Wieso so friedlich? Yanomami haben im Westen einen Ruf als »gewalttätigste Indianer« Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Der französische Ethnologe Maurice Godelier studierte zunächst Planwirtschaft (für »Entwicklungsländer«), wollte aber lieber »die Funktionsweise von realen Wirtschaftssystemen vor Ort untersuchen, und zwar nicht die der kapitalistischen Länder«. Er mochte keine Planung betreiben, sondern höchstens Planungskritik – also auf Abstand gehen. Da bot sich das Studium der Sitten und Gebräuche fremder Völker geradezu an: »Ökonomische Anthropologie«. Claude Lévi-Strauss, Ethnologe von »Überbau«-Phänomenen, suchte passenderweise einen »Oberassistenten« für die »Basis« – das wurde Godelier. Lévi-Strauss riet ihm später, nach Neuguinea zu gehen, »das Paradies der Anthropologen«. Weil Godelier Frau und Kinder mitnehmen wollte, landete er in einem Dorf der Baruyas, welche mehr Gartenbau betreiben als zu jagen, und die deswegen weniger provisorisch siedeln. Dort ließ er von Einheimischen und einem bei der lutherischen Mission angestellten Zimmermann ein »großes Haus« bauen. Er machte aber auch viel selber: Er stellte z. B. »Betten und Fenster aus Kunststoff« her. Wie? Das sagt er nicht in dem Interview mit ihm, das die Zeitschrift Lettre International in ihrem Frühjahrsheft veröffentlichte.

Die etwa 20 Baruyas, die ihm das Haus bauten, habe er mit »Macheten, Decken und Tabak entschädigt«, wie er sagt. So hat noch jeder Beginn kapitalistischer Planwirtschaft bei indigenen Völkern der sogenannten Dritten Welt ausgesehen. Bei vielen christlichen Missionaren, vor allem den US-amerikanischen Pfingstlern, ist es sogar ein wesentlicher Bestandteil ihres Programms, in die Marktwirtschaft »einzuführen«. Davon ist in dem an das Interview anschließenden Lettre-Aufsatz des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro die Rede. Er zeigt, wie Brasiliens Indigene am Ende einiger Regierungsanstrengungen als »landlose Indios« dastehen. Die kapitalistische Expansion wird auch noch die letzten vernichten.

In Godeliers Baruya-Dorf war es noch nicht soweit. Überhaupt hatte er andere Probleme: Er hatte zwar Marx, Husserl und viele andere gelesen, »aber jetzt sollte er den Beruf eines anthropologischen Feldforschers ausüben, den er bisher nur aus Büchern kannte«. Learning by Doing! Dabei merkte er, »Distanz« reicht nicht aus, er musste sich »dezentrieren, um besser zu beobachten, um besser zu verstehen«. Aber »was und wie beobachten? Wenn Beobachten in gewisser Hinsicht auch Teilnehmen bedeutet, dann stellt sich eine andere Frage: Woran, wie und wie weit teilnehmen? Beobachten heißt, anwesend zu sein, wenn etwas geschieht, das die Grundsätze, Vorstellungen und Erwartungen erhellt, von denen sich die Menschen in ihren verschiedenen Lebenskontexten leiten lassen.«

Wie weit man sich auch als Ethnologe von diesen (mit-)leiten lassen darf, regeln berufsständische Ethikkodizes und die Gesetze der Länder, in denen sie forschen. Dass westliche Ethnologen und Journalisten im Verbund mit christlichen Missionaren schon ganze indigene Völker gegeneinander gehetzt haben, enthüllte der US-amerikanische Forscher Patrick Tierney 2002 in seinem Buch »Verrat am Paradies«. Den westlichen Rechercheuren hatten es vor allem die am Orinoco lebenden Yanomami angetan, die bereits Alexander von Humboldt erwähnt hatte. Sie galten als die »gewalttätigsten Indianer« und wurden deshalb so etwas wie ein Ausgangspunkt der bürgerlichen Aggressionsforschung, die alle Kriege dieser Welt biologisch fundieren will. Die Journalisten brauchten Aufnahmen blutiger Kämpfe, die sie kurzer Hand selbst anzettelten. Die Yanomami »entschädigte« man mit Macheten.

Auch Godelier drehte bei den Baruyas – mit einer Rolleiflex. Heute lobt er ausdrücklich die neuen Digitalkameras. Dennoch meint er, die vom einstigen französischen Ministerpräsidenten Jules Ferry (1832–1893) formulierte Parole der Anthropologen »Kolonisieren heißt Zivilisieren« gelte nicht mehr. Allerdings findet man sie sinngemäß noch heute in der brasilianischen Verfassung. Zu Godeliers Filmteam gehörte neben einem Missionar sein einheimischer »Informant« Koumaineu. Dieser drehte wenig später selbst Filme über »seine eigene Gesellschaft«. Also fast ohne »Dezentrierung«. Auch Godelier machte sich auf, die seinige (französische) Gesellschaft zu erforschen. Er ließ es dabei nicht an politischem Engagement fehlen, so setzte er sich u. a. für »homosexuelle Familien« ein. Die zuständige Ministerin lobte seine Argumentation, gab aber zu bedenken: »Wenn wir Ihren Vorschlägen folgten, würden wir die Wahl verlieren.« Das Humboldt-Forum zeigt übrigens derzeit an verschiedenen Berliner Orten Filme von indigenen Regisseuren.