Zu jW vom 29./30. Juli: »Schelle für ­Schwarz-Grün«

Ich würde mir mal eine etwas tiefgründigere Untersuchung der sogenannten Abgasmanipulationen, der Dieselkrise etc. wünschen. Dabei wäre es schön, wenn Ihr folgende Gesichtspunkte berücksichtigen könntet: 1) Verquickungen zwischen deutscher Autoindustrie und Regierung (früher hieß das mal »Stamokap« – die Ergrauten werden das noch wissen), 2) Konkurrenzkampf zwischen deutscher und US-Autoindustrie (die deutschen Dieselstinker haben den Ami-Benzinfressern immer mehr Marktanteile abgejagt), 3) die USA sind wirtschaftlich in der Defensive, die BRD ist auf dem Vormarsch, wichtigster und profitabelster Industriezweig ist – genau! 4) Toyota hat kaum Diesel im Programm – und sponsert die sogenannte Umwelthilfe (deren Boss sich auch noch im Hybrid-»Prius« filmen lässt ...), die das ganze Theater erst losgetreten hat. Wer war gleich noch mal Hauptkonkurrent von VW auf dem Weltmarkt? Ach ja, die Tesla-Anteile hat Toyota unlängst verkauft. 5) Tesla selber ist auch ein US-Unternehmen, womit sich schon mal ein Kreis geschlossen haben dürfte. (…)

Jürgen Marschall, per E-Mail

Ansatz ist falsch

Zu jW vom 29./30. Juli: »Schelle für ­Schwarz-Grün« und »Spritfresser im Visier«

Der ganze Ansatz ist falsch, und auch Linke lassen sich hier ins Bockshorn jagen. Es geht nicht um den Schadstoffausstoß welcher Antriebsart auch immer, und das Elektroauto ist auch keine Lösung. Es ist keine Lösung, weil m. E. gar nicht soviel Lithium auf unserer Mutter Erde vorhanden ist, wie man bräuchte, um diese Massen an Autos damit auszustatten (alleine in der BRD sind es, glaube ich, 50 Millionen).

Es ist aber auch deshalb keine Lösung, weil auch durch Windkraft erzeugter Strom jede Menge Emissionen erzeugt. Nicht nur, dass die Windmühlen ja irgendwie hergestellt und transportiert werden müssen, sondern es wird im Betrieb jede Menge Wärme erzeugt – jeder, der noch einen Fahrraddynamo besitzt, kann das nachprüfen. Wärme, die unser Klima ja auch erst einmal verarbeiten muss. Außer den Automobilkonzernen hat niemand etwas vom Elektroauto, und dessen Vorteil liegt darin, dass der Elektroantrieb wesentlich simpler ist als ein Verbrennungsmotor und man deshalb durch den Ersatz hochqualifizierter Arbeiter durch »Hilfswillige« ordentlich Lohnkosten drücken kann.

Nein, die Lösung kann nur ein grundsätzliches Umdenken sein. Der öffentliche Nahverkehr muss so attraktiv (hinsichtlich Verbindungen, Frequenzen und Preisen) gestaltet werden, dass einfach kein Bedarf nach Individualverkehr da ist. Dann und erst dann (weil bis dahin die Pendler aus den Landgemeinden nun einmal auf die Benzinkutsche angewiesen bleiben) kann man das Auto mit seinen tatsächlichen Kosten belasten, weil dessen Besitz und Betrieb dann ein reiner Luxus wird. (…)

Reiner Bielicke, Usingen

2040 zu spät

Zu jW vom 27. Juli: »Steckdose statt ­Tankstelle«, und vom 28. Juli: »Ende der Party«

Eine Schnapsidee ist das sicher nicht, die Verbrennungsmotoren im Individual- und Güterverkehr durch elektrische Antriebe zu ersetzen. Einzig der Zeitpunkt ab 2040 ist deutlich zu spät, wenn das Klimaschutzziel von unter zwei Grad Celsius Zunahme der globalen Durchschnittstemperaturen noch eingehalten werden soll. Gleichzeitig müssten aber auch alle konventionellen Kraftwerke bis 2030 oder spätestens 2035 sukzessive vom Netz genommen werden. Soviel ist klar, nur erscheint einem dies wie die Quadratur des Kreises. Doch möglich und vor allem absolut notwendig wäre es.

Nach der Studie »Sektorkopplung durch die Energiewende«, Juni 2016, von Prof. Dr.-Ing. Volker Quaschning, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, müssten folgende Ziele eingehalten werden: »Der motorisierte Straßenverkehr muss fast vollständig elektrifiziert werden. Gegen 2025 müssen dafür die Produktion von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingestellt und für den Güterverkehr wichtige Fernstraßen mit Oberleitungen versehen werden. Im Wärmebereich dürfen ab dem Jahr 2020 keine neuen Gas- oder Ölheizungen sowie KWK-Anlagen installiert werden.« (…)

U. Becker, Alfter

Vom Kapital missbraucht

Zu jW vom 28. Juli: »Endlich ­Agrarsupermacht«

Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor: Deindustrialisierung, eiskalte Vernichtung von Arbeitsplätzen und der Existenz von Millionen Menschen. Obwohl diese »Wohltaten« der Kohl/Waigel-Regierung bereits fast dreißig Jahre her sind, hat sich das menschenverachtende Vorgehen der Treuhandanstalt den meisten Betroffenen fest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Offenkundig ist jetzt die Ukraine das nächste Opfer der imperialistischen Dampfwalze gen Osten.

In der Gewissheit, dass die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik zu Zeiten der Sowjetunion deren industrielles Rückgrat war, ist die Ukraine heute ein ganzes Stück in Richtung Beginn des 20. Jahrhunderts gekommen. Der »freie« Westen, der vor mehr als drei Jahren vor, während und nach dem faschistoiden Putsch in Kiew nicht nur Beifall klatschte, sondern ihn auch finanziell unterstützte (alleine die USA ließen sich das nach eigenen Angaben ihres damaligen Präsidenten fünf Milliarden Dollar kosten) und medial orchestrierte, bedankt sich jetzt auf die ihm ganz eigene Weise. Das Volk, in diesem Fall das ukrainische, ist wie immer der Leidtragende.

Wenn es um die brutalen Verwertungsbedingungen des internationalen Finanz- und Monopolkapitals, also um Maximalprofit geht, interessiert das Volk niemanden mehr. Die Ukraine, und nicht nur die, ist der schlagende Beweis, dass die Volksmassen vom Kapital immer nur missbraucht werden. Nach dem Missbrauch schert sich dann keiner mehr um »Freiheit«, »Demokratie« und »Menschenrechte«.

Gerhard Hoffmann, per E-Mail