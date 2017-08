Nicht nachgedacht

PC-Weltmarktführer Lenovo: Auch wenn es nicht alle wissen, Wirtschaftssanktionen gegen China sind ein zweischneidiges Schwert Foto: Noor Khamis/Reuters

Was haben US-Präsident Donald Trump und die deutsche Automobilindustrie gemeinsam? Sie klammern sich an längst überholte Vorstellungen und Modelle. Die einen können nicht von ihrer besonders umweltschädlichen Technik lassen, der andere hat noch nicht mitbekommen, dass das Gerede seines Vorvorgängers George »Dabbelju« vom »amerikanischen Jahrhundert« nichts als ein schon vor fünfzehn Jahren leicht durchschaubarer Bluff war, vergleichbar eher mit jenem Gebrüll, mit dem sich Akteure bestimmter Mannschaftssportarten zu motivieren pflegen.

Nun will Trump also ein sogenanntes Paragraph-301-Verfahren gegen China einleiten. Herauskommen könnten Strafzölle auf chinesische Waren. Die Rede ist davon, chinesische Behörden hätten US-Unternehmen zum Technologietransfer gezwungen und in der Volksrepublik seien US-Patente verletzt worden. Beides mag sein, ist aber nicht unüblich und vor allem letzteres ist nicht mehr gängige Praxis. Beijing hat inzwischen selbst ein Patentrecht und setzt dieses im Interesse der technischen Entwicklung in einem kapitalistischen Umfeld auch durch. In einem früheren Stadium hatte China allerdings wie zuvor Japan und davor Deutschland und die USA seine technische Entwicklung vor allem durch das »Abkupfern« von Produkten weiterentwickelter Ländern vorangebracht.

Wie alle Phasen ihrer Entwicklung in den zurückliegenden 40 Jahren hat die Volksrepublik auch diese im Zeitraffer hinter sich gelassen. Inzwischen rüsten ihre Unternehmen halb Asien und ganz Afrika mit modernster Telekommunikations- und Eisenbahntechnologie aus. Das Land beheimatet mit Lenovo den weltgrößten PC-Hersteller, hat die schnellsten Großrechner, baut die meisten Hochgeschwindigkeitszüge und ist Weltmarktführer bei der Herstellung von Drohnen. Seine Straßen sind schon seit zehn Jahren voll mit elektrischen Motorrollern, die Autohersteller bauen nicht nur Elektro-Pkw, sondern auch die ersten Elektrobusse. Und zwischen 2008 und 2015 wurden 2.400 Kilometer neuer U-Bahn-Linien gebaut. Falls demnächst die Internationale Raumstation ISS, von der China auf Betreiben der USA ausgeschlossen ist, aufgegeben wird, könnte die Volksrepublik die einzige sein, die noch eine bewohnte Dependance in der Erdumlaufbahn unterhält.

Der Kommentator der Global Times, eines inoffiziellen Sprachrohrs der Regierung in Beijing, kann sich also einfach zurücklehnen und Trump raten, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Es werde natürlich eine chinesische Antwort geben, und er werde schon sehen, dass China ein unabhängiges Land ist. Da findet es das US-Wirtschaftsmagazin Forbes einfach nur »strange«, dass »ausgerechnet das kommunistische China« dem Präsidenten die Folgen eines Handelskrieges erklären muss. Es scheint tatsächlich, als hätten die US-amerikanischen Eliten ein ernsthaftes Problem mit dem Personal im Weißen Haus.