»Lagerwahlkampf wird es mit uns nicht geben«

Foto: Hermann Pentermann/dpa-Bildfunk

Der niedersächsische Minister­präsident Stephan Weil, SPD, hat für den 15. Oktober Neuwahlen angekündigt. Die von ihm geführte Landesregierung aus Sozialdemokraten und Grünen hatte zuvor mit dem Übertritt der ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Twesten zur CDU-Fraktion ihre Mehrheit im Parlament verloren. Ihre Partei ist aktuell nicht im Landtag vertreten. Machen Sie sich Hoffnungen auf einen Einzug?

Selbstverständlich machen wir uns Hoffnung auf den Einzug. Die Turbulenzen in Niedersachsen sprechen auch dafür.

In aktuellen Meinungsumfragen stehen Sie jedoch nur bei drei bis fünf Prozent. Die NRW-Linke stand kurz vor den dortigen Wahlen im Mai zeitweise bei sieben bis acht Prozent. Trotzdem hat es dort am Ende nicht für einen Landtagseinzug gereicht. Was macht Sie so optimistisch?

In NRW hatte Die Linke andere Voraussetzungen. In Niedersachsen können uns gute Ergebnisse der Bundestagswahl im September Aufwind geben, wir sind aber auch gerade für die vorgezogenen Wahlen selbst gut gerüstet. Ebenso wird die Politik von SPD und Grünen, aber auch der CDU, die Frau Twesten ein »unmoralisches Angebot« gemacht haben soll und sie mit offenen Armen aufgenommen hat, Wählerinnen und Wähler nachdenklich machen.

Sie haben vor wenigen Tagen erklärt, dass Die Linke sich auch an einer Regierung beteiligte, wenn »SPD und Grüne eine wirklich sozialere Politik« anstrebten. Was genau verstehen Sie darunter?

Sozialer in bezug auf Niedersachsen bedeutet unter anderem eine große Initiative für sozialen Wohnungsbau vor allem in Städten; Krankenhäuser in öffentliche Hand müssen mit guter pflegerischer und medizinischer Ausstattung versorgt werden; an den Schulen müssen genügend Lehrer und ausreichend pädagogisches Personal eingesetzt werden, die Gebäude müssen, wo nötig, renoviert werden, eine echte Inklusion und die Lehrmittelfreiheit müssen sichergestellt werden.

In den ländlichen Regionen braucht es Initiativen zur besseren Ärzteversorgung, mit Läden, mobilen Bibliotheken und auf jeden Fall einen deutlich gestärkten öffentlichen Personennahverkehr. Auch müssen Universitäten gestärkt werden. Studiengebühren auch für länger Studierende müssen abgeschafft werden. Eine andere, menschenwürdige Flüchtlingspolitik muss eingeleitet werden.

Soziales geht nicht ohne Ökologie. Wir stehen daher für ein generelles Fracking-Verbot in Niedersachsen, keine weiteren Überlegungen, ob Gorleben nicht doch als Atommüllendlager geeignet sein könnte und wir wollen den Schutz des Trinkwassers vor Stoffen wie Glyphosat sicherstellen.

Ist es nicht illusorisch, dass mit der niedersächsischen SPD, die durch und durch mit der Automobilindustrie verbandelt ist, eine sozial-ökologische politische Wende eingeleitet werden könnte?

Die SPD müsste sich zumindest ihrer Aufgabe wieder bewusst werden: Kontrolle der Industrie zum Wohle der Menschen statt zum Wohle der Betrugsprofiteure. Auch dies sehen wir als unsere Aufgabe im zukünftigen niedersächsischen Landtag an. Egal, ob als Opposition oder in Regierungsverantwortung: Wir werden darauf hinweisen, wenn Politik unsozial und unehrlich wird. Aber warten wir die Listenaufstellung der SPD ab, im Moment wird dort innerparteilich sicherlich viel diskutiert.

Auch die Grünen werden politisch immer beliebiger. Können Sie ausschließen, dass die ehemalige Ökopartei am Ende nicht doch lieber mit der CDU koaliert?

Der Fall Twesten zeigt schon, dass die Grünen ein Problem haben, zumindest wenn sie sich als ökologische und soziale Partei begreifen wollen. Ökologie wird langfristig nicht unter neoliberalen und turbokapitalistischen Voraussetzungen möglich sein, eben weil sie nicht profitabel sein kann und darf. Diese Erkenntnis ist bei den Grünen tatsächlich verschüttgegangen.

Also wird es mit der Linkspartei keinen Lagerwahlkampf geben?

Einen Lagerwahlkampf wird es mit der Linken sowieso nicht geben. Wir haben unser Wahlprogramm autonom geschrieben und darin unsere klaren Posi­tionen formuliert. Zu denen stehen sowohl ich wie auch alle Kandidierenden der Liste und die Mitgliedschaft. Klar sind wir aber bereit, Verantwortung zu tragen für eine soziale Politik in Niedersachsen.