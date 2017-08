Nennt ihre Namen

»Kein Platz für Hass«: Charlottesville gedenkt der am Sonnabend getöteten Heather Heyer (13.8.2017) Foto: Justin Ide/Reuters

Jetzt ist ihr Name überall: Mit dem Hashtag #SayHerName (Sagt ihren Namen) hatten Tausende Nutzer auf Twitter die namentliche Nennung von Heather Heyer gefordert. Die 32jährige war am Sonnabend im US-amerikanischen Charlottesville einem Attentat des Neonazis James Alex Fields zum Opfer gefallen. Der 20jährige hatte sein Auto in eine Menschenmenge gesteuert. Mindestens 35 Menschen wurden verletzt, Heyer starb. Die brutale Tat ereignete sich am Rande einer ultrarechten Kundgebung, die sich gegen die vom Stadtrat beschlossene Abschaffung einer Statue des Konförderiertengenerals Robert E. Lee richtete. An ihr beteiligten sich unter anderem der ehemalige Ku-Klux-Klan-Führer David Duke, Mitglieder der »Alt-Right«-Bewegung und zahlreiche »White Supremacists«, die die »weiße Rasse« für »überlegen« halten. Heyer hatte sich an den Gegen­demonstrationen beteiligt, um ein Zeichen gegen den Hass zu setzten.

Die »SayHerName«-Kampagne richtete sich auch direkt an US-Präsident Donald Trump, der den Namen Heyers zunächst nicht nannte und sich lediglich hinter einer generalisierenden Verurteilung der »Gewalt von allen Seiten« versteckte. Der Hashtag kursiert bereits, seitdem das African American Policy Forum (AAPF) 2015 ein Statement veröffentlichte, in dem es die Marginalisierung weiblicher, afroamerikanischer Opfer in den Medien beklagte. Morde von Polizisten an Afroamerikanern wie Trayvon Martin oder Michael Brown waren auch dank der landesweiten Proteste von »Black Lives Matter« in die Öffentlichkeit gelangt, sexuelle Übergriffe und Brutalität gegen schwarze Frauen bislang jedoch kaum Thema, so AAPF. »SayHerName« fordere nicht nur die namentliche Würdigung der Opfer, der Rassismus selbst müsse endlich als Problem benannt werden. Nun ist es erstmals eine weiße Frau, deren Name neben dem Hashtag steht.

Trump kann als Katalysator rassistischer Gewalt identifiziert werden, ihre Ursache ist er nicht. Trotzdem hilft es wenig, dass nun Justizminister Jefferson »Jeff« Sessions den Fall Charlottes­­­­ville übernommen hat, dessen politische Karriere 1986 auf der Kippe stand, als er sich vor dem Senat wegen rassistischen Äußerungen zu verantworten hatte. Sessions hatte damals im Scherz erklärt, er habe den Ku-Klux-Klan immer für »okay« gehalten, bis er herausgefunden habe, dass dessen Mitglieder Marihuana rauchten.

Charlottesville ist nicht zum ersten Mal Schauplatz für Szenen eines gespaltenen Landes. Die Aufmärsche ultrarechter Gruppierungen gegen die Entfernung der Lee-Statue begannen bereits am 14. Mai, als sich zahlreiche Neofaschisten mit Fackeln bestückt um ihren »Leader« Richard Spencer versammelten. Die Zeitung USA Today postete damals ein Video, in dem Spencer verkündet: »Wir werden Charlottesville zum Zentrum des Universums machen. Wir werden noch sehr oft herkommen.« Als am 8. Juli 60 Angehörige des Ku-Klux-Klans im lokalen Justice Park aufschlugen, wurde ihr Protest jedoch von 1.000 Gegendemonstranten gekontert. »Fascists go home«, riefen die Bürger, es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Die Stadt ist eigentlich eine Hochburg der Demokraten, gut 80 Prozent der Einwohner stimmten hier bei der Präsidentschaftswahl 2016 für Hillary Clinton. Doch die Geschichte ihres Bundesstaats Virginia birgt noch eine andere Seite. Er gehörte zu jenen Südstaaten, die sich 1861 von den USA abspalteten, um fortan als »Konföderierte« einen individuellen Staat zu bilden. Auch als »Sklavenhalterstaaten« bezeichnet, kämpften sie für den Fortbestand der Sklaverei, während in den USA unter Abraham Lincoln immer mehr Bundesstaaten das Geschäft abschafften. Vier Jahre und einen Sezessionskrieg später war die Abspaltung wieder aufgehoben. Doch »Virginias Verbundenheit mit der Konföderation hat womöglich das Interesse der White Supremacists an Charlottesville gefördert«, sagte Gregory »Greg« Fischer, Bürgermeister von Louisville im benachbarten Kentucky, am Sonnabend gegenüber USA Today. Auch die anderen Südstaaten verzeichnen ähnliche Fälle. Wie die Stadt Charleston in South Carolina, wo ein Neofaschist im Juni 2015 während einer kirchlichen Bibelstunde neun Afroamerikaner erschoss. Nach der Tat waren viele Flaggen in der Stadt auf Halbmast gehisst worden, nur die Fahne der Konföderierten an einem ihnen gewidmeten Denkmal wehte weiter ganz oben.