Es gibt einfach keine blauen Röcke mehr. Ganz einfach blau. Dunkelblau, aber nicht zu dunkel. So eher marine. Ganz schlicht. Zu diesem Jackett, das ich mir letztes Jahr genäht habe. Aus diesem hellen Grau, war im Angebot. Die haben ja öfter Angebote, und eigentlich wollte ich gar kein Grau, aber wahrscheinlich war es gerade aus der Mode, und deshalb war es wirklich preiswert. Und ich hatte nicht so viel Geld dabei. EC-Karte benutze ich nicht mehr, weil ich sie nicht wiederfinde. Die hatte ich versteckt vor dem letzten Urlaub. Ich kann sie einfach nicht wiederfinden. So findet sie natürlich auch kein Dieb. Kreditkarten lehne ich ab. Man wird bloß verführt.

Die Volkshochschule war ausgefallen, deshalb bin ich mal eben zum Karstadt rein. Frau Elster war krank. Die ist neu, die letzten Jahre hatten wir immer Herrn Mälzer. Ganz netter junger Mann, gar nicht eingebildet, obwohl er eigentlich Dr. Mälzer war. Der Kurs ist schon seit Jahren zusammen. Diese eine ältere Dame, na ja, nicht sehr alt, aber doch schon älter, den Namen vergesse ich immer, deren Schwiegertochter promoviert auch. Ganz natürliches Mädchen. Sie soll gerne ein Baby haben wollen. Was die Frau Elster nun hat, wissen wir nicht. Die hatte letztes Mal so einen karierten an, ganz hübsch, aber mehr grün. Ich wollte noch nicht nach Hause, weil der Mann für die Waschmaschine erst um vier kommen sollte. Pflegeleicht sollte er schon sein. Ich weiß auch nicht, warum man so ganz einfache, normale Sachen nicht bekommt. Die Verkäuferin wusste es auch nicht. Das trägt man jetzt, hat sie gesagt, so ein türkisenes Blau, irgendwie hell-mittel-blau, das passt überhaupt nicht zu dem grauen Jackett. Das ist mir wirklich schnuppe, was man jetzt trägt. Danach habe ich mich nie gerichtet. Die, na, aus dem Turnverein, die mit dem kranken Mann, na, Frau Schletzig! Die ist immer sehr flott. Schicke Figur und ganz flott. Sie hat den Schwiegervater gepflegt und jetzt den Mann, aber sie ist immer sehr modisch und schick. Wie die das macht, das muss man wirklich bewundern. Manche haben ja alles auf einmal.

Die Kaffeemaschine macht sehr merkwürdige Geräusche, aber das kann ich mir jetzt nicht leisten, alles auf einmal. Da tut’s dann auch mal der Tauchsieder. Die Waschmaschine ist mir wichtiger. Fünfzig Euro würde ich schon ausgeben für einen guten Wollrock, der hält dann auch lange. Schlicht und zeitlos. Frau Kraber sagt das auch. Zeitlos und gute Qualität, das kriegen Sie nicht mehr. Die sagt das einem auch, wenn sie was schick findet, das machen nicht viele. Manche ziehen sich eigentlich nicht so gut an, da sagt man dann besser nichts. Also, so merkwürdig war dieses türkisene Blau, ich weiß gar nicht, warum die so was herstellen. Pflegeleicht war er.