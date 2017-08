Hochzeit mit Hindernissen

Heirat mit Zustimmung ihrer Väter: Nachdem sich Jessica und Atif in der Kirche das Ja-Wort gaben, wird mit Hunderten Gästen im Festzelt gefeiert Foto: Thomas Berger

Es ist Hochzeitssaison in Pakistan. Das lässt sich auch an der St.-Andrew-Kirche in der südlichen Metropole Karatschi ausmachen. Fast täglich läuft dort eine Festgesellschaft auf, damit die Hauptpersonen im Beisein des ausgedehnten Familienkreises feierlich den Bund fürs Leben eingehen. An einem Tag im Mai ist es auch für Jessica Munawar soweit. Was insofern besonders ist, als die Braut und ihr unmittelbarer Anhang den denkbar kürzesten Weg zur Trauung haben – die junge Frau ist auf dem Grundstück aufgewachsen, hier war bisher ihr Zuhause. Vater Munawar Masih ist der Hausgärtner der Kirchengemeinde. Jetzt ist also seine älteste Tochter, zweite in der Reihe der insgesamt fünf Kinder, flügge geworden. Jessica, 23 und in der Ausbildung zur Montessori-Lehrerin, wird an diesem Tag die Ehe mit Atif Iqbal eingehen. Zur Hälfte, sagt ihr älterer Bruder Andrew, der die Feierlichkeiten federführend organisiert hat, auf Nachfrage, sei es ihre eigene Entscheidung, zur Hälfte die der Familie. Die hat in Südasien in diesen Angelegenheiten traditionell das letzte Wort. Mögen junge Leute vor allem im urbanen Raum heutzutage ein gewisses Mitspracherecht bei dieser Weichenstellung für den Rest ihres Lebens haben, so geht doch am Ende nichts gegen den Willen der Eltern, insbesondere des Vaters. Und Munawar Masih, gesteht Andrew, war mit Jessicas Wahl erst gar nicht so glücklich – konnte dann aber vor allem auf Drängen der Söhne doch überzeugt werden.

Das wichtigste Fest, das es in Pakistan für eine Familie gibt, findet nicht nur an einem Tag und nicht nur im beschaulichen Kreis statt. Rund 400 Gäste sind es bei Jessica und Atif am Tag der Trauung selbst, was eher noch im unteren mittleren Bereich der Skala des im Land Üblichen liegt. Jeweils 120 bis 150 sind es bei den beiden Vorfeiern, die man am ehesten mit dem hiesigen Junggesellenabschied für Braut und Bräutigam vergleichen kann, die aber ganz anderen Maßstäben folgen. Und etwa ähnlich groß sieht die Festgesellschaft auch am Tag nach der Hochzeit aus, an dem das Ankommen der Braut in der Familie des Ehemanns gefeiert wird. Das Zeremoniell dieses Abends folgt alten Traditionen, obwohl einige Details in etwas modernerer Aufmachung daherkommen.

Beide Familien gehören zu den Christen, einer neben vor allem Hindus und Sikhs weiteren religiösen Minderheit in der Islamischen Republik Pakistan. Im Alltag klappt das Miteinander der verschiedenen Gemeinschaften meist reibungslos. Über das Grundstück der St. Andrew Church schallen Tag für Tag regelmäßig die Rufe des Muezzins zu den muslimischen Gebetszeiten. Wenn die vom Lautsprecher verstärkte Stimme mit dem »Allahu akbar« (Gott ist groß) am Anfang aus der benachbarten Moschee einsetzt, sind nur Momente später etwas leiser die aus den anderen islamischen Gotteshäusern in der Umgebung zu vernehmen.

Islamischer Staat

Das heutige Pakistan war bei seiner Gründung vor 70 Jahren ein Kunstgebilde. Der Islam als Staatsreligion bildet die Basis der Gesellschaft. Mohandas Karamchand »Mahatma« Gandhi, Jawaharlal Nehru und viele andere Vorkämpfer der indischen Unabhängigkeitsbewegung wollten die britische Kronkolonie eigentlich als Ganzes in die Eigenständigkeit führen. Was zwar mit der Gegenseite in London funktioniert hätte, nicht aber mit der Muslimliga, die einen separaten Staat für die indischen Muslime anstrebte. Mohammed Ali Dschinnah, in Pakistan als Vater der Nation verehrt, machte sich – zunächst anderer Überzeugung – diese Idee zu eigen. Gegen alle Widerstände drückte er die Aufspaltung des Subkontinents, des Juwels des zu jener Zeit größten Kolonialreiches einer europäischen Großmacht, entlang religiöser Linien durch. Gebiete mit hinduistischer Mehrheit bildeten ab August 1947 das unabhängige Indien. Aus den Provinzen im Westen und Osten entstand Pakistan, zusammengehalten durch die Klammer des gemeinsamen Glaubens. 1971 wurde aus dessen Ostteil ein weiteres eigenständiges Land: Bangladesch.

Zufriedenstellende Inspektion: Der Vater des Bräutigams prüft die Möbel, die zur vereinbarten Aussteuer gehören Foto: Thomas Berger

Die St. Andrew Church ist wie die anderen Kirchen und die christlichen Bildungseinrichtungen in der Stadt (zum Beispiel die renommierte St. Patrick’s School, in die Andrew jeden Morgen per Moped seinen Sohn Moses zum Kindergarten bringt) von einer hohen Mauer umgeben. Von außen sichtbar überragt wird sie nur vom Hauptdach, dem Turm und den Bäumen im Hof. Die Hoftore an den beiden Seitenstraßen sind schwarz gestrichen und blickdicht geschlossen. Eine Schutzmaßnahme. Es gab Zeiten, in denen religiöse Einrichtungen der Minderheiten von staatlichen Sicherheitskräften beschützt werden mussten, weil sie zu Anschlagszielen radikaler Gruppen geworden waren. Momentan aber ist es ruhig: »Ja«, sagt Andrew, »derzeit fühlen wir uns hier in Karatschi relativ sicher.« Die Atmosphäre in der 20-Millionen-Metropole am Arabischen Meer hat sich verändert. Galt bis vor wenigen Jahren noch Lahore, nach Größe die Nummer zwei und Provinzhauptstadt von Pandschab, als ruhigstes Pflaster, haben sich gerade dort in letzter Zeit Anschläge radikalislamischer Gruppierungen gehäuft. In Karatschi hingegen, bestätigt Andrew nachdrücklich den Eindruck des Besuchers, zeigt das starke Sicherheitsaufgebot des Staates Wirkung. Politisch motivierte Attacken und Morde auf offener Straße seien zurückgegangen. Im internen muslimischen Konflikt hatten Sunniten und Schiiten öfter aufeinander geschossen. Auch die Mohadschir-Kaumi-Bewegung, eine Partei der nach der Teilung aus Indien eingewanderten Muslime und im kriminellen Milieu vernetzt, trug erheblich mit zur Gewaltwelle bei.

Kostspielige Angelegenheit

Jetzt, zwei Tage vor der Hochzeit der jüngeren Schwester, ist Andrew mehr als allen anderen Familienmitgliedern der Stress anzumerken. Sein Vater ist zwar deren nominelles Oberhaupt, doch da der schon 66 und nicht bei bester Gesundheit ist, obliegt das Gros der organisatorischen Aufgaben dem ältesten Sohn. Der 27jährige muss dabei Hunderte Details bedenken. Immer wieder greift er zu einem seiner beiden Handys, um entweder auf einen Anruf zu reagieren oder seinerseits noch einmal mit der Cateringfirma oder dem Pfarrer etwas abzusprechen. Besonders bereitet ihm Kopfzerbrechen, dass die Aussteuer noch nicht komplett ist. Zur Mitgift, die die Familie der Braut stellen muss, gehören den Traditionen und konkreten Vereinbarungen nach zufolge nicht nur ein Set Geschirr, eine Waschmaschine, ein 72teiliges Besteckset und andere notwendige Ausstattungsstücke für das junge Paar. Auch das Mobiliar muss erstanden werden. Und dafür haben Andrew und sein Vater schon mehrere Märkte abgeklappert, ohne das zu finden, was ihren Qualitäts- wie Preisvorstellungen entspricht. »Alles mindere Ware«, erzählt der Bruder der Braut etwas niedergeschlagen. Doch am Abend, nachdem das Duo erneut unterwegs war, sind die Gesichter bei der Heimkehr aufgehellt. Diesmal hatten sie Erfolg. Zur Hochzeit stehen tatsächlich ein Doppelbett, ein Kleiderschrank, eine Kommode und zwei Beistellschränkchen vor der Kirche. Alles aus schönem, dunklen Holz gearbeitet. Eine Sammlung, die zwischen kirchlicher Trauungszeremonie und der anschließend im Festzelt fortgesetzten Feier dem Schwiegervater zur kritischen Begutachtung gezeigt wird.

Atifs Vater ist eine ehrfurchtgebietende Persönlichkeit, für einen Pakistaner relativ groß, natürliche Autorität ausstrahlend. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er, der vor kurzem als Beschäftigter der staatlichen Fluggesellschaft PIA in den Ruhestand gegangen ist, auch Vorsitzender von deren Gewerkschaft war. Die Familie wohnt im Flughafenviertel. Als die Munawars zu den Vor- und Nachfeiern dorthin fahren, wird ihr Fahrzeug beim Einbiegen in eine Nebenstraße ebenso wie alle anderen von bewaffneten Posten angehalten, um einen genauen Blick auf die Insassen zu werfen. Dass die Bräutigamsfamilie etwas bessergestellt ist, lässt sich kaum verkennen. Doch auch sie ist nicht von der Wirtschaftslage der pakistanischen Gesellschaft abgekoppelt. So war der Bräutigam, der zuvor zehn Jahre als Techniker bei einem Fernsehsender wirkte, zuletzt ein Jahr lang auf Arbeitssuche, bevor er einen neuen Job als Vizesicherheitschef in einem Fünfsternehotel am Airport fand.

Nach rund einer Woche sind alle Feierlichkeiten beendet, kehrt wieder Alltag ein. Für Familie Munawar stellen sie eine enorme finanzielle Belastung dar: So eine Hochzeit kann einen in Pakistan durchaus in den Ruin treiben. In ihrem Fall wird die Endsumme bei 88,5 Millionen Rupien – umgerechnet knapp 80.000 Euro – liegen, haben Andrew und sein Vater errechnet. Sie setzt sich zusammen aus den Ausgaben für die Aussteuer, die Feiern; auch die wechselnde Bekleidung aus traditionellen Gewändern und modernen Anzügen für die jüngeren Männer schlägt ins Kontor. »Irgendwie schaffen wir das«, meint Andrew. Schließlich hat es auch ein paar Geldgeschenke von Verwandten und Freunden gegeben. Dennoch ist die Summe bombastisch für jemanden, der als regulären Lohn lediglich 20.000 Rupien monatlich nach Hause bringt. Viele Brautpaare sind heute durchschnittlich älter als früher, da vor allem die Brauteltern erst einmal das nötige Geld zusammenkriegen müssen.

Straßenszene: Karatschi ist die mit Abstand größte Metropole Pakistans. Das Viertel Saddar im historischen Zentrum zählt nicht zu den noblen Gegenden Foto: Thomas Berger

Der junge Pakistaner hat neben seiner Anstellung in der Finanzbehörde zweieinhalb weitere Jobs. Für einen Computershop macht er ebenso die Buchhaltung wie für die Kirchengemeinde, was nochmals 20.000 bzw. 3.600 Rupien einbringt. Noch bescheidener ist das, was er als Nachhilfelehrer einnimmt – doch Andrew findet es wichtig, der Jugend durch Bildung bessere Zukunftschancen zu ermöglichen. Er ist es auch, der die Schulgebühren für die jüngeren Schwestern bezahlt sowie für Bruder Samuel (18), der auf dem College zum Krankenpfleger ausgebildet wird. »Nächstes Jahr werde ich fertig, dann folgt noch ein praktisches Jahr. Und vielleicht finde ich dann eine Anstellung in Kanada oder England«, träumt dieser. Im Ausland hatte sich auch schon Andrews im gleichen Berufsfeld tätige Frau Ascora beworben. In Malta oder den Niederlanden hätte sie aber mindestens ein Jahr darauf warten müssen, ihre Familie nachholen zu können: »Ohne meine Kinder und Andrew, das geht nicht«, sagt sie und wiegt die kleine Elisa im Arm. Und so schlecht ist ihre jetzige Stelle in einem Krankenhaus des Militärs nicht. Der Verdienst ist ordentlich, nur die Personaldecke ist auf ihrer Station mit lediglich zwei Schwestern pro Schicht für etwa 30 Patienten recht dünn.

Wie die Munawars schlagen sich viele Pakistaner mit Zweit- und Drittjobs durch, sofern sie solche finden. Auch die häufig wechselnden Regierungen in der jüngeren Vergangenheit haben es nicht vermocht, die Wirtschaft nachhaltig anzukurbeln und genügend neue reguläre Arbeitsplätze zu schaffen. In einer Seitenstraße haben sich direkt an der Außenmauer des Kirchengrundstücks einige derjenigen niedergelassen, die buchstäblich von der Hand in den Mund leben müssen. Dort sitzen oder liegen ausgemergelte Gestalten, die nicht einmal ein Obdach haben und auf Betteln oder Gelegenheitsverdienste angewiesen sind.

Scharfe Kontraste

Zum Ende der Hochzeitswoche macht die Brautfamilie mitsamt dem frisch verheirateten Paar und dem Gast aus Deutschland noch einen Ausflug zum Clifton Beach. Karatschis größer Strand ist gerade sonntags ein Sammelpunkt für Städter, die hier für ein paar Stunden abschalten wollen. Kinder und Erwachsene lassen sich in voller Bekleidung von den Wellen umspülen, schaukeln auf dem Rücken eines Kamels am Ufer entlang oder drehen eine Runde mit Elektromobilen. An den Imbissen finden sich geröstete Maiskolben, Khulfi (eine Art Eis aus Büffelmilch) oder Samozas, gefüllte Teigtaschen. Noch im Schein der untergehenden Sonne sind hier Menschenmassen versammelt.

Ein kleines Stück weiter ragen auf dem riesigen Grundstück der Emaar Group Baukräne empor. Der Großinvestor lässt hier ein komplettes neues Wohnviertel, die Crescent Bay (Halbmondbucht) entstehen. Die ersten beiden Hochhäuser sind bereits fertig errichtet. Und im angrenzenden Stadtteil liegen die Anwesen derer, die gleich eine ganze Villa mit gepflegtem Vorgarten ihr eigen nennen. Vor allem ihnen fühlen sich die jeweils Regierenden verpflichtet, ganz gleich welche der beiden traditionell dominierenden Parteien – gegenwärtig die Pakistanische Muslimliga-Nawaz (PML-N), zuvor die Pakistanische Volkspartei (PPP) – gerade am Ruder ist.

Der einfachen Bevölkerung hingegen fehlt es an grundlegender Infrastruktur, auch die Energiesicherheit ist nicht gewährleistet. Pakistans Defizit in der Stromerzeugung liegt bei 6.000 Megawatt, was gerade in der Provinz immer wieder Abschaltungen zur Folge hat. Dass bis 2018 neue Kapazitäten von 2.500 MW geschaffen werden sollen, mildert die Situation nur wenig. Auch wer auf einen Krankentransport angewiesen ist, kann nicht auf den Staat vertrauen. In Karatschi sind es Einsatzfahrzeuge privater Nothilfeorganisationen wie Chhipa oder der Edhi-Stiftung, die sich mit Blaulicht durchs Verkehrsgetümmel schieben und dafür sorgen, dass es auch Schwerverletzte vielleicht noch rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen. Es sind die alten Probleme Pakistans, in deren Schatten auch Jessica und Atif ihr Glück behaupten müssen.