Seltsame Allianz

Donald Trumps Sicherheitsberater McMaster ist manchen ein Dorn im Auge Foto: Andrew Harnik/AP Photo

Seit dem 3. August fahren Teile der ultrarechten Webseiten und Blogs der USA eine Kampagne gegen den Nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten, Herbert Raymond »H. R.« McMaster. Das unmittelbare Ziel ist die Entfernung des aktiven Generalleutnants aus dem Amt und seine Versetzung »auf einen anderen Verwaltungsposten, wo er weniger Schaden für Israel und für die Bekämpfung des radikalen islamischen Terrorismus anrichten kann«. Weit darüber hinaus wird eine großflächige »Säuberung« des für die US-Außenpolitik zuständigen Teils der Administration angestrebt.

Das Zentrum der Kampagne gegen den 55jährigen McMaster wird von einer Allianz zwischen dem Breitbart News Network und der »Zionist Organization of America« (ZOA) gebildet. Zu dieser Achse haben sich zahlreiche Blogs und Personen aus dem rechtsextremen Lager gesellt. Einige von ihnen sind der »Alt-Right« zuzurechnen. Dieses Kunstwort steht für »alternative Rechte« und bezeichnet eine Bewegung ohne gemeinsames Programm, die sich durch die Präsidentschaft von Donald Trump bestätigt sieht und dessen Politik in ihrem Sinn zu beeinflussen versucht. Die Website Breitbart.com ist für erhebliche Teile der »Alt-Right« ein wichtiges Kommunikationsforum.

Generaldirektor des Breitbart-Netzwerks war bis zum 17. August 2016 Stephen Bannon. Er gab diesen Posten damals auf, um Leiter von Trumps Wahlkampagne zu werden. Seit dessen Amtsantritt am 20. Januar ist Bannon sein Chefberater. Wie maßgeblich der Einfluss des heute 63jährigen auf Breitbart.com immer noch ist, kann nur vermutet werden. Aber eine Distanz zwischen beiden ist öffentlich nicht einmal in geringfügigen Einzelheiten zu erkennen.

Die ZOA ist die am weitesten rechtsstehende unter den jüdischen Organisationen der USA. Als ihr Hauptgeldgeber gilt allgemein der Spielkasinomilliardär Sheldon Adelson, der neben nationalistischen Siedlern in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten unter anderem auch Premierminister Benjamin Netanjahu finanziell fördert. Das Bündnis zwischen der ZOA und Breitbart ist weder neu noch überraschend: Als im Januar viele jüdische Organisationen der USA Bannons überragende Rolle in der Trump-Administration kritisierten, war es nur die ZOA, die sich mit dem Vordenker der »Alt-Right« solidarisierte und ihn demonstrativ zu ihrem Jahreskongress einlud.

Äußerer Anlass für den Start der Kampagne gegen McMaster war am 2. August die Entfernung von Ezra Cohen-Watnick aus dem Nationalen Sicherheitsrat. Er war dort für die Aufsicht über die Arbeit der Geheimdienste verantwortlich gewesen. Die Achse Breitbart-ZOA und ihre Partner werfen McMaster auch mehrere frühere Entlassungen aus diesem Gremium vor. Aber keine dieser Personalmaßnahmen wäre ohne Trumps Zustimmung möglich gewesen. Vermutlich auch aus diesem Grund hat der Präsident seit Beginn der Kampagne seinem Nationalen Sicherheitsberater zweimal öffentlich sein Vertrauen ausgesprochen und seine Arbeit vorbehaltlos gelobt.

Die Vorwürfe gegen McMaster konzentrieren sich auf die Behauptung, dass dieser »tief feindlich gegen Israel und Trumps Agenda« eingestellt sei. In diesem Sinn werden auch die von ihm veranlassten Personalmaßnahmen interpretiert. Neben der offensichtlich an den Haaren herbeigezogenen Behauptung, McMaster blockiere die Bekämpfung des »islamischen Terrorismus«, stellt das Bemühen des Nationalen Sicherheitsberaters, Trump vom offenen Ausstieg aus dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen mit dem Iran abzuhalten, den einzigen substantiellen Anklagepunkt der Achse gegen McMaster dar. Aus Trumps Äußerungen geht klar hervor, dass er in den nächsten Monaten den Bruch mit Teheran herbeiführen will und zugleich hofft, den Iran als Schuldigen dastehen lassen zu können. Dabei ist die aggressive Kampagne gegen McMaster jedoch eher lästig.