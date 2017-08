Wieder Streik an der Charité

Kreativer Protest: Um die Charité einmal wie die Chefs durch die rosarote Brille zu sehen, setzten die Klinikbeschäftigten am Dienstag entsprechende Sehhilfen auf Foto: Florian Boillot

Der Kampf um mehr Personal und eine Entlastung der Beschäftigten geht an der Berliner Universitätsklinik Charité weiter. Mehr als 150 Krankenpfleger beteiligten sich am Dienstag an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Hintergrund des Arbeitskampfs ist das Ringen um den »Tarifvertrag Gesundheitsschutz und Demographie« (TV-GS), mit dem der Klinik Vorgaben gemacht werden, wie viel Personal mindestens auf einer Station sein muss. Die Gewerkschaft fordert, dass die vor rund einem Jahr abgeschlossene Vereinbarung nicht nur erneuert, sondern verbessert wird. Künftig müssten Mechanismen festgeschrieben werden, um die Charité zur Einhaltung der Bestimmungen zu zwingen – notfalls vor Gericht.

Mit dem TV-GS hätten die Beschäftigten der Charité eine Regelung erreicht, um die sie Klinikbelegschaften in der ganzen Bundesrepublik beneiden würden, sagte der Verdi-Sekretär Kalle Kunkel. »Die Personalregelungen für den Intensivbereich sind wirklich der Goldstandard. Doch sie werden nicht umgesetzt.« In diversen Schichten – auch auf Normalstationen – würde das vorgesehene Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten nicht erreicht. Doch Konsequenzen hätte das bislang nicht.

Die Schilderungen decken sich mit Aussagen von Krankenpflegerinnen. So berichtete eine Kollegin, die auf der Intensivstation tätig ist: »Mehr als 70 Pflegekräfte fehlen in dem Bereich, doch die Leistungen wurden nicht eingeschränkt. Der Tarifvertrag greift hier nicht. Wir versorgen Patienten in lebensbedrohlichem Zustand, doch oft muss sich eine Pflegekraft um drei oder sogar vier Patienten kümmern. Das ist der Alltag in der Intensivpflege. Deshalb müssen wir den Tarifvertrag weiterentwickeln.«

Tatsächlich heißt es im Tarifvertrag, der jW vorliegt, dass das Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten auf Intensivstationen nicht schlechter als 1:3 ausfallen dürfe. In der Regel solle eine Krankenpflegerin zwei Menschen betreuen, in besonders schweren Fällen sogar nur einen. So eindeutig wie für den Intensivbereich ist das Regelwerk an anderer Stelle jedoch nicht.

»Es muss mehr Verbindlichkeit in den Vertrag gebracht werden«, sagte Gewerkschaftssekretär Kunkel gegenüber junge Welt. Künftig müsse genau definiert werden, wann auf einer Station eine Unterbesetzung vorliege. Darüber hinaus müssten die Regelungen der Vereinbarung so gestaltet werden, dass sie einklagbar seien.

Einen entsprechenden Entwurf habe Verdi der Charité-Leitung bereits zukommen lassen. Doch diese, so Kunkel weiter, entziehe sich den Verhandlungen über Inhalte bisher weitgehend. Seit vier Wochen versuche sie, die Gespräche auf rein formale Themen – etwa in welchem Rahmen verhandelt werde – zu lenken. Das sei eine Verzögerungsstrategie, so der Gewerkschafter. Den Warnstreik hätten die Charité-Oberen zudem zum Vorwand genommen, einen bereits vereinbarten Verhandlungstermin platzen zu lassen.

Die Charité kündigte bereits an, im Oktober dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) beizutreten. Auf den ersten Blick ergeben sich dadurch für die Beschäftigten keine tiefgreifenden Verschlechterungen. Allerdings gehört der KAV seinerseits der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände an, die in der Vergangenheit stets die Losung ausgab, dass keine Klinik allein mit der Gewerkschaft über mehr Personal verhandeln dürfe.

Denkbar ist also, dass die Charité die derzeitigen Verhandlungen hinausschieben möchte, bis sie Mitglied des KAV ist. Eine am Mittag von jW gestellte Anfrage diesbezüglich blieb bis Redaktionsschluss von der Charité unbeantwortet. Die Pressestelle erklärte dies damit, dass es aufgrund der vielen Erkundigungen anderer Medien zu Verzögerungen in den Antworten kam.

Bereits am Montag hatte die Klinikleitung eine Pressemitteilung versandt, in der sie die Arbeitsniederlegung kritisiert. »Aus Sicht des Vorstands der Charité ist dies kein konstruktiver Weg, um die im Tarifvertrag von 2016 gemeinsam definierten Ziele zwischen Verdi und der Charité zu erreichen«, erklärte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Ulrich Frei, der 2016 zu den Vertragsunterzeichnern gehörte. Man teile zwar »uneingeschränkt« die Auffassung, dass es im Klinikum mehr Pflegepersonal geben müsse. Doch ausgeschriebene Stellen könnten oft nicht besetzt werden. Dennoch seien im vergangenen Jahr bereits 250 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt worden. Frei sprach sich auch gegen verbindliche Maßnahmen im Falle einer Unterbesetzung aus, wie Verdi sie verlangt. Es sei »kein gangbarer Weg«, Aufnahmestopps und Bettensperrungen zu verfügen, wenn die Personalvorgaben nicht eingehalten würden.