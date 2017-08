Gluck, gluck, gluck

Dummer Zufall Apotheker-Tortellini: Sara Errani Foto: ETIENNE LAURENT/dpa

Der Wimbledon-Blues ist vorbei, das Leben der Tennisfamilie nimmt seinen Lauf. In Washington D. C. und Stanford begannen in der vergangenen Woche die Vorbereitungsturniere auf die US Open. Erster Höhepunkt dieser »US Open Series« sind traditionell die in dieser Woche in Montreal (Herren) und Toronto (Damen) ausgespielten Canadian Open.

In Stanford, dem ältesten noch existierenden reinen Damenprofiturnier (die Erstausgabe gewann 1971 die Mitbegründerin des Damenverbands WTA Billie Jean King persönlich), gewann Madison Keys (USA) am Sonntag das Finale gegen ihre Landsfrau Colleen Vandeweghe. Diese verlor in Toronto dann ihr Erstrundendmatch gegen Agnieszka Radwanska, die die kurze Pause zwischen Wimbledon und der nordamerikanischen Hartplatzsaison für ihre zumindest in Polen vielbeachtete Verheiratung nutzte.

Der Tenniszirkus in Kanada wurde in den ersten Tagen aber von einem anderen Gespenst als dem der Ehe heimgesucht – dem Doping. Zunächst in der Form eines Gerüchtes, das im Vorfeld des Turniers in Montreal von der frankokanadischen Presse verbreitet worden war. Die Journalistin Hélène Pelletier hatte behauptet, die Erklärung von Novak Djokovic, die Saison 2017 wegen einer langwierigen Ellbogenverletzung vorzeitig zu beenden, sei möglicherweise nichts anderes als die Vertuschung einer heimlichen Dopingsperre, einem »Silent ban«.

Im Lager Djokovic und auf seiten der ATP wird lautstark darüber nachgedacht, gegen die Journalistin zivilrechtliche Schritte einzuleiten. In diesem Kontext sei darauf hingewiesen, dass der fällige Gerichtstermin für die Verleumdungsklage von Rafael Nadal gegen die ehemalige französische Sportministerin Roselyne Bachelot, die in einer TV-Show im März 2016 behauptet hatte, die siebenmonatige Verletzungspause des Spaniers in der Saison 2012 wäre in Wirklichkeit ein solcher »Silent ban« gewesen, abermals verschoben wurde, diesmal auf Oktober.

Zu diesen undurchsichtigen Geschichten gesellte sich dann ein handfestes Urteil in einem Fall, der die Meldoniumsaga von Maria Scharapowa und selbst so legendäre Dopinganekdoten wie die von Richard Gasquet (Kokainzungenkuss) oder dem Radsportler Alberto Contador (mit dem Kälbermastmittel Clenbuterol gewürztes Steak) an Farcenhaftigkeit noch überbietet. Die Rede ist vom Fall Sara Errani, ehemalige Grand-Slam-Siegerin im Doppel und Weltranglistenfünfte im Einzel, derzeit Platz 98. Zunächst gehörte die Italienerin völlig normal zum Teilnehmerfeld von Toronto. Nachdem sie ihre Teilnahme zurückgezogen hatte, wurde bekannt, dass eine von ihr am 16. Februar dieses Jahres abgegebene Urinprobe positiv auf das Mittel Letrozol getestet worden war. Das Medikament befindet sich seit 2008 auf der Verbotsliste der Weltantidopingagentur WADA.

Laut Urteil eines vom Weltverband ITF eingesetzten unabhängigen Tribunals vom 7. August ist Errani für zwei Monate – vom 3.8. bis zum 2.10.2017 – gesperrt, ihre sportlichen Ergebnisse zwischen dem 16. Februar und dem 7. Juni, dem Zeitpunk eines weiteren (dann negativen) Tests, werden annulliert.

Klar ist damit, dass Errani in diesem Jahr etwa fünf Matches bei den French Open absolvierte, ohne auch nur eine einzige Dopingprobe abgeben zu müssen. Fakt ist ebenfalls, dass das French-Open-Finale 2012 zwischen Scharapowa und Errani ein Match zweier Spielerinnen war, über die später Dopingsperren verhängt wurden.

Die Anhörung im Fall Errani fand in aller Stille am 19. Juli in London statt. Das Protokoll ist ein Dokument von juridischer Luzidität. Letrozol ist ein Medikament, das auf den Hormonspiegel einwirkt. Vereinfacht gesagt, hemmt es die körpereigene Östrogen-Produktion und erhöht so indirekt den Testosteron-Spiegel. Sehr nützlich zum Aufbau von Muskelmasse bei gleichbleibendem Körpergewicht und daher z. B. bei Bodybuildern beliebt. Die Passage im Protokoll, dass eine leistungssteigernde Wirkung von Letrozol bei Tennisspielern bisher nicht nachgewiesen sei, könnte einem schon leicht absurd vorkommen.

Noch absurder aber ist Erranis Erklärung, wie das Mittel in ihren Körper gelangt sei: Das Medikament wird zur Therapie von Brustkrebs eingesetzt und an dem ist Erranis Mutter, eine Apothekerin(!), erkrankt. Das Mittel sei versehentlich in der Küche während der Zubereitung eines Nudelgerichts – Tortellini mit Steroid-Sauce – in das Essen für die Familie geraten und so von Errani ohne deren Wissen in geringer Dosierung verspeist worden. Die Steroid-Tortellini noch bekömmlicher als das Contador-Steak?

Unterdessen wird in Kanada natürlich trotzdem fleißig Tennis gespielt. So gab es im Match zwischen Barbora Strycova und Daria Gavrilova in Toronto am späten Dienstagabend (22 Uhr Ortszeit) einen ganz beiläufigen Vorfall. Die Nächte sind schwül, die Hartplätze gewohnt langsam, das Tennis entsprechend zäh und hässlich. Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit unterbrach die ausgezehrte Gavrilova plötzlich ihr Aufschlagspiel, ging zu ihrem Pausenstuhl und tat zunächst so, als wollte sie ihren Schläger wechseln, griff statt dessen aber zu einem nicht beschrifteten Apothekenfläschchen und machte kurz gluck, gluck, gluck, während sie den Stuhlschiedsrichter mit großen fragenden Augen anblickte. Sie gewann ihr Aufschlagspiel trotz Punktstrafe wegen wiederholter Spielverzögerung, verlor aber das Match. Welcher Zaubertrank befand sich in ihrem Fläschchen? Das Pesto für die Apotheker-Tortellini à la Errani?

Es sei noch erwähnt, dass gegen Strycova im Februar 2013 eine halbjährige Dopingsperre wegen eines selbstverständlich versehentlich eingenommenen Diätmittels, das zufällig Amphetamine enthielt, verhängt worden war.

Was ist »Doping«? Eine alltägliche Praxis und ein juristische, politische und publizistische Farce. Tennis ist bekanntlich ein sauberer Sport.