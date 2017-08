Geradezu klassisch

Foto: Jutta Schölzel

Am 14. August 2016, heute vor einem Jahr, starb in Neustrelitz der Schriftsteller Hermann Kant, zwei Monate nach seinem 90. Geburtstag. Sein Grab liegt auf dem kleinen Waldfriedhof des Ortsteils Prälank der mecklenburgischen Stadt. In dem damals noch nicht eingemeindeten Dorf wohnte der Autor von Romanen wie »Die Aula«, »Das Impressum« und »Der Aufenthalt« seit Anfang der 90er Jahre. Seine Werke, darunter zahlreiche Erzählungen, widerspiegeln umfassend, um nicht zu sagen auf klassische Weise, die gesellschaftliche Umwälzung, die in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR nach 1945 stattfand. In der DDR, aber auch in der Bundesrepublik – zeitweilig bis hinein in Schulbücher – fanden seine Texte Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Leser. Kant hielt bis an sein Lebensende an den humanistischen, antifaschistischen und sozialistischen Zielen fest, die seine politische Tätigkeit und sein Schreiben bestimmten. Das trug ihm noch nach seinem Tod die heute üblichen Schmähungen ein. Für das kommende Jahr planen Marx-Engels-Stiftung Wuppertal und jW eine Konferenz, um seine Arbeit und das Fortwirken von DDR-Literatur bis heute zu würdigen. (jW)