»Wie Sisyphos oder Don Quijote«

Heute trifft der SC Freiburg mit Stürmer Tim Kleindienst (r) in der Europa League-Qualifikation auf NK Domzale. Das Hinspiel am 27.07. hatte ­Freiburg 1:0 gewonnen Foto: Patrick Seeger/dpa

Herr Saier, Sie sind Sportökonom und arbeiten beim Fußballbundes­ligisten SC Freiburg. – Die Trainerlegende César Luis Menotti sprach mal von »linkem Fußball«. Gibt es den bei Ihnen ?

Ich glaube schon, dass sich Vereine in ihrer Kultur und der Herangehensweise unterscheiden. Wir versuchen es über ein junges Kollektiv, mit Leuten, die eine möglichst hohe Sozialkompetenz haben und die bereit sind, unsere Arbeitsweise mitzugehen. Wir versuchen zu agieren, aktiven Fußball zu spielen, versuchen über Ballbesitz und Kombinationen erfolgreich zu sein. Mit dieser Kreativität und größtmöglicher Freiheit im Ballbesitz muss allerdings im gleichen Maße Verpflichtung bei der Ordnung gegen den Ball einhergehen. Das eine geht nur im Zusammenspiel mit dem andren. Ob es »linken Fußball« gibt oder man unsere Art als links bezeichnen kann, ist eine andere Frage. Es gibt unterschiedliche Arten, erfolgreich Fußball zu spielen.

Und zwar welche?

Andere Mannschaften fühlen sich ohne den Ball wohl und warten auf die Momente, in denen der Gegner den Ball verliert. Sie warten auf die Sekunde, in der man ungeordnet und damit anfällig ist. Viele Mannschaften nutzen das dann mit einem geradlinigen Umschaltspiel aus. Für eine solche Spielweise gibt es auch viele Argumente. Aber es ist eben eine andere grundsätzliche Haltung dem Spiel gegenüber. Aber auch wir brauchen solche Momente und individuelle Qualität. Nehmen Sie das Beispiel Nils Petersen, der mit 18 Toren nach Einwechslungen die meisten Jokertore in der Bundesliga erzielt hat. Wenn wir vorher, bevor er eingewechselt wird, ein paar Dinge abarbeiten, damit das Spiel ein bisschen mehr aufgeht, kann er eine unglaubliche Qualität auf den Platz bringen. Das ist ein Beispiel für Teamwork und hat auch außerhalb des Platzes etwas mit »Zusammenleben« zu tun. Eben nicht nur mit dem Kulturbeutel zum Training zu kommen und dann wieder nach Hause zu fahren.

Sie haben ja selbst beim SC eine Entwicklung durchlaufen.

Ich bin jetzt 15 Jahre hier. Der Verein hat mich geprägt, aber auch ich durfte vieles mitgestalten. Wir haben eine klare Philosophie, klare Leitplanken, die sind konstitutiv, aber weit gefasst, um sich selber zu verwirklichen und optimal einbringen zu können. Für junge Spieler wollen wir ein Verein sein, der sie an ihr Maximum führt. Wir sind in hohem Maße abhängig von guten individuellen Entwicklungen. Mehrere »fertige« Spieler für eine Position einzukaufen, das ist nicht unser Weg – und finanziell nicht darstellbar. Zugleich sollten wir immer wieder Transfererlöse erzielen und dieses Geld in junge Spieler investieren. Es ist mit immenser Arbeit verbunden, diesen Kreislauf in Bewegung zu halten. Aber das Modell hat in den letzten Jahren gut gegriffen.

Nimmt der Druck zu?

All das, was jetzt gerade passiert, führt dazu, dass immer mehr Geld in den Kreislauf gespült wird. Die Risikobereitschaft der Vereine nimmt zu. Das ist für uns nicht unbedingt von Vorteil, das muss man schon sagen! Denn die Schere geht auseinander, in einem rasanten Tempo. Wenn man zusätzlich an den Fleischtöpfen der Champions League sitzt, ist der finanzielle Vorteil immens. Dann gilt: sportlich noch in einer Liga – finanziell in einer komplett anderen.

Die Umsätze der Klubs wachsen doch insgesamt an …

Doch wo fließen die Mehreinnahmen hin? Das Geld wird zum großen Teil an Spieler und Berater weitergereicht. Und dem kann man sich dann auch nur bedingt entziehen. Wir müssen dennoch um alles, was wir machen, eine vernünftige Klammer setzen, weil es immer sein kann, dass es uns erwischt, wir absteigen und wir dann ein, zwei oder drei Jahre ambitioniert durch die zweite Liga gehen. Diese Balance und die nachhaltige Denkweise ist eine echte Herausforderung. Und auch in der zweiten Liga haben viele Fußballstandorte mehr wirtschaftliches Potential als wir.

In der Tabelle, die das Verhältnis von Kapitaleinsatz und sportlichem Erfolg abbildet, steht der Sportclub regelmäßig ganz oben. Ihr Fußballclub wird dafür landesweit – und jetzt europaweit, denn der SC nimmt am Europapokal teil – bewundert. Freut Sie das denn nicht?

Natürlich, aber der Fluch der guten Tat ist ein treuer Begleiter. Ich kann auch gut damit leben, dass wir weiterhin etwas unter dem Radar fliegen und hier weiterhin in Ruhe arbeiten. Das ist einer der Standortvorteile von Freiburg. Die Energie lässt sich auf das Wichtige ausrichten: den Fußball. Wenn wir ständig irgendwelche Nebenschauplätze hätten, hätte der Verein ein Problem. Und auch so ist es zum Teil ein Kampf mit ungleichen Waffen, den wir aber ganz vernünftig geführt haben in den letzten Jahren. Einfacher wird es allerdings nicht.

Können Sie den Begriff Ausbildungsverein noch hören?

Ja, ich glaube, dass wir sowohl ein Ausbildungsverein als auch ein Weiterbildungsverein sind. Über die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte betrachtet, haben wir unsere Fußspuren im Profifußball hinterlassen, auch in der ersten Liga. Und dort im vergangenen Jahr eine sehr gute Saison als Aufsteiger gespielt. Das fühlt sich alles gut an. Aber es geht nicht um das, was war, sondern um eine nachhaltige und Schritt für Schritt gesteuerte Weiterentwicklung des Vereins.

Zuletzt wurde mit dem 1. FC Kaiserslautern im Jahr 1998 ein Underdog Meister. Hat sich seither der Wettbewerb vom sportlichen Kampf um den ersten Platz dahin verschoben, dass es nur noch ums Mitspielen, die Ausbildung, den Handel und die Wirtschaft geht?

Die Entwicklung spitzt sich zumindest immer weiter in diese Richtung zu, weil die finanziellen Eckdaten so auseinanderdriften. Die Möglichkeiten sind so unterschiedlich, dass sie diese auch nicht mehr über gute inhaltliche Arbeit ausgleichen können oder die berühmte Portion Glück den Meister macht. Wenn man mit einem vergleichsweise kleinen Verein mitkämpft, wo man Geld nur ausgeben kann, wenn man es vorher im operativen Geschäft verdient hat, kann das auch Energie geben und sehr spannend sein. Zwar kommt man sich manchmal vor wie Sisyphos mit seinem Stein, der immer wieder hinunterrollt, oder wie Don Quijote beim Kampf gegen Windmühlen. Aber aus dieser Wagenburgmentalität kann man auch viel Kraft gewinnen.