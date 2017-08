Klein, aber hungrig

Endlich bei den Großen: Huddersfield spielt nach 45 Jahren wieder in der Premier League Foto: Lee Smith/REUTERS

»Wir sind der größte Außenseiter in der Geschichte der Premier League!« schätzt Huddersfield-Trainer David Wagner die Lage seines Teams vor dem Saisonstart in England ein. Was nach einer vorab formulierten Entschuldigung klingt, ist so falsch nicht. Mit den anderen Vereinen in der obersten Spielklasse kann Huddersfield Town finanziell nämlich nicht konkurrieren.

Der Marktwert des Teams ist beispielsweise nach Schätzung des Fachportals transfermarkt.de mit circa 50 Millionen Euro der mit Abstand geringste der Liga. Selbst ein Mittelklasseklub wie der FC Southampton kommt hier auf einen viermal höheren Wert. Auch der Etat ist mit 33 Millionen Euro der geringste in Englands Beletage. Selbst Mitaufsteiger Brighton & Hove Albion mit dem zweitniedrigsten Etat hat etwa doppelt so viel Geld zur Verfügung. Da die sportliche Tabelle immer mehr der finanziellen entspricht, sieht es für Huddersfield zunächst nicht gut aus. Die englischen Buchmacher sind bezüglich des Ligaerhalt jedenfalls skeptisch.

Doch ganz aussichtslos ist die Lage nicht. Immerhin schaffte Huddersfield auch den Aufstieg mit einem der kleinsten Budgets der Championship, Englands zweiter Liga. Zudem sind im Verein Leute am Werk, die etwas von ihrem Job verstehen. Da wäre zunächst der Besitzer Dean Hoyle. David Wagner und er haben dieselbe Vorstellung davon, wie der Klub funktionieren soll. Selbst bei einem Abstieg aus der Premier League wäre der Job des deutsch-amerikanischen Coaches sicher, sagte Hoyle zuletzt. Mit dem neuen Chef der Fußballabteilung, David Moss, ist zudem ein fähiger Mann hinzugekommen. Er arbeitete bislang beim schottischen Serienmeister Celtic Glasgow und hatte gemeinsam mit Wagner bereits frühzeitig den Kader zusammengestellt. Nicht selbstverständlich für ein Team, das durch die Relegation musste.

Es bleibt natürlich Wagner selbst. Der ehemalige Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund hat mit seiner erfolgreichen taktischen Mischung aus Ballbesitz und Gegenpressing für einiges Interesse an seiner Person gesorgt. Bereits Ende vergangener Saison wollte ihn der damals kriselnde VfL Wolfsburg verpflichten. Doch Wagner entschied sich für den Verbleib und eine Vertragsverlängerung in England. Es würde doch zu sehr schmerzen, einen anderen diese Mannschaft trainieren zu sehen, sagte Wagner kürzlich im Interview mit dem Kicker.

Um eine Chance auf ein weiteres Jahr in der Premier League zu haben, hat der Verein aus Yorkshire in diesem Sommer rund 40 Millionen Euro auf dem Transfermarkt investiert. Das meiste Geld floss dabei für Mittelstürmer Steve Mounié von HSC Montpellier. Angeblich gab Huddersfield 13 Millionen Euro für den 22jährigen aus. Auch die feste Verpflichtung von Mittelfeldspieler und Aufstiegsheld Aaron Mooy, der bislang nur vom Topklub Manchester City geliehen war, trägt zur ausgeglichenen Besetzung des Kaders bei. »Ich habe Jungs geholt, die richtig hungrig auf die Premier League sind«, so Wagner. Ob das für den Verbleib in der Liga reichen wird, steht auf einem anderen Blatt.

Trotzdem ist die Euphorie ist so groß wie seit dem Gewinn dreier Meisterschaften in den 20er Jahren nicht mehr. Wer hätte schon geglaubt, dass Huddersfield nach dem Kampf gegen den Abstieg aus der Championship in der Saison 2015/16 nun in der Premier League spielen würde? Immerhin konnten sich die »Terries« seit 1972 nicht mehr für Englands höchste Spielklasse qualifizieren. Die Fans von Huddersfield Town sind daher sowieso voller Glücksseligkeit. Sie würden Wagner am liebsten ein Denkmal setzen. Falls er mit seinem Team nun auch noch den Klassenerhalt schafft, dürften wirklich die Bagger anrücken, um eine Wagner-Statue vor das John Smith’s Stadium zu stellen. Zum Ligaauftakt spielt Huddersfield am Samstag in London gegen Crystal Palace.