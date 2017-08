Die Spieler der Stunde

Schon wieder gewonnen: Elina Switolina kanns kaum glauben Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Das Spezielle am Rogers Cup, den Canadian Masters, ist, dass ATP und WTA im jährlichen Rhythmus den Austragungsort tauschen – sie wechseln zwischen Montreal und Toronto. Die Bedingungen könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. In Toronto sind die Plätze so langsam, als wären sie aus Schlamm gebaut. Dabei kann kaum anderes als in der Regel völlig unansehnliches Tennis herauskommen. Montreal wiederum bietet meist eine ziemlich gute Show.

Dieses Jahr spielten die Männer in Montreal, die Frauen in Toronto. In Montreal hatte man das Glück, dass mit dem achtzehnjährigen Denis Shapovalov ein junger kanadischer Spieler einen geradezu sensationellen Lauf erwischte. Im Februar hatte Shapovalov im entscheidenden fünften Match der Davis-Cup-Begegnung zwischen Kanada und Großbritannien noch für negative Schlagzeilen gesorgt, als er mit einem cholerisch weggeschlagenen Ball den Stuhlschiedsrichter im Gesicht verletzte und disqualifiziert wurde. Nun versöhnte er sein Heimatpublikum mit einem hochdramatischen 3:6, 6:4, 7:6-Sieg im Achtelfinale des Rogers Cup gegen keinen Geringeren als den an Nr. 1 gesetzten Rafael Nadal.

Allerdings hat Nadal seit dem Januar 2014 (dem ATP 250 in Doha) keinen Hartplatztitel mehr gewonnen. Auffällig ist auch, dass der antrainierte Linkshänder Nadal seine beiden letzten Niederlagen gegen echte Linkshänder einstecken musste. In Wimbledon gegen Gilles Müller und nun gegen Shapovalov, der es bis ins Halbfinale schaffte, dort aber gegen den Spieler der Stunde, Alexander Zverev, wenig zu melden hatte. Im Finale am Sonntag war dann überaschenderweise selbst Roger Federer gegen Zverev vergleichbar chancenlos.

Es war bereits das sechste Finale von Federer in dieser Saison, und zum ersten Mal sah der 36jährige dabei müde aus. Andererseits kursieren schon Gerüchte über eine Rückenverletzung. Seinen letzten Rogers Cup gewann Federer im Jahr 2006. Die Montreal-Version fehlt allerdings bis heute in seiner Titelsammlung.

Für Zverev bedeutete der deutliche 6:3, 6:4-Finalsieg nach seinem Erfolg in Rom gegen Novak Djokovic bereits den zweiten Masters-1000-Titel der laufenden Saison. Die sechs bisher ausgespielten Turniere der Masters-1000-Serie dieses Jahres haben damit Federer, Nadal und Zverev paritätisch unter sich aufgeteilt. In der Vorwoche hatte Zverev bereits das ATP 500 in Washington D. C. gewonnen. Seine Bilanz auf nordamerikanischen Hartplätzen ist somit eine makelloses 10:0.

Eine mit der von Zverev durchaus vergleichbare Durchbruchssaison erlebt auf der WTA-Seite in diesem Jahr die 22jährige Ukrainerin Elina Switolina. Sie gewann in Toronto ihren bereits fünften Titel im laufenden Jahr und ist seit gestern neue Nummer vier der Weltrangliste. Auf dem Weg zum Titel in Toronto schlug sie mit Venus Williams, Garbiñe Muguruza, Simona Halep und Caroline Wozniacki gleich vier aktuelle Top-Ten-Spielerinnen in Folge. Für Wozniacki bedeutete das Endspiel in Toronto übrigens bereits das sechste WTA-Finale in diesem Jahr. Schockierend ist dabei ihre Bilanz, bei diesen sechs Versuchen nicht einen einzigen Satz gewonnen zu haben. Die 4:6, 0:6 Niederlage gegen Switolina markierte dabei den bisherigen Tiefpunkt. In dieser Woche in Cincinnati hat Switolina sogar die rechnerische Chance, neue Weltranglistenerste zu werden. Halep, Wozniacki und Angelique Kerber haben diese Chance allerdings ebenfalls.