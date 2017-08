Reallohnverluste verhindert

Mehr Geld in der privaten Kasse: Die Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel erhalten höhere Löhne Foto: Daniel Karmann/dpa-Bildfunk

Nach vierzehn Wochen Tarif­auseinandersetzung im bayerischen Einzel- und Versandhandel haben sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Unternehmer auf einen Abschluss geeinigt. Das teilte Verdi am Dienstag in München mit.

Nach Angaben der Gewerkschaft waren der Einigung in dem Bundesland mehr als eintausend Streikaktionen der Verkäuferinnen vorausgegangen. Der nun in der vierten Verhandlungsrunde erzielte Kompromiss sieht eine Erhöhung der Löhne um insgesamt 4,3 Prozent in den nächsten zwei Jahren vor. Konkret werden die Entgelte rückwirkend ab dem 1. Juli um 2,3 Prozent und zum 1. Mai 2018 um weitere zwei Prozent erhöht. Im Mai 2018 erhalten die Beschäftigten zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 50 Euro. Der Abschluss entspricht somit der bereits zuvor in der Branche für die Verdi-Landesbezirke Baden-Württemberg sowie Niedersachsen und Bremen erreichten Einigung.

Mit ihrer Forderung nach einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge, damit diese für alle Betriebe der Branche gelten, konnte sich Verdi auch in Bayern nicht durchsetzen. Die Unternehmer hatten dies in den Verhandlungen bis zum Schluss kategorisch abgelehnt. Eine mögliche Allgemeinverbindlichkeit muss von der Gewerkschaft und dem zuständigen Unternehmerverband gemeinsam beantragt werden.

»Nach einem derart langen und engagierten Kampf ist ein Tarifabschluss, der den Menschen auch real mehr Geld in die Taschen bringt, ein Erfolg«, freute sich Verdi-Verhandlungsführer Hubert Thiermeyer in einer Mitteilung der Gewerkschaft über die verhinderten Reallohnverlus­te. Natürlich hätten die Beschäftigten mehr verdient, aber jeder Euro der durchgesetzt wurde, kom­me schließlich bei den Angestellten und ihren Familien an, und stärke darüber hinaus die Sozialsys­teme, so Thiermeyer weiter. Auch in Zukunft wolle man gegen die drohende Altersarmut im Handel ankämpfen und sich für eine »echte Rentenreform« einsetzen.

(jW)