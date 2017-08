Im Neymarktkauf

Alles, nur kein »Deutsches Würstchen«: 222-Millionen-Mann Neymar Foto: John Schults/REUTERS

Die Ablösesumme für den brasilianischen Fußballspieler Neymar Anfang August 2017 betrug – diese Verbform kann auch substantivisch aufgefasst werden – 222 Millionen Euro. Zur gleichen Zeit bot die Lebensmittelhandelskette Marktkauf ein Glas »Deutschländer Würstchen« für 2,22 Euro an, also exakt für ein Hundertmillionstel des Preises, der für Neymar verlangt und bezahlt wurde.

Ein Glas Würstchen der Marke »Deutschländer« enthält sechs Stück Würstchen; ein einzelnes »Deutschländer Würstchen« kostet also ein Sechstel eines Hundertmillionstels des Preises von Neymar, das sind pro Würstchen genau 37 Eurocent.

Auf den ersten Blick scheint das sehr wenig; 37 Cent, was soll so eine Wurst schon enthalten außer Wasser, Trägermasse, Nitritpökelsalz und ein paar Fetzen Schweinearsch? Wenn man aber weiß, dass »Deutschländer Würstchen« die inoffizielle Anrede unter AfD-Mitgliedern ist, ruft die in diesem trüben Licht exorbitant aufschimmernde Kaufsumme Verbraucherschutz­organisationem auf den Plan.

»Der Preis ist absurd überhöht«, referiert Gerd Schimmelpfennig von der Stiftung Warentest. »Wer würde denn beispielsweise freiwillig 37 Cent für den PG Björn Höcke zahlen, um sich kurzfristig einen Gehör- und mittelfristig einen Gehirnschaden zuzuziehen? Andererseits erscheint die Investition gerade Gewohnheitskonsumenten – nicht immer die hellsten, wenn Sie verstehen, was ich meine – noch recht günstig, und sie werfen ihr Geld buchstäblich in die Gosse.«

»Es bleibt nur«, erläutert Schimmelpfennig weiter, »den Neymar als Leitwährung einzuführen – ein Neymar gleich 222 Millionen Euro – und Fußballer so teuer zu verkaufen, dass selbst ein sechstel Hundertmillionstel des Produktpreises für die durch Dumpingangebote verführte Kundschaft zu einem unerschwinglich hohen Betrag anschwillt. Preise zwischen 100 und 1.000 Neymar sind schon sehr bald denkbar, der in diesem Fall positiv zu wertende Schaden trifft dann Billigware und Wegwerfprodukte wie Höcke und andere ›Deutschländer Würstchen‹.«

Was für ein luzider, Stringenz versprechender Ansatz, dachte ich; endlich nicht mehr das mediale oder medienwirksame Gegreine über »Perversion« aus dem Mund von Leuten, die diese Perversion Woche für Woche stützen und alimentieren oder sehr geschmeidig von ihr profitieren und leben. Allein dafür lohnt sich die Sache schon, und ich könnte mir vorstellen, mich mit einem zehntel Neymar als Beraterhonorar einverstanden zu erklären.