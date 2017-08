USA forcieren Handelskrieg

Die Kräne stehen still: Verladehafen für Kohle im nordkoreanischen Rajin (18.7.2014) Foto: Yuri Maltsev/Reuters

China hat einen Importstopp für Eisen, Meeresfrüchte, Blei, Kohle und Erze aus der Demokratischen Volksrepublik Korea verhängt. Mit dem Einfuhrverbot setzte das Handelsministerium in Beijing am Montag Sanktionen der Vereinten Nationen um. Der UN-Sicherheitsrat hatte die neuen, scharfen Strafmaßnahmen nach dem jüngsten Test einer Langstreckenrakete durch Pjöngjang verhängt.

Das noch im Verlauf des Montags – jedoch nach jW-Redaktionsschluss – erwartete Memorandum von US-Präsident Donald Trump, den Umgang Chinas mit geistigem Eigentum offiziell prüfen zu lassen, vergifte das Verhältnis zwischen beiden Ländern, schrieb die staatliche Tageszeitung China Daily am Montag. Die Verordnung sei schädlich für die Beziehungen zwischen Beijing und Washington. Es sei entscheidend, dass die USA keine raschen Entscheidungen träfen, die sie bereuten.

Das chinesische Außenministerium warnte Washington vor einem »Handelskrieg«. »Es wird keine Gewinner, sondern nur Verlierer geben«, hieß es aus Beijing. Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften seien zum »gegenseitigen Vorteil«.

Unterdessen hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eine politische Lösung des Korea-Konfliktes angemahnt. »Es darf keinen weiteren Krieg auf der koreanischen Halbinsel geben«, sagte Moon am Montag auf einem Treffen mit Beratern. Der Atomstreit müsse friedlich beigelegt werden, forderte er.

Erklärungen zur aktuellen Krise kamen auch aus Kiew. Die ukrainische Führung hat Raketenlieferungen an die DVRK dementiert. »Die Ukraine hat keine Raketentriebwerke oder sonstige Raketentechnologie geliefert«, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, ­Olexander Turtschinow, am Montag in Kiew.

Von der New York Times befragte Experten hatten den illegalen Kauf von Triebwerken aus der ehemals sowjetischen Raketenfabrik in Dnipro für möglich gehalten. Das würde den schnellen Fortschritt Pjöngjangs beim Bau einer Interkontinentalrakete erklären. (dpa/Reuters/jW)