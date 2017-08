Pullen als Kunst

Eine Wand aus Tausenden Glasflaschen mit integriertem TV-Gerät ist die neueste Touristenattraktion in Berlin. Zu sehen ist sie an der Oberbaumbrücke, die die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain verbindet. Der Schöpfer heißt Petrov Chojnacki. Der obdachlose polnische Bauarbeiter betrachtet sein Werk nicht als abgeschlossen, sondern stapelt neben seinem Schlafplatz weiter Buddel auf Buddel. Rund 3.000 sind es aktuell, auf 6.000 will er noch erhöhen, sagte der 44jährige der Nachrichtenagentur dpa. (dpa/jW)