Politiker beim Eierlauf

Echter Absatzrenner: Etwa 18 Milliarden Eier werden jährlich in Deutschland verbraucht Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Der Streit um die »Fipronil-Eier« bringt nicht nur ständig weitere Funde ans Licht. Inzwischen keilen sich neben den Regierungen der Niederlande und Belgiens (jW vom Samstag) auch deutsche Politiker darum, wer im Vorfeld versagt habe. So lieferten sich am Wochenende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) und die niedersächsische Landesregierung eine verbale Eierschlacht. Und die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fordert, Verantwortliche betreffender Unternehmen dank verschärfter Gesetze endlich härter zu bestrafen.

Erbost zeigte sich am Montag Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne). Kritik aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, es hätte Versäumnisse gegeben, wies er zurück. Schmidt hatte der Landesregierung in Hannover vorgeworfen, sie habe wochenlang Informationen über kontaminierte Eier nicht an die zuständigen Kontrollstellen weitergegeben. Meyer mutmaßte in der Bild-Zeitung (Montagsausgabe), der Bundesressortchef inszeniere ein »Ablenkungsmanöver«. Damit wolle er »das eigene Versagen im Eier-Skandal« kaschieren.

Der Landesminister stellte die Sache im Boulevardblatt so dar, dass es sich bei den von Schmidt erwähnten Untersuchungen vom Mai dieses Jahres um »übliche Eierproben, die regelmäßig entnommen werden, die aber erst Anfang August im Zuge des Fipronil-Skandals auf Veranlassung Niedersachsens auf das Insektizid getestet worden sind« handele. Das Land habe »offensiv und weitsichtig aufgeklärt und informiert.

Schmidt hatte seine Vorwürfe nach Angaben der Zeitungen des »Redaktionsnetzwerks Deutschland« (Madsack-Mediengruppe; u. a. Leipziger Volkszeitung, Ostsee-Zeitung, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Märkische Allgemeine Zeitung) in einem Brief an Meyer geäußert. Der CSU-Politiker verweist darin unter anderem auf einen Untersuchungsbericht des niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu einem der betroffenen niedersächsischen Produktionsbetriebe.

Darin werde »ein Rückstandsgehalt an Fipronil von 0,45 mg/kg« attestiert, schreibt Schmidt demnach. Die Probenahme sei bereits am 17. Mai 2017 erfolgt. »Wir sind darüber erst in der vergangenen Woche informiert worden.« Dies werfe die Frage auf, »ob es in Ihrem Verantwortungsbereich weitere Proben gibt, die weiter zurückreichen und nicht weitergegeben wurden«, schreibt der Bundesminister demnach weiter und forderte von Meyer »zeitnahe Erläuterungen«.

Nach jetzigem Sachstand hat der Skandal seinen Ursprung in Belgien und den Niederlanden. Die belgische Firma Poultry-Vision lieferte Medienberichten zufolge ein mit dem Insektizid Fipronil gepanschtes Desinfektionsmittel an die niederländische Reinigungsfirma Chickfriend, die es anschließend offenbar bei der Desinfektion von Ställen einsetzte, in denen Legehennen gehalten wurden.

Niederländische Betriebe exportierten massenhaft belastete Eier in zahlreiche europäische Länder, besonders viele nach Deutschland – nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums 10,7 Millionen. Auch in Hongkong wurden laut EU-Kommission inzwischen Fipronileier aus den Niederlanden entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der niederländischen Gesundheitsministerin Edith Schippers waren erste Hinweise auf Fipronilgebrauch in dortigen Legehennenbetrieben schon Ende 2016 aufgetaucht. Damals habe es aber keinen Verdacht gegeben, dass auch Eier belastet sein könnten.

Als Konsequenz aus dem Skandal hat Foodwatch schärfere Gesetze für verantwortliche Unternehmen gefordert. Statt die Verantwortung auf andere Länder zu schieben, müsse Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) »endlich höhere Strafen durchsetzen«, damit sich solche Skandale nicht wiederholten, erklärte Lena Blanken von Foodwatch am Montag.

In ihrem Aktionsplan forderte die Organisation höhere Strafen für Unternehmen, die gegen Vorschriften des Lebensmittelrechts verstoßen. Außerdem sollen Hersteller nach dem Willen von Foodwatch zu einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferkette verpflichtet werden. Schließlich müssten Behörden künftig besser und schneller die Öffentlichkeit informieren, so Foodwatch. (Quellen: dpa/AFP/Reuters)