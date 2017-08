Chicago klagt US-Regierung an

Im Namen der Menschenrechte: Chicagos Bürger protestieren gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump (16.3.2017) Foto: Kamil Krzaczynski/Reuters

Im Streit um die sogenannten Zufluchtsstädte hat Chicago Klage gegen das US-Justizministerium eingereicht. Wie Bürgermeister Rahm Emanuel am Montag bekanntgab, will sich die Metropole gegen eine im September in Kraft tretende Regelung wehren, nach der sie im »Kampf gegen illegale Einwanderung« künftig mit Regierungsbehörden kooperieren müsste. Chicago solle demnach »illegale Ausländer den Einwanderungsbehörden überstellen«, erklärte Justizminister Jefferson Sessions. Sollte sich die Stadt weigern, werde die Regierung die Zuschüsse für die Ausstattung der Polizei streichen. Im letzten Jahr hatte Chicago für seine Einsatzkräfte umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro aus dem Bundesetat erhalten.

Justizminister Sessions kritisierte das Vorgehen der drittgrößten Stadt der USA scharf, er selbst wird in der Anklageschrift namentlich genannt. Seine Regierung würde nicht länger Städte finanzieren, die »stolz gegen die Herrschaft des Gesetzes verstoßen und kriminelle Ausländer auf Kosten der öffentlichen Sicherheit schützen«, sagte der Republikaner am Montag. In Chicago herrsche eine »Kultur der Gesetzlosigkeit«.

Der Demokrat Emanuel sagte am Montag, seine Stadt werde sich »nicht erpressen lassen«, die eigenen Werte zu ändern. Ginge es nach der Regierung unter US-Präsident Donald Trump, würden Beamte der Einwanderungsbehörde uneingeschränkten Zugang zu den lokalen Polizeiwachen erhalten, um Festgenommene zu verhören. Emanuel nannte das Vorgehen »kontraproduktiv« und beteuerte gegenüber dem Fernsehsender CNN: »Wir werden immer eine Stadt sein, die Menschen willkommen heißt.« Die bürgernahe Polizeiarbeit seiner Stadt sei auf das Vertrauen der verschiedenen Einwanderergemeinschaften angewiesen, erklärte er. Washington würde diese »Sicherheitspolitik untergraben«.

Neben Chicago gehören auch New York und Los Angeles zu den einwanderungsfreundlichen Städten (»Sanctuary cities«), die von der harten Linie Trumps betroffen sind. Emanuel ist jedoch der erste Bürgermeister, der juristische Maßnahmen ergreift. (dpa/AFP/Reuters/jW)