Nachschlag: Ikone des Freiheitskampfs

Vor 55 Jahren: Eine algerische Familie kehrt nach dem Sieg der Revolution aus Marokko in die Heimat zurück. Der Film »Sie hat alles gestanden« erinnert an Djamila Boupacha, eine der großen Heldinnen des Freiheitskampfes Foto: dpa

Algier 1960: Die 22jährige Djamila Boupacha wird von der französischen Kolonialmacht verhaftet und beschuldigt, eine Bombe in einem Café gelegt zu haben. Unter Folter gesteht sie. Ihr droht eine Verurteilung zum Tode vor einem Militärtribunal. Doch die Pariser Rechtsanwältin Gisèle Halimi setzt alles daran, ihre Freilassung zu erwirken. Mit Simone de Beauvoir startet sie eine Solidaritätskampagne und erreicht, dass eine Untersuchung über die Foltervorwürfe eingeleitet wird. Der Prozess wird vor einem Zivilgericht in Caen fortgeführt. Am Ende wird Boupacha im Rahmen des Waffenstillstandsvertrags von Evian freigelassen und kann in die Heimat zurückkehren, wo sie heute neben Djamila Bouhired als eine der großen Heldinnen des algerischen Befreiungskrieges hoch angesehen ist. Wer den Film »Sie hat alles gestanden«, der den Fall authentisch schildert und dabei dem Zuschauer wenig erspart, angesichts der fortgeschrittenen Sendezeit verpasst hat, kann ihn in der Arte-Mediathek abrufen. (jt)