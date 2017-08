Besser eine Kohlrübe

Gumbel war ein Chronist der politischen Morde. Revolutionäre Soldaten, erschossen von rechten Todesschwadronen der Freikorps, ­Berlin im März 1919 Foto: Bundesarchiv, Bild 102-00539 / Gro§, Alfred / CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Im Jahr 1945, als Hitler ziemlich verbrannt war, hatte der Lehrkörper der Universität Heidelberg vordringlich die eine Sorge, Gumbel könne zurückkommen, Professor Emil Julius Gumbel, mit dessen Vertreibung die Alma mater heidelbergensis schon am 6. August 1932 das »Dritte Reich« eröffnet hatte.

Gumbel, der die Ehre hatte, auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nazis vom 23. August 1933 zu stehen, war noch über Hitlers Ende hinaus verhasst, weil er von ihrem Anfang an jene Lebenslüge der Weimarer Republik entlarvt hatte, nach der diese unter einem Ansturm von rechts und von links als in die Zange genommenes Unschuldskind ums Leben gekommen sei. Doch diese misslungene Republik – von Sozialdemokraten nur ausgerufen, damit sie keinen spartakistischen Geburtsschein bekomme – hatte von ihrer ersten Stunde an die Machtmittel des Staates ihren Feinden in die Hand gelegt: der aus den Todesschwadronen der Freikorps entstandenen Reichswehr und einer Justiz, die mit Schmiss und Menschenverachtung ungehemmt und unbehindert das Gesetz des wilhelminischen Staates in die neue Zeit hineintrug. Und die Reichswehr, gerade auch die übermächtige illegale Schwarze Reichswehr, vor jeder Kritik schützte.

Gumbel war Statistiker. Nüchterner Statistiker. In seinem Buch »Zwei Jahre Mord« (später fortgeführt als »Vier Jahre politischer Mord«) rechnete er nach. Die nationale Rechte kassierte von der Justiz der Republik für 314 Morde eine einzige lebenslängliche Festungshaft sowie insgesamt 31 Jahre drei Monate Freiheitsentzug. Für 13 Morde von links gab es insgesamt acht Todesurteile sowie 176 Jahre zehn Monate Zuchthaus. Die Richter hatten nach ihrer Veranlagung geurteilt, sie haben, so Gumbel »in dem Ermordeten ihren Feind gesehen, in dem Mörder aber das Mitglied der guten Gesellschaft, die zu schützen ihre Aufgabe und ihre Pflicht war«.

Auf einer »Nie wieder Krieg«-Veranstaltung 1924 in der Heidelberger Stadthalle bat Gumbel die Anwesenden, »zwei Minuten im Schweigen der Toten des Weltkrieges zu gedenken, die – ich will nicht sagen – auf dem Felde der Unehre gefallen sind, aber doch auf grässliche Weise ums Leben kamen«. Die Heidelberger Studenten fassten darauf den Beschluss, wegen der von Gumbel beschriebenen Beschaffenheit des erwähnten Feldes habe sich derselbe »außerhalb des deutschen Volkes gestellt«.

Die innerhalb des deutschen Volkes befindlichen Professoren der Philosophischen Fakultät der Heidelberger Universität diagnostizierten darauf nahezu einmütig – nur einer weigerte sich –, wie es sich mit Kollegen Gumbel verhalte: »Der Charakter seines politischen Auftretens lässt jede ruhige Sachlichkeit und geistige Würde vermissen«. Nie habe er ein Bedürfnis empfunden, »durch Zurückhaltung der gegen ihn angehäuften Missstimmung Rechnung zu tragen«. Die Fakultät stellte fest, dass ihr »Persönlichkeit und Gesinnung Dr. Gumbels unerfreulich sind«, und gab die Gefahrenwarnung aus: »In der Unterhaltung mit ihm muss man stets gewärtig sein, durch eine impertinente, ironische, sophistische Wendung vor den Kopf geschlagen zu werden.« Gumbel wurde beurlaubt, damit er in Moskau an der Marx-Engels-Gesamtausgabe Beihilfe leiste.

In seiner Abwesenheit wurde ein privater Brief ausgegraben, in dem Gumbel geschrieben hatte: »Der Versailler Friede war natürlich ungerecht, aber nicht mehr als der Friede von 1871 und der Friede, den wir [1917] mit Russland und Rumänien schlossen.« Damit hatte er sich schon wieder aus dem deutschen Volk ausgeschlossen. Es gab wilde Studentenproteste, aufgeregte Debatten im Landtag, ja sogar ein Disziplinarverfahren. Der große deutsche Soziologe Alfred Weber, laut einer Aktennotiz im Kultusministerium: »Das Allgemeinverhalten Gumbels drängt nach Ausscheidung aus dem Lehrerverband.« Besonders engagiert zeigte sich der Historiker Willy Andreas, der Ende 1932 Rektor der Universität wurde und ein Freund von Theodor Heuss war, der ihm nach 1945 bei der Entnazifizierung half. Andreas verstand so viel von den richtigen Deutschen, dass er schon drei Jahre nach Gumbels Entlassung, 1935, im Propyläen-Verlag jene berühmten fünf Bände »Die Großen Deutschen« herausbringen durfte, in denen er den »unendlichen Reichtum all dieser Großen« fand, die »aus germanischer Wurzel und deutschem Geblüt hervorgingen«. Als vorletzten – vor Hindenburg – nahm er den Zuhälter Horst Wessel auf als eines der »Glieder in der unendlichen Reihe ewiger und letzter Gemeinschaft, die wir mit den beiden zauberhaften, nie ganz auszuschöpfenden Worten ›Deutsches Volk‹ zu sagen versuchen«.

Der Jude Emil Julius Gumbel gehörte dazu nimmermehr. Im Mai 1932 vermerkte er auf einer Versammlung der Sozialistischen Studentengruppe, für ihn sei das Denkmal des Krieges »nicht eine leichtbekleidete Jungfrau mit einer Siegespalme in der Hand, sondern die Schrecken und Leiden des Krieges werden viel besser durch eine Kohlrübe verkörpert«. Die gute Kohlrübe, mit der sich die Heimat nähren musste, weil ihr der Krieg nichts anderes ließ. Die Proteste der Nazistudenten und Korporationen flammten wieder auf. Die Philosophische Fakultät eröffnete gegen Gumbel ein Verfahren.

Ohne den Ausgang abzuwarten, dekretierte der NS-Studentenbundführer Karl Georg Dörr: »Gumbels Kopf wird rollen«. Es war der fürsorglichen Aufmerksamkeit des badischen Unterrichtsministers Eduard Baumgartner zu verdanken, dass sich Gumbels Kopf samt Rumpf rechtzeitig in die Emigration nach Paris rettete, ein halbes Jahr bevor Hitler mit der gesamten Staatsmacht ausgestattet wurde. Der Zentrumsmann Baumgartner war gern gefällig, weil er sich eine Koalition mit der NSDAP wünschte, und entzog heute vor 85 Jahren Gumbel die Lehrerlaubnis.

Demnächst erscheint im Heidelberger Wunderhorn Verlag der Reprint von Gumbels »Vier Jahre politischer Mord« mit einer Einleitung von Hans Thill (360 Seiten, 12,80 Euro). Dort erschien auch 1992 die Biographie von Christian Jansen »Emil Julius Gumbel – Portrait eines Zivilisten«.