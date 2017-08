»Es wird Jahrtausende dauern, bis die großen alten Wälder ­zurückkehren. Keiner von uns wird es erleben« Foto: Jim Urquhart/REUTERS

Von nicht weniger als der jahrhundertelangen Umweltzerstörung des »weißen Mannes« in Nordamerika handelt Annie Proulx’ gewaltiger Roman »Aus hartem Holz«. Vordergründig erzählt er eine Familiengeschichte, welche bis ins späte 17. Jahrhundert zurückreicht, doch das ist eher der Anlass.

Ausgehend von dem französischen Auswanderer Charles Dukes beschreibt Annie Proulx den Generationen andauernden Aufstieg einer Unternehmerfamilie, welche die protestantische Ethik vollständig internalisiert hat. Früh beginnt sie, die Ausbeutung des Kontinents zu betreibt. Das Abholzen der Wälder und der Überseehandel begründen ihren Reichtum, es folgt die Bebauung der gerodeten Flächen (Dörfer statt Wälder) sowie die Zurückdrängung, Unterwerfung und schließlich Ausrottung der Mi’kmaq-Indianer. Am Ende ist Neuengland nur mehr »eine Welt kahler Berge«: »Abfallholz, verkohlte Stämme, Millionen von Stümpfen und endlose ausgewaschene Straßen.«

Die Natur ist der eigentliche Protagonist, der stumme und gequälte Antiheld in Proulx’ Roman. Und sie muss, das demonstriert der Text Seite für Seite, unbedingt überwunden werden. Gemäß der biblischen Formel, wonach der Mensch sich die Natur untertan zu machen habe, beginnt das Zerstörungswerk. Es ist das Werk des »weißen Mannes«. Proulx erzählt davon, statt bloß zu berichten, um Lukács’ Realismus-Formel aufzugreifen. In ihrem historischen Breitwandgemälde greift sie nur spärlich auf geschichtliche Daten und Ereignisse zurück, um statt dessen die Natur(zerstörungs)geschichte sprechen zu lassen.

Immer wieder konfrontiert Proulx dabei das »weiße« Denken (Logik, Religion, Philosophie) mit Erkenntnissen der Indigenen (Animismus-Ganzheitsvorstellungen). Etwa so: »Die Rothäute nutzen das Land nicht richtig, weil sie immerzu umherstreifen und jagen. Wie die Bibel sagt, müssen wir das Land nutzen. Und hier gibt es so viel Land, dass man tun kann, was man will, und dann weiterziehen. Aber den Rothäuten kann man nicht einbleuen, dass man Land richtig nutzt, wenn man es rodet, pflügt, bepflanzt und erntet, Nutztiere hält und Bergbau betreibt oder Holz schlägt. Kurz gesagt, sie sind unzivilisiert. Und unchristlich.« Dem steht etwa der Ureinwohner Kuntaw gegenüber: »Er konnte auf die alte Weise leben, auch wenn die Bäume des Waldes nur mehr Rohstoff waren, Rohstoff der Bleichgesichter. Wenn Bleichgesichter Bäume sahen, sahen sie nur Material. Um Käfighäuser mit geraden Wänden und Schiffe zu bauen. Kuntaw wollte die Bäume wieder kennen, wie die Alten sie gekannt hatten.«

Proulx erzählt die Zivilisationsgeschichte als einen Prozess fortschreitender Naturzerstörung, die sich nicht mehr bemänteln lässt (auch nicht marxistisch) als Aufhebung der Naturschranken. Denn mit der Zerstörung der Natur geht die der Menschen einher – sowohl der vermeintlich rohen, wilden und unzivilisierten Kulturen wie der überlegenen weißen Kultur, die an der eigenen Verwertungslogik zugrunde gehen muss. Erst am Ende des Romans hält eine internationale Gruppe von Umweltaktivisten und Wissenschaftlern ein Plädoyer für ein notwendiges, neues ökologisches Bewusstsein: »Es wird Jahrtausende dauern, bis die großen alten Wälder zurückkehren. Keiner von uns wird die Ergebnisse unserer Arbeit in einem weiter fortgeschrittenen Stadium erleben, aber wir müssen es versuchen, selbst wenn es nur ein, zwei Leute sind, die mit einem Kübel Setzlinge losziehen, um die Waldstücke wieder miteinander zu verbinden.«