Von wegen »gute Arbeit«

Beschäftigte der »Bank of England« haben am 1. August ihren dreitägigen Ausstand begonnen (London) Foto: Peter Nicholls/ Reuters

Mitte Juli erschien der von der britischen Regierung in Auftrag gegebene »Taylor-Report«, der sich mit den Arbeitsbedingungen auf der Insel auseinandersetzt. Vor rund einem Jahr hatte Premierministerin Theresa May den Bericht bestellt. Damals wollte sie sich noch als Vertreterin der Lohnabhängigen präsentieren und den regierenden Tories den Mantel einer »Arbeiterpartei« umhängen.

Der Bericht steht unter der Überschrift »Gute Arbeit«. In ihm sind Formulierungen enthalten, die den prekär Beschäftigten die Schuld an ihrer Lage zuschieben. Wenn etwa ein Individuum für einen Lieferdienst zu einem Zeitpunkt arbeite, bei dem nur wenig Nachfrage von Kunden bestehe, dürfe der Fahrer sich nicht wundern, wenn er nur wenig Lohn bekomme, heißt es auf Seite 38.

Die Beschäftigten nehmen die Lage hingegen deutlich anders war; ihre Wut zeigt sich derzeit an einer ganzen Reihe von Arbeitskämpfen. So legen in London die Reinigungskräfte mehrerer Krankenhäuser ihre Arbeit nieder. Ihre Jobs wurden an den Privatkonzern Serco ausgelagert, von diesem fordern sie eine Erhöhung ihres Stundenlohnes um 30 Pence. Die Bank of England wird zum ersten Mal seit 50 Jahren bestreikt. Die Kollegen fordern eine seit Jahren ausbleibende Lohnerhöhung ein. Bei McDonald’s steht ein landesweiter Arbeitskampf bevor, weil das Unternehmen nicht akzeptieren möchte, dass sich die Angestellten in ihren Gewerkschaften organisieren. In Birmingham streikt die Müllabfuhr gegen Stellenabbau und die Prekarisierung ihrer Jobs. Und all das ist nur eine Auswahl der Kämpfe, die derzeit geführt werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass der »Taylor-Report« einer genauen Überprüfung durch die Gewerkschaften unterzogen wurde; er hielt ihr erwartungsgemäß nicht stand. Die Gewerkschaft IWGB – sie organisiert Beschäftige in der sogenannten Gig-Economy, also Firmen wie Uber und Deliveroo – veröffentlichte sogar einen über 60 Seiten starken Gegenbericht.

Darin kritisiert die Gewerkschaft zunächst die Zusammensetzung der Taylor-Kommission. Nicht zu Unrecht. Der Kommissionsvorsitzende Matthew Taylor war ein Berater des ehemaligen New-Labour-Premierministers Tony Blair und ist auch heute noch in den Zirkeln des bürgerlichen Parteiflügels der Labour-Partei aktiv. Koautorin Diane Nicol arbeitet für eine Anwaltskanzlei, die auf die Zerschlagung von Gewerkschaften in Betrieben spezialisiert ist. Und Greg Marsh, der dritte im Bunde, gehört zu den Großinvestoren beim Deliveroo-Konzern. Vertreter der Beschäftigten hatten in der Kommission keinen Platz, Anfragen von Gewerkschaften wie der IWGB wurden ignoriert.

Dennoch enthält der Bericht auch nützliches statistisches Material über die derzeitigen Arbeitsbedingungen in Großbritannien. So gibt es in Großbritannien zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Leiharbeiter. Die Dunkelziffer dürfte sogar noch höher liegen. 905.000 Beschäftigte sind in sogenannten Zero-Hours-Verträgen gefangen. 65 Prozent davon arbeiten Teilzeit.

Mit Zero-Hours-Verträgen werden Beschäftigte dazu verpflichtet, ihrer Firma während eines ganzen Arbeitstages zur Verfügung zu stehen. Eine Garantie, dann auch eingesetzt und dafür bezahlt zu werden, gibt es aber nicht. Ein Drittel der Lohnabhängigen mit solchen Verträgen sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Man findet diese Arbeitsverträge in der Fastfood-Branche oder in Lagerhäusern, aber auch im Bildungswesen.

26 Prozent aller Lohnabhängigen arbeiten in Teilzeit, 2,3 Millionen davon gegen ihren Willen: Sie wollen einen Vollzeitjob. 1,1 Millionen Menschen sind in mindestens zwei Jobs gleichzeitig tätig. Zusätzlich gehen 20 bis 30 Prozent aller lohnabhängig Beschäftigten sogenannter »unabhängiger Arbeit« in der Gig-Economy nach, um ihr Gehalt aufzubessern.

Mit diesen Zahlen lassen sich auch die Ursachen der jüngsten Arbeitskämpfe in Großbritannien erklären. Noch erfolgt der Widerstand gegen die Prekarisierung der Arbeit nur punktuell, denn vom britischen Gewerkschaftsbund wird kein gemeinsames Vorgehen organisiert. Ansätze dazu gibt es allerdings. Am 3. August veranstaltete die Gewerkschaft Unite den Aktionstag »London United«, an dem Streikende aus dem Gesundheitswesen, British Airways und der Bank of England teilnahmen.

Die im National Shop Stewards Network organisierte Gewerkschaftslinke mobilisiert derweil für ihre Intervention beim Kongress des Gewerkschaftsdachverbands TUC am 10. September im Badeort Brighton. Dort soll die Forderung nach einer kämpferischen landesweiten Lohnkampagne aufgestellt werden.

Premierministerin Theresa May verbreitete hingegen Anfang Juli in den britischen Medien eine andere Deutung der Ergebnisse des Taylor-Reports: »Großbritannien muss überbordende Regulierung vermeiden und die Flexibilität im Arbeitsmarkt beibehalten. Zero-Hours-Verträge dürfen nicht verboten werden. Das würde mehr Menschen schaden als nützen.«