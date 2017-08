Wer hat die reale Macht?

Ausweis W.I. Lenins mit falscher Identität, der ihn im Juli 1917 auf der Flucht vor der Konterrevolution schützen sollte Foto: jW Archiv

Am 17. Juli 1917 (4. Juli nach altrussischem/julianischem Kalender) ließ die Provisorische Regierung Russlands in Petrograd eine Demonstration gegen die von ihr angeordnete Offensive an der Front gegen die Mittelmächte zusammenschießen. Auf dem Angriff hatte Kriegsminister Alexander Kerenski (Sozialrevolutionäre) bestanden. Nach dem Scheitern der Offensive und der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste, der die Führer der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre – beide Parteien verfügten zusammen im Petrograder Sowjet über die Mehrheit – zugestimmt hatten, traten mehrere Minister zurück und Kerenski wurde als Diktator Russlands eingesetzt. An der Demonstration gegen die Fortsetzung des Krieges vom 17. Juli, die unter der Losung »Alle Macht den Sowjets« stattfand, nahm mehr als eine halbe Million Menschen teil. Die Regierung und fast die gesamte Presse behaupteten, es habe sich um einen Putschversuch der Bolschewiki gehandelt. Die Partei wurde verfolgt, die Bourgeoisie sowie große Teile der Menschewiki und der Sozialrevolutionäre erzeugten eine antikommunistische Pogromstimmung. Lenin ging für dreieinhalb Monate in die Illegalität und wandte sich Ende Juli mit dem Text »Zu den Losungen« an die Öffentlichkeit.

Die Losung des Überganges der Macht an die Sowjets würde sich jetzt wie eine Donquichotterie oder wie Hohn ausnehmen. Diese Losung hieße, objektiv gesehen, das Volk irreführen, ihm die Illusionen eingeben, als ob auch jetzt die Sowjets die Machtübernahme bloß zu wollen oder sie zu beschließen brauchten, um die Macht zu bekommen, als ob im Rat noch Parteien wären, die sich nicht durch Helfersdienste für die Henker besudelt hätten, als ob man das Geschehene ungeschehen machen könnte.

Es wäre der größte Irrtum zu glauben, das revolutionäre Proletariat könnte, sozusagen um sich an den Sozialrevolutionären und Menschewiki für ihre Unterstützung der Niederschlagung der Bolschewiki, der Erschießungen an der Front und der Entwaffnung der Arbeiter zu »rächen«, es »ablehnen«, sie gegen die Konterrevolution zu unterstützen. Eine solche Fragestellung wäre erstens eine Übertragung spießbürgerlicher Moralbegriffe auf das Proletariat (denn wenn es der Sache nützt, wird das Proletariat stets nicht nur das schwankende Kleinbürgertum, sondern auch die Großbourgeoisie unterstützen); sie wäre zweitens – und das ist das Wichtigste – ein spießbürgerlicher Versuch, das politische Wesen der Sache durch »Moralisieren« zu ersetzen.

Dieses Wesen der Sache besteht darin, dass man jetzt die Macht schon nicht mehr auf friedlichem Wege ergreifen kann. Man kann sie bekommen, erst nachdem man die jetzigen wirklichen Besitzer der Macht, nämlich die Militärbande, die Cavaignacs (Louis-Eugène Cavaignac, 1802–1857, ließ als Oberbefehlshaber der Regierungstruppen den Juniaufstand des Pariser Proletariats 1848 brutal niederschlagen, jW), die sich auf die nach Petrograd gebrachten reaktionären Truppen, auf die Kadetten und Monarchisten stützen, in entschlossenem Kampfe besiegt hat.

»Der unabhängige Ministerpräsident«: Zeitgenössische Karikatur Alexander Kerenskis von Dmitri Stachijewitsch Orlow (1883–1946) Foto: jW Archiv

Das Wesen der Sache besteht darin, dass diese neuen Besitzer der Staatsmacht nur von den revolutionären Volksmassen besiegt werden können, für deren Bewegung nicht nur Bedingung ist, dass sie der Leitung des Proletariats folgen, sondern auch, dass sie den Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die die Sache der Revolution verraten haben, den Rücken kehren.

Wer in die Politik spießbürgerliche Moral hineinträgt, der überlegt so: Zugegeben, dass die Sozialrevolutionäre und Menschewiki einen »Fehler« begangen haben, indem sie die Cavaignacs, die das Proletariat und die revolutionären Regimenter entwaffnen, unterstützten; aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, den Fehler zu »korrigieren«, ihnen die Korrektur des Fehlers »nicht erschweren«, das Schwanken des Kleinbürgertums nach der Seite der Arbeiter hin erleichtern. (…)

Die Grundfrage der Revolution ist die Frage der Macht, sagten wir. Es muss hinzugefügt werden, gerade Revolutionen zeigen uns auf Schritt und Tritt eine Verdunkelung der Frage, wer die wirkliche Macht hat, zeigen uns eine Diskrepanz zwischen der formalen und der realen Macht. Gerade darin besteht eine der wichtigsten Eigentümlichkeiten jeder revolutionären Periode. Im März und April 1917 wusste man nicht, befindet sich die reale Macht in den Händen der Regierung oder in den Händen der Sowjets.

Jetzt aber ist es besonders wichtig, dass die klassenbewussten Arbeiter die Grundfrage der Revolution nüchtern betrachten: In wessen Händen befindet sich im gegenwärtigen Augenblick die Staatsmacht? Man überlege, welches ihre materiellen Äußerungen sind, man nehme nicht Phrasen für Taten, und die Antwort wird nicht schwerfallen.