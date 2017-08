Der Kampf um 30 Pence

Eine Reinigungskraft säubert die Straße vor einem Krankenhaus in London (4. März 2013) Foto: Olivia Harris/Reuters

Für 30 Pence mehr Stundenlohn, also für etwa 33 Cent mehr, sind die Reinigungskräfte von vier im Londoner »Barts Trust« zusammengefassten Krankenhäusern bereits 21 Tage in den Streik getreten. Die Arbeitsniederlegung machte die Unsichtbaren sichtbar. Bilder der Streikposten und Streikkundgebungen verbreiteten sich in aller Welt. Solidaritätsadressen kamen unter anderem von Kolleginnen der Berliner Charité. Labours Schattenwirtschaftsminister John McDonnell gehörte zu den prominenten Besuchern während des Ausstands.

Seit April 2017 gehören die Reinigungskräfte der betroffenen Krankenhäuser zum Serco-Konzern. Serco ist ein multinationales Unternehmen, dessen Geschäftskonzept im wesentlichen darin besteht, von der fortschreitenden Privatisierung des öffentlichen ­Dienstes zu profitieren. Für die Reinigung der Krankenhäuser des Barts Trust erhält Serco vom britischen Steuerzahler 600 Millionen Pfund. Insgesamt macht Serco 82 Milliarden Pfund Profit, der Konzernchef verdient eine Milliarde Pfund pro Jahr.

Davon können die Londoner Reinigungskräfte nur träumen. Sie wären schon mit einer Gehaltserhöhung zufrieden, die endlich einmal wieder über der Inflationsrate liegt. Doch die Konzernleitung stellt sich stur. Das letzte Angebot des Konzerns an die Streikenden gab es am 24. Juli. Der Wochenlohn sollte um zwei Pfund erhöht werden. Die in der Gewerkschaft Unite organisierten Beschäftigten wiesen das als schlechten Scherz zurück.

Die Lohnfrage ist die Hauptforderung, doch es geht noch um eine Reihe weiterer Themen. Als profitorientiertes Unternehmen spart Serco Kosten, wo es nur geht. Pro Krankenhausflur wurde eine Reinigungskraft eingespart. Die verbliebenen Beschäftigten müssen sich die anfallende Mehrarbeit untereinander aufteilen.

Außerdem gibt es inzwischen zahlreiche Berichte von Streikenden, wonach regelmäßig wichtige Reinigungs­utensilien und Reinigungsmittel fehlen. Ganze Flure werden demnach über Wochen hinweg nur mit Leitungswasser geputzt. Hier liegt eine Ursache für die im britischen Gesundheitswesen immer wieder vorkommenden tödlichen Infektionswellen, die teilweise zur monatelangen Schließung ganzer Krankenhäuser führen können. Zusätzlich halste der Serco-Konzern den Reinigungskräften Tätigkeiten auf, die eigentlich gar nichts mit ihren Job zu tun haben. So sollen sie zum Beispiel Frühstück an die Patienten verteilen.

Der Krankenhaus-Streik ist einer von zahlreichen Lohnkämpfen, die derzeit in Großbritannien stattfinden. Allein in London streikten in den vergangenen Wochen die Sicherheitsleute bei der Bank of England und das Kabinenpersonal bei British Airways. Konflikte gibt es außerdem bei der Londoner U-Bahn.

Die Streikkomitees in den Krankenhäusern, bei British Airways und der Bank of England setzten deshalb auf eine Initiative, die durchaus bald landesweit Schule machen könnte. Am dritten August gab es einen gemeinsamen Aktionstag mit Demonstrationen und Kundgebungen vor den Firmenzentralen der bestreikten Unternehmen. »London united« war das vielsagende Motto.

Die Führung des britischen Gewerkschaftsbundes TUC verweigert sich dieser langjährigen Forderung der britischen Gewerkschaftslinken weiterhin standhaft. Am 10. September werden deshalb Streikführer des Barts-Streiks neben zahlreichen anderen Aktivisten auf einer Kundgebung des linken Na­tional Shop Stewards Network am Rande des Kongresses des britischen Gewerkschaftsbundes in Brighton reden, um der Forderung nach Zusammenführung der verschiedenen Lohnkämpfe Nachdruck zu verleihen.