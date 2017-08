Plötzlich gibt es nur noch sie und die Tiere: Martina Gedeck in »Die Wand« Foto: ARTE/ BR/Coop99 Filmproduktion/Starhaus Filmproduktion

Die Wand

Ein Ausflug mit Freunden zu einem Jagdhaus im Wald. Abends gehen die Gastgeber ins Tal und erscheinen nicht mehr. Bei ihrer Suche stößt die Zurückgebliebene gegen eine unsichtbare, rätselhafte Wand, hinter der alles menschliche Leben wie versteinert ist. Diesseits der Wand lebt die Frau mit Luchs, ihrem Jagdhund, sowie Bella, ihrer Kuh, und einer mürrischen alten Katze. Alles geht gut in der Umheimlichkeit. Nach dem großartigen Roman von Marlen Haushofer. A/D 2012.

Arte, 20.15

Spiel um alles

Jérôme muss seinen Posten als Manager eines Kaufhauses räumen. Seine Ehefrau Laura und sein Sohn Ugo müssen den frustrierten Mann immer wieder auffangen, weil viele Bewerbungsgespräche schiefgehen. Jérôme scheint ein Auslaufmodell zu sein. So entscheidet er sich, seine eigene Firma zu gründen, und zieht Investoren an Land. Doch die Unglückssträhne reißt nicht ab. Laura eröffnet ihm, sich in einen Architekten in ihrer Firma verliebt zu haben, und will sich trennen. Zurück bleibt ein in seinem Stolz gekränkter Mann, der sich nun an seinen einzigen Sohn klammert, der eine Karriere als Profitennisspieler anstrebt. Als die Investoren für sein Projekt abspringen, scheint der Tiefpunkt erreicht zu sein. Ein kapitalistisches Trauerspiel. F/B 2014. Regie: Stéphane Demoustier.

Arte, 21.55

Von Rügen bis Usedom – Rechtsruck im Ferienparadies

Rügen und Usedom gehören zu den beliebtesten Ferienzielen, die Tourismuswerbung verkauft sie als weltoffen. Paradox: Bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern wählte dort in vielen Orten fast jeder dritte rechtsaußen.

WDR, 22.10

ZDF-Zoom

Teuer, unsinnig, patientenfeindlich? – Wie die Kassen unser Geld verschwenden

Die Politik wollte dafür sorgen, dass der Wettbewerb der Krankenkassen zu einer höheren Effektivität und besseren Versorgung bei den Kassen führt. Doch Statistiken belegen: Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen stiegen auch die Kosten für Werbung, Marketing und Verwaltung in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. 95 Prozent der Leistungen sind übrigens gesetzlich festgelegt und folglich für alle Kassen gleich. Deswegen fokussiert sich der Kassenwettbewerb auf zwei Bereiche: die Höhe des Zusatzbeitrages und auf Zusatzleistungen wie Yoga, Homöopathie und Reiseimpfungen.

ZDF, 23.45