Von Nazis aufgebaut

Zu jW vom 3. August: »Aus braunem Geist ­erschaffen«

Gerhard Feldbauer zeigt mit der ihm eigenen nüchternen Treffsicherheit, was für eine Schmierenkomödie Frau von der Leyen und Co. hinlegten, als sie vorgaben, die Bezugnahme der Bundeswehr auf die deutsche Wehrmacht sei eine Entgleisung gewesen, anstatt System zu haben. Feldbauer weist hier einmal mehr nach, dass die Bundeswehr maßgeblich von Nazis aufgebaut wurde, tatsächlich berauschten sich über Jahrzehnte ganze Bundeswehr-Kameradschaften am Wüten von Hitlers »kruppstahlharten« Mörderkolonnen.

Allerdings: Ich stamme selber aus einer Bundeswehr-Familie, die antifaschistisch orientiert ist, und man sollte nicht vergessen, dass es auch viele Soldaten gab, die im guten Glauben (aber fehlgeleitet) der antitotalitären Verteidigungsdoktrin der BRD folgten. Abgesehen davon, dass wir eigentlich (fast) alle in einer Welt ohne Armeen leben möchten, ist mir noch etwas anderes wichtig: Doch, es gab eine deutsche Armee, die zumindest einmal auf seiten von Freiheitskämpfern wirkte, nur war das nicht die Bundeswehr. Nicht zuletzt Irene und Gerhard Feldbauer selbst, die von 1967 bis 1970 als Reporter in Vietnam wirkten, stehen für diese ungewöhnliche und mutige Solidarität im Kampf gegen das US-amerikanische Imperium. (…)

Oliver Steinke, Neustadt a. d. Weinstraße

Abgedroschene Mythen

Zu jW vom 4. August: »Längerer Hals ­erwünscht«

Es ist besonders ärgerlich, dass Otto Köhler am Schluss seines sehr informativen Artikels abgedroschenen Hitler-, Wehrmachts-, und Nazipropagandamythen sowie heutigen besonders beliebten und verbreiteten Legenden in der Geschichtsschreibung aufsitzt: »Denn war es nicht so, dass die Notwendigkeit, Jugoslawien zu bestrafen, den von Heusinger ebenfalls ausgearbeiteten Feldzug um entscheidende Wochen hinauszögerte?« (Köhler)

Die von der Kriegs- und Nachkriegspropaganda äußerst beliebte und verbreitete Mär, dass die Verzögerung von zirka vier Wochen beim Überfall auf die Sowjetunion angeblich kriegsentscheidende Bedeutung gehabt hätte, ist absolut unzutreffend. Die Wege- und Straßenverhältnisse (Nachwirkungen der Schlammperiode) in der Sowjetunion ließen im Mai 1941 die später realisierten weitumfassenden Zangenangriffe der Wehrmachtspanzerdivisionen überhaupt nicht zu. Das war der Hauptgrund, die Aggression und Invasion erst am 22. Juni zu beginnen. (…)

Köhler schreibt von »Wochen, in denen General Winter sich dann auf die Seite Stalins schlug – Moskau in Sichtweite der deutschen Truppen blieb unerreichbar«. Das Scheitern des »Blitzkriegskonzepts« (»Barbarossa«) und der Zusammenbruch der Wehrmachtsoffensive vor Moskau haben überhaupt nichts mit »General Winter« zu tun: Die Schlammperiode Mitte Oktober bis November 1941 verlangsamte den Vormarsch der ausgebluteten, verlumpten und verlausten Hitler-Wehrmacht enorm; ja sie sehnte sich geradezu nach dem Winter (gefrorene Vormarschstraßen). Die Elite- und Panzerdivisionen hatten Ende November 75 Prozent der Kampfkraft verloren. Übrigens, die Verluste des deutschen Heeres waren im August 1941 höher als im Dezember (Bilanz März 1942: 1,2 Millionen Tote und Verwundete). Kurz, die Hitler-Armeen waren gar nicht mehr in der Lage, Moskau zu erobern.

Hinzu kam der sich immer mehr verstärkende Widerstand der Roten Armee, der schließlich mit der Gegenoffensive die erste strategische große Niederlage des faschistischen Deutschland bewirkte. Dann noch hervorragende Waffen, den deutschen z. T. weit überlegen (z. B. »T-34«, »KW-1«, »Katjuscha« bzw. »Stalinorgel«), die erheblich zum Sieg beitrugen und die Wehrmachtsoldaten oft das Laufen lehrten. (…)

Thomas Pelte, per E-Mail

Wo bleibt der Aufstand?

Zu jW vom 8. August: »Feindbild Flüchtling«

(…) Unter dem Vorwand »Schleuserbekämpfung« werden inzwischen im Auftrag der EU Flüchtlingsschiffe, die auf dem Mittelmeer auf dem Weg ins rettende Europa sind, gestoppt und zurückgetrieben, entweder in das völlig überfüllte Flüchtlingslager in Libyen, wo inzwischen mindestens 40.000 Menschen zusammengepfercht dahinvegetieren, oder gleich in den sicheren Tod im Meer. In den Medien kommt dieser Skandal gar nicht mehr vor. Wo bleibt der Aufstand in den EU-Ländern gegen diese Menschenrechtsverletzung? Ein Protest von »Pro Asyl« und »Ärzte ohne Grenzen« genügt jetzt nicht mehr. So wie gegen den G-20-Gipfel in Hamburg muss es regionale und überregionale Proteste geben. Asyl ist ein Menschenrecht!

Eva Ruppert, Bad Homburg

Von den Industriestaaten inszeniert

Zu jW vom 1. August: »Protest oder Terror«

Ohne Zweifel steckt Venezuela in einer »schweren Krise«, an der auch Maduro und Chávez nicht ganz unschuldig sind und bei der die gesunkenen Preise des Erdöls eine auslösende Rolle gespielt haben. Doch das alles darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Lateinamerika zur Zeit wieder einmal eine der üblichen Krisen inszeniert wird, die jedesmal dann von den Industriestaaten und dem sie tragenden kapitalistischen System und den Besitz- und Machtcliquen der jeweiligen Länder organisiert wird, wenn ihre globale Machtstellung irgendwo in der Welt ernstlich in Frage gestellt und angefochten wird. (…)

Ludwig Schönenbach, per E-Mail

Blendwerk

Zu jW vom 5./6. August: ­»Mehrwertsteuersenkung«

Eine Senkung der Mehrwertsteuer wäre auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Wäre sie aber ein gutes Mittel, der Umverteilung von unten nach oben entgegenzuwirken? Auch die Quelle des Vorschlags lässt mich aufhorchen. Bei genauer Sicht auf das Ergebnis fällt mir auf: Ja, die Bürger hätten dadurch etwas mehr Geld in den Fingern, könnten mehr ausgeben. Und das ist der springende Punkt. Es kann mehr Geld ausgegeben werden. Damit landet das nun vorhandene Geld direkt in den Taschen der Wirtschaft und nicht im Steuersäckel. So wie es die neoliberale Lehre vorsieht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Blendwerk soll auch blinken. An einer Erhöhung der Einkommen führt kein Weg vorbei. Aber nicht auf diese Tour.

Wolfgang Seibt, Wettenberg