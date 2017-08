Paul McCartney von den Beatles: »Sgt. Pepper’s Musical Revolution« Foto: BR/ Apple Corps Ltd.

Die Sekte der Folterer

Deutsche Diplomaten und die Verbrechen der »Colonia Dignidad«

Das Areal der Colonia Dignidad in Chile war Schauplatz beispielloser Verbrechen. Folter, Vergewaltigung Minderjähriger, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka, Bespitzelung, Beichtzwang – niemand schritt ein. Deutsche Diplomaten leugneten jahrelang die Menschenrechtsverletzungen, vertuschten die Zustände und schickten geflohene Sektenmitglieder sogar zurück in das Lager. Später wurde die Siedlung zum Folterzentrum für das Pinochet-Regime. Gegründet 1961 von freikirchlichen Auswanderern, präsentierte die Sekte sich dabei nach außen als deutsche Mustersiedlung.

3sat, 20.15

A Hard Day’s Night

Der Arbeitstag von John, Paul, George und Ringo beginnt hektisch. Auf dem Weg ins Fernsehstudio, wo sie in einer Live-Show auftreten sollen, entkommen die vier Musiker nur mit Mühe und Not einer Meute schreiender Fans. Paul hat seinen Großvater im Schlepptau, auf den er aufpassen muss. Im Zug kommt es zum Disput mit dem spießigen Besitzer eines Erste-Klasse-Tickets. Unter Protest verlassen die Beatles das Abteil und vertreiben sich die Zeit mit einer lockeren Session im Gepäckwagen. Richard Lesters Musikfilm ist ein Mix aus dokumentarischen Musikmitschnitten, albernen Gags und einer überaus überflüssigen Spielhandlung. GB 1964.

Arte, 21.55

Topas

Der übergelaufene russische Spion Kuzenov berichtet 1962 im Verhör, dass sich auf Kuba sowjetische Atomwaffen befinden. Der französische Spion Devereaux fliegt nach Havanna, um dort Beweise zu beschaffen und eine undichte Stelle in der NATO aufzudecken. Klassiker. Mit Frederick Stafford (André Devereaux), Dany Robin (Nicole Devereaux), Michel Piccoli (Jacques Granville). USA 1969. Regie: Alfred Hitchcock.

3sat, 22.35

Sgt. Pepper’s Musical ­Revolution

Und back to Beatles. Arte feiert diesen Sommer den 50. Geburtstag des legendären Beatles-Albums. In Großbritannien wurde es am 26. Mai 1967 veröffentlicht, kurz darauf auch in Deutschland und den USA. Das Album, eines der bis heute meistverkauften Alben überhaupt, gilt als Meilenstein der Musikgeschichte. GB 2017.

Arte, 23.25