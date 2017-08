Die Linke will im Osten punkten

Wollen sich als Anwälte der Schwachen profilieren, ohne »die Mitte« zu vergessen: Dietmar Bartsch und Gregor Gysi am Montag bei der Präsentation ihrer Vorschläge zur Integration Ostdeutschlands Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Linke möchte mal wieder so etwas wie eine sozialistische Einheitspartei werden. Gregor Gysi hatte seinen Genossen schon vor einer Woche ins Stammbuch geschrieben: »Wir müssen auch wieder die Partei der deutschen Einheit werden.« Das könne gelingen, wenn Die Linke wieder stärker die gravierende Benachteiligung der Ostdeutschen thematisiere, hatte er gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt. »Wir waren da in den vergangenen Jahren nicht mehr kämpferisch genug«, kritisierte der frühere Fraktionschef im Bundestag und heutige Präsident der Europäischen Linken.

Am Montag machte Gysi gemeinsam mit Dietmar Bartsch, Linke-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, schon Nägel mit Köpfen: Die beiden Politiker präsentierten in Berlin einen »Gerechtigkeitsplan Ost« mit elf Punkten. Bis zum 30. Jahrestag des Anschlusses im Jahr 2020 müsse die im Artikel 72 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse flächendeckend erreicht sein, forderte Gysi.

Er verwies darauf, dass aktuellen Erhebungen zufolge Ostdeutsche im Schnitt pro Jahr zwei Wochen länger arbeiten als Westdeutsche und dafür 20 Prozent weniger Lohn bekommen. Auch beim Mindestlohn in der Pflege seien Fachkräfte in den neuen Bundesländern noch immer benachteiligt – bei »absolut gleicher und gleichwertiger Arbeit«. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag konstatierte, die Gerechtigkeitslücke zwischen alten und neuen Ländern werde von keiner der im Bundestag vertretenen Parteien außer der Linken im Bundestagswahlkampf thematisiert. Insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei gerade angesichts ihrer ostdeutschen Herkunft »eine einzige Enttäuschung«. Noch im Jahr 2005 habe sie versprochen, in der damaligen Legislaturperiode die Rentenangleichung Ost zu vollenden. Nun habe die große Koalition diese erneut auf das Jahr 2025 verschoben, so Bartsch.

Laut »Gerechtigkeitsplan« sollen unter anderem ab 2019 »auf zehn Jahre angelegt wirtschafts- und strukturschwache Regionen« in Deutschland »durch gezielte Förderung entwickelt werden«. Davon sollten selbstverständlich auch Gebiete in den alten Ländern profitieren, betonte Gysi. Dringend erforderlich sei zudem die Einführung einer solidarischen Mindestrente von 1.050 Euro. Das Kindergeld solle auf 328 Euro heraufgesetzt und eine Kindergrundsicherung von 573 Euro eingeführt werden. Die Infrastruktur im ländlichen Raum soll durch bessere öffentliche Verkehrsverbindungen und einen vom Bund finanzierten Breitbandausbau aufgewertet werden. Für die Umsetzung solcher Maßnahmen soll laut Plan ein Ministerium für Infrastruktur und die neuen Länder zuständig sein.

Bartsch warnte, im Osten verfestige sich das »Gefühl der Geringschätzung, des Abgehängtseins, des Nicht-ernst-genommen-Werdens«. Dies treibe Wähler den Rechtspopulisten in die Arme. Apropos Rechte versus linke sozialistische Einheitspartei: Die Linke-Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak hat die Vorgängerorganisation der Linken bzw. PDS im Osten, die SED, am Sonntag abend in einem ihrer ungezählten »Tweets« als »im Kern rechte Partei« eingeordnet. Denn sie sei »autoritär, nationenbezogen, ausgrenzend von allem, was nicht ›normal‹ war« gewesen, so Wawzyniak in gewohnter analytischer Schärfe.