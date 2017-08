»Pakapaka« in Gefahr

Kunstfestival 2015 in Buenos Aires: »Zamba«-Auftritt in besseren Zeiten Foto: Margarita Sole / Ministerio de Cultura de la Nacion/CC BY-SA 2.0

Pakapaka heißt in den Quechua-Sprache »Versteckspiel«. Der Bezug zur indigenen Kultur ist gewollt. Pakapaka startete 2010 als erster Kindersender Lateinamerikas. Er stand sechs Jahre lang unter der Leitung des argentinischen Bildungsministeriums und hatte sich auf die Schwerpunkte Geschichte, Natur und Kultur konzentriert.

Die ursprüngliche Bevölkerung und die Befreier vom spanischen Joch spielten dabei eine besonders große Rolle. Beim Sender kommen Simón Bolívar und andere Kämpfer für die Unabhängigkeit Lateinamerikas oft zur Wort. Inhaltlich war das Programm bisher mehr oder weniger antiimperialistisch und antikapitalistisch ausgerichtet. Eine der Star-Sendungen, »Zamba«, vermittelt in bewegter Form gute Geschichtskenntnisse: von der mexikanischen Revolution bis zu den Musikern, Künstlern oder Malern des südlichen amerikanischen Kontinents. Frida Kahlo, Tina Modotti oder Julio Cortázar wurden neben zahlreichen anderen wichtigen Personen vorgestellt.

Im Kapitel über die industrielle Revolution wird das Leben von Karl Marx in zwei Minuten zusammengefasst, und der Philosoph kommt dann selbst zu Wort: »Eines Tages wird es eine Welt ohne Reiche und Armen geben, in dem gerecht für seine Arbeit entlohnt wird«. Zamba, ein kleines neugieriges Kind, interessiert sich für die Altersgenossen aus der Arbeiterklasse: »Gingen die Kids der Arbeiter etwa nicht in die Schule?«, fragt er mit großen Augen. »Nein, Zamba«, antwortete Marx: »Die Arbeiter der Fabriken mussten erst zusammen gegen die Ausbeutung kämpfen.«

Der Sender, dessen Zielgruppe zwischen zwei und zwölf Jahre alt ist, hat unter dem rechten Präsidenten Mauricio Macri bereits einige Umstellungen durchmachen müssen. Macri hat im vergangenen Dezember Pakapaka per Dekret dem Bildungsministerium entzogen und dem Föderalen Mediensystem (Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos) SFMCP zugeordnet. Das bedeutet in der Praxis, dass nun nicht mehr das Bildungsministerium die Inhalte bestimmt, sondern eine Produktionsfirma. Dazu kam im April die Entlassung von sechs Mitarbeitern des Senders.

Was Pakapaka noch erwartet, ist derzeit nicht abzusehen, aber klar ist: Der Sender ist eine bedrohte Spezies: Von ihm wurden Sendungen über Gesundheits- und Ernährungstipps, Ökologie, Mediation von Konflikten zwischen Kindern, sogar über Dinosaurier oder die Arbeitsweise unseren Gehirns neben historischen Themen und wichtigen politischen Fragen unserer Zeit attraktiv und professionell präsentiert. Wie lange die kulturelle Errungenschaft aus der Zeit der Präsidentschaft von Cristina Fernández de Kirchner überlebt ist jedenfalls ungewiss.