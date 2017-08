Anschlag in Ouagadougou

Rettungskräfte bergen am Montag ein Opfer aus dem Restaurant Istanbul in Ouagadougou Foto: Stringer/Reuters

Bei einem Anschlag auf ein Restaurant in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Nach der Tat am Sonntag abend erschossen Sicherheitskräfte zwei Angreifer, wie Informationsminister Remis Dandjinou am Montag laut der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte. Noch immer würden Gebäude rund um den Tatort durchsucht. Frankreich und Deutschland verschärften am Montag ihre Reisehinweise für die Region.

Die Angreifer hatten am Sonntag abend das Feuer auf Gäste des bei Ausländern beliebten Lokals eröffnet. Anschließend verschanzten sie sich in dem Gebäude, möglicherweise mit Geiseln. Ziel der Attacke war das türkische Restaurant »Istanbul« im Zentrum Ouagadougous. Der Einsatz der Sicherheitskräfte gegen die Angreifer wurde nach Angaben von Dandjinou am frühen Montag morgen beendet.

Zunächst war noch unklar, wie viele Angreifer insgesamt beteiligt waren. Die Regierung sprach von einem »Terroranschlag«. Der Präsident von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, verurteilte die Tat im Internet als »abscheuliche Attacke, die Ouagadougou in Trauer versetzt«. Er kündigte zudem an, sein Land werde sich dem »Terrorismus« widersetzen.

Die französische Staatsanwaltschaft und das türkische Außenministerium erklärten am Montag, je einer ihrer Staatsbürger sei bei dem Anschlag getötet worden. Ein weiterer Türke sei unter den etwa zehn Verletzten. Die Nationalitäten der übrigen Verletzten und Todesopfer waren noch unklar.

Die Bundesregierung verurteilte den Anschlag am Montag »in aller Schärfe«. Das Auswärtige Amt in Berlin verhängte eine Teilreisewarnung. Es empfiehlt Reisenden, besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen der Behörden unbedingt Folge zu leisten. Zu der Frage nach möglichen deutschen Opfern konnte das Amt zunächst keine Aussage treffen.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte den Angriff und nannte ihn einen »Terror­anschlag«. Auch Paris reagierte mit einer verschärften Reisewarnung: Das Außenministerium rief französische Bürger in Ouagadougou dazu auf, die Gegend rund um den Tatort zu meiden.

Bereits im Januar hatten Dschihadisten nur rund 200 Meter vom jetzigen Anschlagsziel entfernt eine Attacke auf ein Café verübt. Damals waren 30 Menschen getötet worden, unter ihnen mehrere Ausländer. Zu der Tat hatte sich Al-Qaida im Islamischen Maghreb bekannt. Der Tathergang damals ähnelte jenem des Anschlags vom Sonntag.

Burkina Faso ist zum Ziel des islamistischen Terrors geworden. Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt in der Zerstörung des Staates in ­Libyen durch den Sturz des langjährigen Präsidenten Muhammar Al-Ghaddafi 2011 durch eine Kriegsallianz der USA, Frankreichs und Großbritanniens. Seitdem haben dschihadistische Gruppen in der gesamten Sahelzone Zulauf bekommen.

Angeheizt wurde die Lage zudem durch die gezielte Destabilisierung Malis durch Frankreich, das auf die Uranvorkommen des Landes abgesehen hat. Die Möglichkeit wurde von Islamisten genutzt, die sich mit den aufständischen Tuareg verbündeten. Die Tuareg sahen in den kampferprobten und hochgerüsteten Milizen einen Partner für ihren Kampf um mehr Autonomie.

Die Folgen sind verheerend. Zum einen bekämpfen die Islamisten die lokalen Auslegungen des Islams, die weitaus toleranter sind und eigene Traditionen entwickelt haben. Zum anderen wird damit die Präsenz westlicher Truppen gerechtfertigt. Unter anderem sind 400 Bundeswehr-Soldaten im Rahmen eines EU-Ausbildungseinsatzes in Mali stationiert. Die G-5-Sahel, ein Zusammenschluss von Mali, Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad, sollen zudem mit Hilfe der EU eine eigene »Eingreiftruppe« zur »Terrorbekämpfung« aufbauen.

