken befasst sich der 1957 geborene Schriftsteller auch mit der Verfolgung der Armenier in der Türkei – einem höchst kontroversen Thema, bei dem in Akhanlis alter Heimat regelmäßig die Emotionen hochkochen. Er selbst wurde nach dem Militärputsch 1984 verhaftet. Von 1985 bis 1987 saß er in Istanbul in einem Militärgefängnis. (dpa/jW)