Nie gekannte Euphorie

Angriffslustig: Die »Oranje Leeuwinnen« (Oranje-Löwinnen) überzeugten vor allem offensiv Foto: Yves Herman/ Reuters

Als großer Favorit galten die Niederländerinnen vor dieser Europameisterschaft nicht. Deutschland, Frankreich oder England wurden als die Topkandidaten auf den Titelgewinn gehandelt. Eine starke Offensive und eine in den Niederlanden nicht gekannte Euphorie um den Frauenfußball trugen die »Oranje Leeuwinnen« (Oranje-Löwinnen) jedoch zum Turniersieg. Mit 4:2 setzte sich die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman im Finale gegen die ebenfalls überraschend starken Däninnen durch. Die Niederlande konnten damit zum ersten Mal den Titel des Europameisters erringen.

Mit insgesamt über 240.000 Zuschauern stellte diese Europameisterschaft einen neuen Rekord auf. Das lag vor allem an den Gastgeberinnen: Wie zuvor jedes Spiel der niederländischen Nationalmannschaft, war auch das Endspiel in Enschede ausverkauft. Den besseren Start erwischte aber der Gegner: Nadia Nadim brachte Dänemark bereits in der 5. Minute per Elfmeter in Führung. Doch die Niederländerinnen drehten durch Tore von Vivianne Miedema (10.) und Lieke Martens (27.) das Spiel. Noch vor der Pause wurde Dänemark erneut stärker. Eine der besten Spielerinnen des Turniers, Stürmerin Pernille Harder, erzielte in der 33. Minute den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zusehends. Was auch daran lag, dass die Niederlande kurz nach der Pause in der 50. Minute durch einen direkten Freistoß von Kapitänin Sherida Spitse erneut in Führung gingen. Dänemarks Keeperin Stine Lykke Petersen stand bei dem Freistoß schlecht und musste den Ball ohne Eingriffsmöglichkeit passieren lassen. Nicht der erste schwerwiegende Fehler einer Torhüterin bei dieser Europameisterschaft. Miedema sorgte dann mit ihrem insgesamt vierten Turniertreffer in der 89. Minute für die endgültige Entscheidung.

Diese Europameisterschaft hat mit den Niederländerinnen verdiente Siegerinnen gefunden. Gerade beim 3:0 im Halbfinale gegen die favorisierten Engländerinnen zeigte sich das Team auf einem spielerisch hohen Niveau. Auch im Finale waren sie die letztendlich bessere Mannschaft. Die Däninnen wirkten in der zweiten Halbzeit erschöpft. Kein Wunder, ging doch die Halbfinalbegegnung gegen das Überraschungsteam aus Österreich bis in das Elfmeterschießen. Eine Runde zuvor hatten sie mit dem Sieg gegen die deutsche Elf noch für eine kleine Sensation gesorgt.

Auch von eine besondere Figur dieser EM, der dänischen Stürmerin Nadia Nadim, war in der zweiten Spielhäfte nicht mehr viel zu sehen. Ihre Geschichte ging um die Welt: Mit zwölf Jahren floh sie mit ihrer Mutter und den vier Schwestern aus ihrem Geburtsort in Afghanistan nach Dänemark. Der Vater, ein General der afghanischen Armee, wurde 2000 von den Taliban verschleppt und ermordet. Die technisch versierte 29jährige war eine der besten Spielerinnen ihres Teams und ermöglichte mit einer starken Leistung gegen Deutschland (sie erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1) den ersten Einzug der Däninnen ins EM-Endspiel. Bei den bisherigen Turnieren war man bereits fünfmal im Halbfinale ausgeschieden.

Neben der zur besten Akteurin des Finales gewählten Lieke Martens konnte auch deren Sturmpartnerin Vivianne Miedema bei den Niederlanden überzeugen. Torschützenkönigin wurde die Engländerin Jodie Taylor mit fünf Treffern. Das deutsche Team von Bundestrainerin Steffi Jones fand hingegen nie zu seinem Spiel. Aufgrund der schwachen Leistung war sie stark in die Kritik geraten. Auch die Mitfavoritinnen aus Frankreich schieden früh im Viertelfinale aus. Die Niederlande sind erst der vierte Titelträger in der Geschichte der seit 1984 ausgetragenen Europameisterschaft. Zuvor gewannen nur Schweden, Norwegen (zweimal) und Rekordsieger Deutschland (insgesamt achtmal; zuletzt sechsmal in Folge) das Turnier.