Verbindende Farbe? Links: Mumienmaske der Ta-Scherit-en-Hor, teilweise vergoldet (1050–771 v. u. Z.) Rechts: Stiel-Ende, Bronze, Westliche Zhou-Dynastie (323–30 v. u. Z.) Foto: (r.) Ägyptisches Museum und Papyrussammlung/Staatliche Museen zu Berlin/Margarete Büsing/(l.) Shanghai Museum

»China und Ägypten. Wiegen der Welt« heißt die Ausstellung im Keller des Neuen Museums Berlin. Rund 250 Exponate sind zu sehen, einige zum ersten Mal in Europa. Sie sind 1.800 bis 6.500 Jahre alt. Leider geht es bei der Zusammenstellung weniger um die Unterschiede zwischen den beiden Hochkulturen, die in jener Zeit wenig bis gar nicht miteinander in Berührung kamen. Die Ausstellung zielt vielmehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sowohl im alten China als auch im alten Ägypten gab es metallene Gewichte, diverse Verwaltungen und religiöse Anschauungen. Geld gab es noch nicht, sondern Tauschwirtschaft. Erst Alexander der Große führte als Besatzer in Ägypten die Münze als Zahlungsmittel ein.

Nicht von ungefähr erfährt man das mit dem Geld gleich am Anfang. Das allererste Bild zeigt eine Tieropferung, und wie zur Ablenkung wird dazu im Zeichen der Publikumsbespaßung ein Audiospiel angeboten, das nach antikem Vorbild konzipiert worden sein soll, aber an ein Börsenspiel erinnert. Wie schön für die Sparkassen-Finanzgruppe, die die Ausstellung »großzügig gefördert« hat.

Auch Kinder sollen im Museumskeller ihren Jux haben und dabei lernen: Wer das Gold hat, hat das Sagen. Gold sei »die verbindende Farbe« der beiden Kulturen, verlautbart das Museum, obwohl für die alten Chinesen das kaiserliche Gelb und für das »schwarze Reich Ägypten« doch wohl eher das Dunkel prägend waren. Gold macht einfach mehr her. Ein vergoldeter, aus Kartonage bestehender Mumienkopf aus Altägypten, der eine offenbar verehrte Frau darstellt, geht trotzdem fast unter inmitten der vielen oft kleinteiligen Utensilien.

Als altchinesisches Highlight empfohlen wird ein aus blau-weißen Jadeplättchen mit Silberdraht zusammengezwirbelter Anzug eines Toten, der die damals seltene Körperlänge von etwa 1,70 Metern hatte. Ungewiss bleibt, warum chinesische Gottheiten wie der Gott des Windes zwar oft wortreich beschrieben, aber kaum als Bildnis zu finden sind. Sollten die Götter nicht durch Abbilder gekränkt werden?

Die Erfindung einer Schrift gelang beiden Kulturen. Ein altägyptischer »hockender Schreiber« grinst sympathisch: Lesen und Schreiben machen glücklich. Auf Glück kommt es in dem Museumskeller aber weniger an als auf Grausamkeit. Bei den alten Chinesen wurden ganze Hofstaaten mit den Herrschern begraben.

Umstellt von prächtigen Schmuckstücken und Wassergefäße fällt der Gott Horus vom Nil, als edler Falke dargestellt, angenehm auf. Anmutige Züge trägt auch die altägyptische Schlangengöttin Wadjet. Furchteinflößend ist dagegen eine chinesische Axtklinge mit drohender Fratze. Sie sollte die Autorität eines Herrschers versinnbildlichen und wirkt wie für Hinrichtungen gemacht. Auch Ägyptens Ramses II, als Riese in Granit gehauen, hat trotz weichem Lächeln auch beängstigende Züge: Er hält eine »Götterstandarte« in der Hand. Macht Gold aus Menschen Götter? Ganz sicher nicht.