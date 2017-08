Kampagnen gegen Antirassisten

Foto: Matthias Balk/dpa

Das bundesweit aktive Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« (AgR) gerät im Vorfeld der Bundestagswahl zunehmend ins Visier der Rechten. So erschienen in den letzten Tagen auf dem Onlineportal der Rechtsaußenpostille Junge Freiheit mehrere Artikel, in denen versucht wird, die in dem Zusammenschluss praktizierte Kooperation zwischen außerparlamentarischen Linken und etablierten Politikern von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu skandalisieren.

Darin berichtet das Blatt über »prominente Unterstützer« des Bündnisses und nennt exemplarisch »die Grünen-Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie die SPD-Politiker Manuela Schwesig, Katarina Barley und Ralf Stegner«. Ihnen versucht die Wochenzeitung eine Nähe zu vermeintlich »linksextremen Gruppen« wie der Interventionistischen Linken (IL) nachzuweisen, die ebenfalls Teil von »Aufstehen gegen Rassismus« sind. »Weder Özdemir und Göring-Eckardt noch die erwähnten SPD-Politiker wollen sich bislang zu ihrer Unterstützung äußern, dabei würden sie es wohl kaum dulden, wenn ein CDU-Abgeordneter einen Aufruf gegen Kinderschänder unterschreiben würde, auf dem sich auch Politiker der NPD befinden«, so die Logik des Junge-Freiheit-Autors. In seinem am Montag veröffentlichten Artikel verweist er darauf, dass AgR in verschiedenen Verfassungsschutzberichten Erwähnung findet.

Tatsächlich folgt das Blatt in seiner Argumentation den auch im politischen Mainstream und vor allem vom Inlandsgeheimdienst praktizierten Einordnungsmustern: Rechts gleich links und beides »extrem« und »demokratiefeindlich«. Und es stimmt: Die Landesämter für Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württembergs und Schleswig-Holsteins haben AgR in ihren kürzlich erschienenen Berichten über »extremistische Aktivitäten« im vergangenen Jahr dem »Phänomenbereich Linksextremismus« zugeordnet. Der Zusammenschluss sei »zur weiteren Vernetzung bereits zahlreicher Regionalbündnisse« gegründet worden, heißt es etwa im Bericht aus Baden-Württemberg. Und weiter: »Dem AgR gehört neben anderen die ›Interventionistische Linke‹ (IL) an; diese ist ihrerseits einer der erfolgreichsten Ansätze zu einer ›postautonomen Organisation‹, die über reine Vernetzung hinausgeht.« In der »linksextremistischen Szene« nehme die IL als »politische Akteurin eine zentrale Rolle ein«. Ihr Ziel sei der »revolutionäre Bruch mit dem Kapitalismus und der Macht des bürgerlichen Staates«, behaupten die LfV-Beamten und bescheinigen der IL, »für ein breites Spektrum bis selbst ins bürgerliche Lager hinein zu einem potentiellen Bündnispartner« geworden zu sein.

Dass das AgR ausgerechnet in Bundesländern überwacht wird, in denen Bündnis 90/Die Grünen an der Regierung beteiligt ist bzw. diese sogar führt, sollte den im Bündnis Engagierten zu denken geben. Der Zusammenschluss, der insbesondere Demos gegen die AfD veranstaltet und Freiwillige für den »Stammtischkampf« argumentativ rüsten will, reagierte bislang jedoch lediglich mit einer Ende Juli auf der Bündniswebseite veröffentlichten Erklärung. Darin wird Protest gegen »Kriminalisierung und Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden« formuliert und etwas hilflos auf »Anerkennung und Preise« verwiesen, »die wir für unsere Arbeit von zivilgesellschaftlichen und staatlichen Stellen erhalten«.