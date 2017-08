VW: Sozial statt privat

Imm mal eine gute Idee: Dietmar Bartsch (r.) bei Vorstellung der Wahlplakate am 21. Juli Foto: Gregor Fischer/dpa

Langsam rappeln sich die Wahlkämpfer. Nach den Sommerlochthemen »Ehe für alle« und »Dieselskandal« scheinen die politischen Recken ihre Müdigkeit abgelegt zu haben und keilen los. Vor allem der Streit um letzteres Thema hat offenbar alte Hemmungen beiseite gefegt und neue Begehrlichkeiten geweckt. So will der bereits als künftiger Vizekanzler gehandelte FDP-Parteichef Christian Lindner den 20-Prozent-Anteil des Landes Niedersachsen an Volkswagen privatisieren. Sehr sehr schlechte Idee, geschichtsvergessen und der Legende folgend, private Schnarchnasen vom Format der Al Thani (denen gehört u. a. Katar) oder der Porsche-Erben (denen gehört die Hälfte von VW) können Ausbeutung besser als der Staat. Von wegen.

Lindner vom FDPchen wurde umgehend ausgekontert. Dietmar Bartsch hatte einen besseren Vorschlag. Die inoffizielle Nummer zwei der vier Spitzenkräfte, die Die Linke ins Rennen um die Bundestagssitze geschickt hat, ist nicht ohne Folgen in Moskau ausgebildet worden: Statt die VW-Stammaktien unter der Fuchtel wechselnder niedersächsischer Landesherren (Schröder, Glogowski, Gabriel, Wulff, McAllister, Weil) zu belassen oder sie gar an vagabundierende Heuschreckenfonds zu verhökern, will er sie der Belegschaft zukommen lassen. Ein klassischer Punch, Lindner nach seinem Krim-Ausflug ein weiteres Veilchen.

Und das verdientermaßen. Man kann das Lied mit der einen Strophe »privat ist am besten« in verschiedenen Tonlagen singen. Zu fast jedem Anlass scheint es passend – außer vielleicht, wenn die Welt gerade wieder einmal vor großen Bankenzusammenbrüchen wie 2008 steht und gerettet werden muss. Aber bei Volkswagen klingt es sogleich wie »dritte Enteignung von Gewerkschaftsvermögen«.

Die erste haben Hitlers Faschisten vollzogen, als sie 1933 den Gewerkschaftsdachverband ADGB zerschlagen hatten. Mit dem Geld wurde das KdF-Werk bei Fallersleben errichtet. Man montierte dort den Kleinwagen für alle Volksgenossen – später als »Käfer« bekannt geworden – und ließ von Zwangsarbeitern noch allerlei Gerätschaften für den »Endsieg« bauen. Geschäftsführer Ferdinand Porsche (der Ältere) und sein Pendant Anton Piëch hatten reichlich zu tun.

Die zweite Enteignung gab es bei der Privatisierung 1960. Die am Ende im Landesbesitz befindlichen und per Volkswagen-Gesetz mit Vetorecht versehenen 20 Prozent waren eher ein Sedativum für das Langzeitgedächtnis der deutschen Arbeiterklasse und ihrer Gewerkschaften. Wenn jetzt Lindner wie zuvor 2004 EU-Kommissar Frits Bolkestein und andere Anbeter des »freien (privaten) Kapitalverkehrs« diese auch noch verscherbeln will, wäre das ein übler Rücksturz in die Barbarei. Aber vielleicht ist der ja auch längst im Gange. Also Dietmar Bartsch, übernehmen Sie.