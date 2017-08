Attacke gegen VW-Gesetz

Jetzt doch gegen VW-Gesetz? Unionsfraktionsvize Fuchs (M.) zwischen Kanzlerin und Fraktionschef Kauder Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Eine Attacke mit Ansage: Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hat die Abschaffung des VW-Gesetzes gefordert. Als Vorwand dient dem Politiker neben der »Abgasaffäre« die derzeitige kleine Staatskrise in Niedersachsen. Die war durch den Übertritt einer Abgeordneten der Grünen zur CDU ausgelöst worden, denn dadurch hat die bisherige Regierungskoalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr im Landtag.

»Der Staat sollte sich aus dem Autokonzern heraus halten«, sagte Fuchs der Rheinischen Post (Dienstagausgabe) laut einer Vorabmeldung. »Das Gesetz schafft eine viel zu große Nähe zwischen Staat und Unternehmen, wie wir jetzt wieder bei der von VW korrigierten Regierungserklärung des Ministerpräsidenten sehen.« Dieser Meinung sei er »völlig unabhängig davon, wer in Niedersachsen regiert«, sagte Fuchs der Zeitung weiter. Er verstehe nicht, warum das Land 20 Prozent an VW halten müsse. Bayern halte schließlich auch keine Anteile an BMW und Baden-Württemberg keine an Daimler. »Und beide Länder und Unternehmen fahren sicher nicht schlechter damit«, sagte Fuchs.

Fuchs scheint nicht zu bemerken, dass er mit seinem Vorstoß eine böse Vermutung nährt, die in SPD-Kreisen bereits als Gewissheit gilt. Der Übertritt der grünen Hinterbänklerin sieht nämlich wie ein Coup aus, eingefädelt von der CDU. Es scheint, als geht es – im Gegensatz zu den Bekundungen – doch nicht nur um die Gewissensentscheidung der Abgeordneten Elke Twesten, die nach 20 Jahren entdeckt haben will, dass doch eher die CDU ihre politische Heimat sei. Unabhängig davon, was Frau Twesten bewegt und zu ihrem Schritt veranlasst haben mag: Fuchs zeigt unfreiwillig, dass es um VW geht, nicht um den Landtag oder darum, wer die nächste Regierung stellt.

Das Volkswagen-Gesetz ist eine Institution, an der sich seit Jahren die Vertreter des neoliberalen Zeitgeists abarbeiten. Die Geschichte dazu wird meist verkürzt erzählt und beginnt dann mit der »Privatisierung« des Automobilkonzerns 1960. Dabei gehört zur Historie Volkswagens jener Teil unabdingbar hinzu, der sich in den 1930er Jahren ereignete.

Damals war auf Drängen der Naziführung die Produktion eines billigen Massenautomobils für »den kleinen Mann« angeschoben worden. Zur Finanzierung griffen Hitlers Staatsdiener auf das geraubte Vermögen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) zurück, den die Nazis zerschlagen hatten: Errichtet wurde damit das »Kraft-durch-Freude«-Werk (KdF-Werk) bei Fallersleben in Niedersachsen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum heutigen Wolfsburg. Der als Konstrukteur des KdF-Wagens geltende österreichische Ingenieur Ferdinand Porsche wurde dort Geschäftsführer, dessen Schwiegersohn Anton Piëch seine rechte Hand. Beide späteren »Wehrwirtschaftsführer« legten so den Grundstein für den Einfluss ihres Clans auf den heutigen Konzern.

Bei der Privatisierung 1960 wurde das Gesetz vor allem auch deshalb so verabschiedet, weil im Unternehmen das Gewerkschaftsvermögen steckte und deshalb besonderer Regelungen angebracht schienen: Das Land (nicht etwa der DGB) hält eine aktienrechtliche Sperrminorität. Wichtige Entscheidungen, insbesondere über Kapitalerhöhungen und Satzungsänderungen, konnten (und könnten) so im Zweifelsfall von der Landesregierung gestoppt werden. Zudem regelt es, dass Entscheidungen über Produktionsstätten der Zustimmung des Aufsichtsrats mit einer Mehrheit von zwei Dritteln bedürfen. Gewerkschafter (IG Metall) und Landespolitiker, zumeist der Ministerpräsident und der Finanzminister, sichern mit ihren Aufsichtsratsmandaten zumindest theoretisch den Einfluss der Beschäftigten auf das Gesamtunternehmen.

Bereits 2004 war eine Attacke unter der Flagge der EU auf das Gesetz gestartet worden. Der Brüsseler Kommissar und Gewerkschaftsfresser Frits Bolkestein entdeckte, dass die Regelung die »Freiheit des Kapitalverkehrs« (also jenen obersten Grundsatz, der den EU-Laden bis heute notdürftig zusammenhält) beschneide. 2007 wurde das VW-Gesetz nach Klage der EU vom EuGH für rechtswidrig erklärt. Die Initiative Bolkesteins kam zur faktisch selben Zeit, in der die Porsche-Erben erneut Anlauf nahmen, die Kontrolle über »ihr« Unternehmen zu erlangen.

Immerhin hat die erste Merkel-Regierung dieses Verdikt nicht einfach hingenommen. Das VW-Gesetz wurde geändert und neu beschlossen. Der Mitbestimmungsteil und der Einfluss Niedersachsens blieben. Eine weitere EU-Klage dagegen wurde 2013 abgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie Porsche-Piëch bereits mehr als 50 Prozent der VW-Stammaktien in ihren Schatzkisten.

Die Attacke des Herrn Fuchs wird vermutlich nichts am Status quo ändern. Auch ein weiterer CDU-Ministerpräsident (wie einst der damalige »Hoffnungsträger« Christian Wulff) wird im Aufsichtsrat weder gegen VW-Kapitalisteninteressen noch gegen jene grundsätzlichen der Gewerkschaft stimmen. Diese permanente Gratwanderung dürfte auch Anlass für die inkriminierten »Korrekturen« in der Rede des derzeitigen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) zur VW-Krise gewesen sein, Normalität jenseits des Medienpalavers also.