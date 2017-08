Unselige Verknüpfung

Zu jW vom 26. Juli: »Der kirchliche Sündenfall«

Kirche und Militär – das ist bis heute eine unselige Verknüpfung. Obwohl die Kirchen mit ihrem christlichen Auftrag aufgerufen sind, Jesu Lehre der Gewaltlosigkeit und Feindesliebe zu folgen und sie zu verbreiten, unterstützen evangelische und katholische Kirche mit der Militärseelsorge die Bundeswehr, also eine Organisation, die dem Führen von Kriegen – und damit dem Verstoß gegen das 5. Gebot (»Du sollst nicht töten«) – dienen soll und ja auch schon gedient hat und dient. Durch die Bereitstellung von Militärpfarrern, die von der Bundeswehr bezahlt werden, tragen die Kirchen auch die seit Jahren zunehmende Militarisierung der deutschen Außenpolitik mit, statt sie um des Friedens willen deutlich zu kritisieren. Ich fühle mich da an das Sprichwort »Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied ich sing« erinnert. »Gott will keinen Krieg«, betonen die Kirchen vollkommen richtig. Aber wer das sagt, muss auch deutlich ja sagen zur Abschaffung von Militär und Rüstung. Alle Friedensappelle der Kirchen sind Makulatur, solange sie die Bundeswehr durch die Militärseelsorge unterstützen, statt Soldaten wie allen anderen Menschen Seelsorge durch ortsansässige Gemeindepfarrer und -pastoren anzubieten.

Joachim Fischer, per E-Mail

Religiöses Projekt

Zu jW vom 26. Juli: »Im Weg«

Ich bedauere sehr, dass die Mehrheit der Karlsruher Stadträte (...) nicht die Möglichkeit nutzt, pflichtgemäß das Lüpertz-Objekt abzulehnen. (...) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (!) hat allen staatlichen Gremien – also auch Gemeinderäten – die Pflicht auferlegt, bei ihren Entscheidungen sehr darauf zu achten, dass keine religiöse oder nichtreligiöse Weltanschauung bevorzugt oder benachteiligt wird (...). Das Lüpertz-Projekt »Genesis – die sieben Tage des Herrn« ist jedoch sehr klar ein spezifisch religiöses Projekt, das die biblische Schöpfungsgeschichte thematisiert, welche sogar die katholische Kirche mittlerweile als falsch ablehnt. Selbst diese akzeptiert ausdrücklich die wissenschaftliche Weltentstehung einschließlich Evolutionslehre. Darum halte ich die Gemeinderatsentscheidung nicht nur für massiv spaltend, sondern für ebenso eindeutig verfassungswidrig. (...)

Reinhard Moysich, per E-Mail

Soldaten statt Ärzte

Zu jW vom 26. Juli: »Mehr Geld, mehr Wumms, mehr Krieg«

Der jW war die interessante Zahl zu entnehmen, dass 18.000 zusätzliche Soldaten 30 Milliarden Euro an Ausbildungskosten verursachen, also 1,6 Millionen Euro Steuergelder pro Mann oder Frau. Zum Vergleich: Das Bundesgesundheitsministerium berechnet die Ausbildungskosten beim Medizinstudium mit 30.000 Euro pro Jahr oder 180.000 Euro in sechs Jahren bis zur Approbation des »fertigen« Arztes. Also bildet unser Staat lieber einen Soldaten aus, wo er für das gleiche Geld neun Lebensretter bekommen könnte. Verkommener geht es kaum noch. Ich vermute allerdings, in die Ausbildungskosten ist eine ganze Menge Kriegsgerät miteingerechnet (...).

Dr. med. Ralf Cüppers, per E-Mail

Entscheidende Schlacht

Zu jW vom 28. Juli: »Kampf um Caracas«

Die verfassunggebende Versammlung ist ein wichtiges Gremium zum Festschreiben der chavistischen Revolution und zur Normalisierung des Landes. Es deutet sich eine Niederlage der Opposition an, die zusammengesetzt ist aus der traditionellen Oligarchie, aber auch aus Kräften, die irgendwann entäuscht wurden von der Revolution! Für die Linke Lateinamerikas ist die Stabilisierung der chavistischen Revolution von herausragender Bedeutung. Venezuela war eines der reichsten Länder Lateinamerikas und wird es wieder sein. Das Land hat hervorragende Beziehungen zu China, Russland und Iran, die ausbaufähig sind. Die Kräfte um Maduro sind dabei, eine machtpolitische Schlacht zu gewinnen. Nun wird es um so wichtiger, die Wirtschaft zu diversifizieren und zu stärken und die soziale Basis zu erweitern.

Achim Lippmann, per E-Mail

Fernsehen kein Ersatz

Zu jW vom 28. Juni: »Ein Menetekel«

(…) Und wieder spielen SPD-Manager wie Oberbürgermeister Scholz in der Hanse- und Müller in der Frontstadt Hauptrollen. Dass »Kulturvögte« wie Tim Renner in Berlin hier in Nordrhein-Westfalen die Zerschlagung von Stadttheatern (Orte öffentlichen Diskurses) einläuten können (Anselm Lenz: In zehn Jahren aus?), liegt auch an den vermeintlich »Aufgeklärten«, die »ihr« Stadttheater – egal, was der Spielplan hergibt – kaum besuchen. Sparten-TV ist kein Ersatz für lebendiges Bühnengeschehen. (...)

Wolfgang Richel, Wuppertal

Verräter Barsani

Zu jW vom 29./30. Juli: »Wut und Trauer zu Widerstand«

Jesiden sind keine Kurden und wollen es bestimmt nach dem Verrat des Barsani auch nicht sein. Dessen Rolle am Genozid wird hier heruntergespielt. Es war keine Frage eines »Schutzstatus«. Barsanis Peschmerga hatte dieses Gebiet im zerfallenden Irak unter Kontrolle gebracht und den Jesiden Schutz versprochen. Bei der Ankunft des »Islamischen Staats« (IS) flüchteten diese etwa 15.000 Mann und entwaffneten dabei noch die Jesiden. Es kann schon sein, dass dies mit dem Hintergedanken geschah, das Gebiet durch den IS »jesidenfrei« zu machen, um es dann Kurdistan einzugliedern. Im irakischen Kurdistan gibt es islamistische Kräfte, die in ihrer Feindseligkeit gegen Jesiden, Christen und andere Andersgläubige dem IS in nichts nachstehen. Dass im Text auf einen »Feminizid« abgehoben wird, ist ziemlich beschränkt, schließlich wurden schätzungsweise mehr als 10.000 Jesiden ermordet, die hier keine Erwähnung finden. (…)

L. Lacour, per E-Mail