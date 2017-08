Schäuble gegen ATTAC

Den Finanzkonzernen auf die Finger schauen: ATTAC-Aktion zur Hauptversammlung der Deutschen Bank im Mai in Frankfurt am Main Foto: Axel Heimken/dpa-Bildfunk

Die Bertelsmann-Stiftung macht Politik oder lässt Politik machen, vornehmlich in Gestalt neoliberaler »Reformen«. So agierte sie etwa als Wegbereiter der »Agenda 2010« oder allgemeiner Studiengebühren. Das alles erledigt die Gütersloher Denkfabrik unter dem Label der Gemeinnützigkeit. Das Netzwerk ATTAC fördert laut Satzung die politische Bildung, den Schutz von Umwelt, Demokratie und Solidarität. Unter anderem klärt es auch über die Macht von Bertelsmann und anderen Lobbyverbänden auf. All das, findet Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), soll nicht gemeinnützig sein.

Offenbar auf seine persönliche Order hin unternehmen Hessens Finanzbehörden weiterhin alles, damit ATTAC den Status der Gemeinnützigkeit nicht zurückerhält. Wie Jan Schalauske für die Linksfraktion im Wiesbadener Landtag mit einer kleinen Anfrage an die Landesregierung in Erfahrung gebracht hat, geht die Initiative, eine höchstrichterliche Entscheidung in der Angelegenheit herbeizuführen, auf eine direkte Weisung aus Berlin zurück. So steht es in der Antwort der Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium, Bernadette Weyland (CDU), die Die Linke am Montag veröffentlichte. Das Bundesfinanzministerium halte dies »wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Themas der Abgrenzung von allgemeinpolitischer zu gemeinnütziger Betätigung« auch »unabhängig von den Verfahrensbeteiligten für erforderlich«.

Dabei müsste der Fall eigentlich erledigt sein. Im November 2016 hatte das Hessische Finanzgericht in Kassel der Klage von ATTAC gegen den zwei Jahre zuvor erfolgten Entzug der Gemeinnützigkeit durch das Frankfurter Finanzamt stattgegeben. Die Behörde hatte seinerzeit argumentiert, das Netzwerk trete zu sehr allgemeinpolitisch in Aktion. Die Kasseler Richter verwarfen diese Auffassung und ließen auch keine Revision zu. Dennoch legte das Amt im Mai beim Bundesfinanzhof eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde ein. Bei Annahme könnte sich das Verfahren noch über Jahre hinziehen und ATTAC in seiner Arbeit empfindlich beeinträchtigen. Denn ohne rechtskräftiges Urteil kann der Trägerverein keine Spendenbescheinigungen ausstellen, die sich steuerlich geltend machen lassen.

Aus Sicht von Jan Schalauske ist der Rechtsstreit »offensichtlich politisch motiviert«. Der Einsatz für eine gerechte Steuerpolitik, für Solidarität und soziale Gerechtigkeit sei »selbstlos und muss auch überparteilich in Vereinigungen als gemeinnützig anerkannt werden«, betonte er am Montag in einer Erklärung.

Zum Politikum wird die Sache insbesondere durch die Intervention Schäubles. Nach Darstellung von Staatssekretärin Weyland hatte sich Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) mit dem Kasseler Richterspruch bereits abgefunden. Die Landesregierung sei in die Entscheidung zur Anrufung des Bundesfinanzhofs nicht einbezogen gewesen, teilte sie in der Antwort auf die Linke-Anfrage mit.

ATTAC wird in Kürze eine Stellungnahme zum Beschwerdeantrag der Gegenseite beim Bundesfinanzgericht einreichen. Das Finanzamt Frankfurt vertritt den Standpunkt, politische Meinungsbildung obliege allein den klassischen Parteien. Statthaft sei das Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure in dieser Sichtweise nur, sofern es sich mit dem gesellschaftlichen Status quo beschäftigt. Das Aufzeigen von und das Werben für Alternativen sei dagegen nicht gemeinnützig. »Willkürlich und absurd« sei diese Auffassung, meint Andreas van Baaijen, Geschäftsführer beim ATTAC-Bundesbüro. Sie zeuge von einem »veralteten Blick« auf die Funktionen von politischer Bildung, sagte er am Dienstag gegenüber jW.