Nach der Wahl

In weiten Teilen Kenias herrschte am Montag trotz eines Streikaufrufs von Oppositionsführer Raila Odinga angespannte Ruhe. Zwar kam es etwa im Kibera-Slum von Nairobi erneut zu Auseinandersetzungen (Foto), doch viele Unterstützer Odingas sahen sich offenbar gezwungen, die Arbeit wiederaufzunehmen, um ihre Familien ernähren zu können. Seit den Wahlen am Dienstag vergangener Woche wurden mindestens 16 Menschen getötet, unter ihnen ein neunjähriges Mädchen. Die Opposition zweifelt den Wahlerfolg von Präsident Uhuru Kenyatta an. (AFP/jW)