Rotlicht: Arbeit

Die Lohnarbeit ist ein Fluch und hält von Schönerem ab, zum Beispiel Fußballspielen an der Copacabana Foto: Pilar Olivares/REUTERS

Nach der Theorie von Karl Marx bemisst sich der Wert einer Ware an der in ihr vergegenständlichten gesellschaftlich-durchschnittlichen Arbeitszeit. Mit Waren, die zu ihrer Herstellung weniger Arbeitszeit brauchen sowie billiger hergestellt werden als andere und zugleich teurer als ihr Herstellungspreis verkauft werden, können demnach Extraprofite erzielt werden. Somit sind die einzelnen Kapitalisten durch die allgemeine Konkurrenzsituation gezwungen, ihre Wertschöpfung derart zustande zu bringen, dass sie in zunehmendem Maße menschliche Arbeitskraft durch Technologie ersetzen.

Das heißt zwar unmittelbar, dass der Kapitalismus unter dem Strich tendenziell laufend mehr Arbeiter freistellen muss, andererseits aber auch in einer längerfristigen Perspektive, dass die menschliche Arbeitszeit zur Herstellung von Gütern immer mehr abnimmt. Diese Abnahme der (wie Marx sagt) »notwendigen Arbeitszeit« ist die reale Basis für eine freie Vergesellschaftung der Menschen, die dann nicht mehr von der einseitigen Abschöpfung der Ware Arbeitskraft durch die Privateigentümer von Produktionsmitteln geprägt wäre. Für Marx ist diese Seite am Kapitalismus die Quelle des Fortschritts, sie zeigt die »zivilisatorische Tendenz des Kapitals«: »In dem Maße aber, wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit als von der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und […] deren Powerful effectiveness [...] vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion.« (Karl Marx, MEW 42, S.135)

Wenn wir nun die zwiespältige gesellschaftliche Realität anhand der von Marx postulierten wirtschaftlichen Tendenz untersuchen, kommen wir zu folgenden Ergebnissen: Die Mikroelektronik macht immer mehr Arbeitskräfte überflüssig, ohne aber selbst Quelle von Mehrwert sein zu können, so dass selbst bei gegebener Expansion der Märkte nicht mehr genügend Arbeitskräfte angezogen werden. Mit der strukturellen Arbeitslosigkeit geht die Erosion der Massenkaufkraft einher. Die Profitgewinnung orientiert sich um von der Sphäre der Produktion auf den »Shareholder value«, was weiter einen verstärkten Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge hat.

Dies bedeutet wiederum, dass der Anteil lebendiger Arbeit an der gesellschaftlichen Wertschöpfungskette erneut schrumpft. Dieser allgemeine Wertverlust der Ware Arbeitskraft bedeutet für die Lohnabhängigen bei der momentanen sozialen Kräftekonstellation (d. h. gesellschaftlicher Reichtum wird vor allem von den Besitzern von Produktionsmitteln und Produktivvermögen abgeschöpft) generell: mehr Arbeit, weniger Geld. Womit wir beim »Hartz-IV-Regime« angelangt wären.

Der Sinn der Lohnarbeit wird also schon im Kapitalismus technisch suspendiert, worauf seinen Repräsentanten nichts Besseres eingefallen ist, als die Zwangsarbeit wieder einzuführen. Genau anders herum aber würde ein Schuh draus: Arbeitslosigkeit soll sich wieder lohnen! Die Arbeit ist ein Fluch und hält überdies vom Fußballspielen, Soulplattenhören, Goethe-Lesen, Knutschen mit Freund oder Freundin sowie vom ernsthaften Arbeiten ab. Lohnarbeit sollte allenfalls noch als Verhütungsmittel Verwendung finden.