Hideki Tojo war während des Zweiten Weltkriegs Ministerpräsident Japans und wurde durch die Tokioter Prozesse zum Tode verurteilt. »Death by Hanging!« Foto: ARTE France

Der Kriegsverbrecherprozess von Tokio

Für Europa endete der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945. In Asien ging der Krieg noch bis zum 2. September weiter. Bezeichnend auf den fernöstlichen Schauplätzen: unzählige Kamikazeflieger, eine Durchhaltetaktik, die zum Massaker an Hunderttausenden Zivilisten führte, und die ersten Abwürfe von Atombomben. Nach Kriegsende forderten die Alliierten und die Bevölkerungsgruppen, die lange unter der japanischen Herrschaft gelitten hatten, einen Prozess gegen die Verantwortlichen japanischer Aggression. Im Rahmen des dreijährigen Verfahrens beschäftigten sich elf Richter, 400 Zeugen und unzählige Anwälte, Staatsanwälte und Rechtsgelehrte damit, über Schuld oder Unschuld von 28 hohen japanischen Staatsvertretern zu urteilen. Die Tokioter Prozesse, die in dieser französisch-kanadisch-japanischen Dokumentation von 2015 beleuchtet werden, sollten ein Signal in die Welt senden: Wer einen Angriffskrieg auslöst, muss fortan vor Gericht dafür geradestehen. Dafür wurde der noch neue, in den Nürnberger Prozessen erstmals verwendete Hauptanklagepunkt »Verbrechen gegen den Frieden« herangezogen. Doch wie konnte man die Angeklagten für schuldig erklären, ohne Kaiser Hirohito, der über die gesamte Zeit hinweg Japans Staatsoberhaupt gewesen war, zu bezichtigen? Der Ausgang glich einer Farce. Und so ging es dann im wesentlichen weiter mit den Verbrechen gegen den Frieden.

Arte, 21.50

Die Karawane der Pflegerinnen

Jährlich kommen immer mehr Frauen aus Osteuropa nach Deutschland, um Senioren in deren Haushalten zu betreuen und Geld zu verdienen. Derzeit sollen es zwischen 150.000 und 400.000 Pflegerinnen sein. Die Schätzungen schwanken stark, denn ihre genaue Zahl ist schwer zu bestimmen, da die meisten von ihnen schwarzarbeiten. Der stetig wachsende Bedarf hat einen Grund: Es gibt immer mehr Pflegebedürftige. Und immer weniger annehmbare und bezahlbare Angebote.

Arte, 22.50

Berlin, Berlin: Die Spione

Mühelos hat das zerstörte Berlin nach 1945 allen anderen Agentenmetropolen wie Wien oder Shanghai den Rang abgelaufen. Hier bieten sich ideale Arbeitsbedingungen: interessante Informationen, reichlich V-Leute und Nachrichtenhändler, konträre Staatsgewalten und offene Bars ohne Polizeistunde. 1989 beherbergt Berlin rund 45.000 Spione und Kundschafter, so heißt es.

RBB, 23.45