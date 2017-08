Wanderfische

Foto: Yvo Salinas/Agencia Uno/dpa

Chilenische Fischer haben am Mittwoch in der Hafenstadt Valparaíso gegen die Fischfangpolitik der Regierung in Santiago protestiert. Sie fordern, dass die Seebrasse zu einem sogenannten Wanderfisch erklärt wird. Die Fischer dürfen in Chile bislang nur an festgelegten Standorten arbeiten. Wenn die Brama australis nicht als Fisch anerkannt werde, der zum Laichen sein Habitat wechselt, so dass die Fischer den Schwärmen folgen dürfen, sei in diesem Jahr in dem südamerikanischen Land mit einer nur geringen Fangmenge zu rechnen. (dpa/jW)