Keine Almosen mehr

Zu jW vom 26. Juli: »Nur nichts Schlechtes sagen«

Es ist mir unerklärlich, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft darauf kommt, dass die Versorgung in der Intensivpflege gut ist. Angeblich lag 2015 das Verhältnis von Pflegekräften zu Intensivpatienten im Schnitt bei 1:2,2 pro Schicht. Von so einem Personalschlüssel sind wir fast überall meilenweit entfernt. Ich arbeite seit 1981 auf einer Intensivstation in Bremen. Die Realität ist leider so, dass wir in der Regel drei Patienten pro Pflegekraft betreuen müssen. Aus Personalmangel oder wenn die Kolleginnen oder Kollegen krankheitsbedingt ausfallen, müssen einige von uns sogar vier Patienten betreuen. Die Krankheitsraten sind in den letzten Jahren gestiegen. Kein Wunder bei diesen schlechten Arbeitsbedingungen. Die Dauerbelastung der Pflegekräfte ist durch massiven Personalabbau in den letzten Jahren unerträglich geworden. Durch die permanente Arbeitshetze und die Arbeitsverdichtung werden die Pflegekräfte krank und »flüchten« in die Teilzeitarbeit, oder sie verlassen den Arbeitsplatz Krankenhaus, um eine gänzlich andere Tätigkeit zu beginnen. Daher ist es auch erklärlich, warum immer weniger Menschen eine Ausbildung zur Pflegekraft beginnen wollen. So kann es nicht mehr weitergehen. Mit Almosen können sie uns nicht mehr abspeisen. Bessere Arbeitsbedingungen müssen wir uns erkämpfen, wir werden flächendeckende Streik­aktionen durchführen müssen. Einfach wird es nicht werden, die Resignation unter den Kolleginnen und Kollegen ist leider enorm, und sie sind einfach nur noch ausgepowert. Und ein weiteres Manko: Im Durchschnitt sind nur zehn Prozent der Pflegekräfte in der Gewerkschaft organisiert. Gesundheit ist ein Menschenrecht, keine Ware!

Ariane Müller, Bremen

Vergeblicher Ausbruch

Zu jW vom 25. Juli: »Gefangen im ­›Interregnum‹«

Der Vorabdruck von Frank Deppe aus seinem Buch über Revolution und Gegenrevolution enthält eine ganze Reihe bemerkenswerter Einsichten über die beginnende Unregierbarkeit der kapitalistischen Gesellschaften, die »sich desintegrierenden Staatensysteme«, die Artikulation des Protestes »im religiösen Radikalismus«, über die parallel dazu anwachsenden sogenannten rechtspopulistischen Bewegungen – die in Wirklichkeit ja nur die den Hochburgen des kapitalistischen Weltsystems angemessenen Ausdrucksformen der gleichen Ursachen sind, die an seiner Peripherie zu koranschwenkenden Warlords führen. Aber nichts von dem ist wirklich neu, und nichts ist auch nur annähernd so prägnant geschrieben und auf den Punkt gebracht wie von dem von den staatlich besoldeten Kathedersozialisten verfemten und totgeschwiegenen Robert Kurz.

So richtet sich dann deren Hoffnung auch illusionsgetränkt auf Leute wie Sanders, Corbyn oder Mélenchon, die allesamt dasselbe sind: Inkarnation der vergeblichen Suche des Neuen im Alten – also des perspektivlosen Versuchs, den Ausbruch aus dem Gehege aus Privateigentum, Markt, Geld und Staat innerhalb dieses Geheges zu denken. Das schließt die Fixierung auf Wahlprozessionen zur Urne (Nomen est omen!) als dem empfohlenen Hauptmittel künftiger revolutionärer Ausbrüche ein, die durch die Orientierung auf diese wie auf noch kommende ähnliche Hoffnungsträger durch genau diese Kathedersozialisten eingehegt werden sollen.

Manfred Sohn, Rittmarshausen

Gesuchte Kompetenzen

Zu jW vom 26. Juli: »›Martin Dulig muss ­aufhören, sich wegzuducken‹«

Nichts gegen den Einsatz von Frau Pinka für die Beschäftigten der Solarworld. Im Zusammenhang mit der Forderung nach einem stärkeren Engagement der sächsischen Staatsregierung (Martin Dulig, SPD, ist dort Wirtschaftsminister, jW) zur Abmilderung der Insolvenzfolgen der Solarworld wirft Frau Pinka der sächsischen Staatsregierung eine »ideologische Ablehnung von Staatsbeteiligungen« vor.

Dazu zieht sie leider zwei Beispiele heran, die denkbar ungeeignet bzw. falsch sind. Infineon als Nachfolgeunternehmen der Qimonda zu bezeichnen lässt sicher alle Infineon-Mitarbeiter erschaudern. Vielmehr war Qimonda eine Ausgründung von Infineon, die sich vollständig auf Halbleiter für Mobiltelefone konzentrieren sollte. Die Infineon AG wiederum ist seit ihrer Ausgliederung aus Siemens im Jahr 1999 eines der erfolgreichsten Halbleiterunternehmen in Europa und weltweit im Bereich Halbleiter für Anwendungen im Auto erfolgreich.

An der »Zentrum Mikroelektronik Dresden« AG (heute IDT Europe GmbH) hält der Freistaat Sachsen seit Dezember 2015 im Zuge des Verkaufs an die amerikanische IDT-Gruppe keinerlei Anteile mehr. Ob die Konzepte der Nachwendezeit – aus dieser Zeit stammt ursprünglich die zehnprozentige Beteiligung des Freistaates an der ZMD AG – heute noch und insbesondere für die Solarindustrie sinnvoll sind, ist zumindest diskussionswürdig.

Die allermeisten von der Insolvenz Betroffenen haben durch die Beschäftigung bei Solarworld für Arbeitgeber gerade in der Region Sachsen/Thüringen hochinteressante Kenntnisse und Kompetenzen und sind somit auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähige und vor allem gesuchte Bewerber.

Frank Schulze, Geschäftsführer IDT Europe GmbH (ehemals ZMD AG)

Sankt Lenin

Zu jW vom 24. Juli: »Ein Kuss von Putin«

Schon die alten Christen haben um die sinnliche Macht des Beispiels gewusst, dass zudem ein Mittelwesen (Feuerbach) gebraucht wird, um die Massen zu ergreifen. Die Idee »befestigte und beleibte« sich. Die Forderung nach der Beseitigung des Lenin-Mausoleums ist daher nichts anderes als antikommunistische Bilderstürmerei. Die Massen in Russland wissen das.

Stephan Jegielka, per E-Mail