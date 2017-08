ASEAN feiert Einigkeit

Letzte Handgriffe: Gardisten befestigen Flaggen der zehn ASEAN-Staaten im philippinischen Außenamt Foto: Bullit Marquez/ AP Photo

Als Einheit wäre der Staatenbund weltweit die Nummer sechs unter den größten Wirtschaftsmächten nach den USA, China, Japan, Indien und Deutschland. 50 Jahre ist es her, seit die Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) am 8. August 1967 mit der »Deklaration von Bangkok« aus der Taufe gehoben wurde. Nicht nur auf den Philippinen wird das Jubiläum mit erwarteten 1.700 VIP-Gästen gefeiert – der Inselstaat hält turnusgemäß den Vorsitz. Seit Mittwoch tagen in Manila die Außenminister. Zahlreiche weitere Veranstaltungen schließen sich bis Sonntag an.

Thailand, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur haben vor einem halben Jahrhundert den Bund begründet. Es war die Zeit des Kalten Krieges, alle fünf Gründungsmitglieder verstanden sich im Bündnis mit den USA als »Bollwerk gegen den Kommunismus«. Nicht zuletzt wegen des sich in Indochina gerade zuspitzenden Konfliktes und der militärischen Eskalation durch die USA. Neben Vietnam sollten bald auch dessen kleine Nachbarn Laos und Kambodscha in den Krieg verwickelt sein. Das kleine und reiche Sultanat Brunei wurde 1984 aufgenommen. 1995 wurde als erstes Neumitglied nach Ende der Blockkonfrontation ausgerechnet das einst geschmähte Vietnam aufgenommen. 1997 folgten Laos und Myanmar (Burma) sowie 1999 schließlich Kambodscha.

ASEAN ist und bleibt eine Wirtschaftsunion, auch wenn sich der Zehnerbund bemüht, auch politisch zusammenzurücken. Dem stehen nicht zuletzt Widersprüche zwischen der Mehrzahl der Mitglieder und den sich trotz diverser staatskapitalistischer Reformen noch immer als sozialistisch begreifenden Ländern Vietnam und Laos im Wege.

2015 (die Statistik für das vergangene Jahr liegt noch nicht vor) belief sich die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP) der zehn Staaten auf umgerechnet knapp 2.500 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen (Ausfuhren und Einfahren) sank gegenüber 2014 zwar um gut zehn Prozent, kam indes immer noch auf 2.270 Milliarden Dollar.

Die einzelnen Mitglieder der Gruppe weisen enorme Unterschiede in ihren Entwicklungsniveaus auf. So ist Singapur ein höchstentwickelter Industriestandort mit zukunftsweisender Infrastruktur und einem schwergewichtigen Finanzsektor. Das BIP pro Kopf des Stadtstaates liegt nach Kaufkraftparität (PPP) laut IWF mit 87.855 Dollar (2016) auf dem dritten Rang weltweit – nach Katar (das durch die gegenwärtige Blockade seiner Nachbarn gerade diesen Platz verlieren dürfte) und der EU-Steueroase Luxemburg. Rund 30 Prozent des Handelsvolumens des Blocks entfallen auf den autoritär geführten und von mächtigen Clans beherrschten Stadt- und Inselstaat. Dagegen sehen die ASEAN-»Mittelmächte« Malaysia und Thailand mit 27.267 bzw. 16.888 Dollar BIP pro Kopf (PPP) eher schwach aus, ganz zu schweigen von den kleineren Gemeinschaftsmitgliedern. Indonesien, mit 255 Millionen Einwohnern größter ASEAN-Staat, brachte es 2016 auf 11.720 Dollar pro Kopf. Auch bei den Investitionen aus dem Ausland entfällt der Löwenanteil auf die florierende Wirtschafts- und Handelsmetropole Singapur.

Der interne Güterverkehr vollzieht sich inzwischen nahezu ohne Barrieren. Zur Jahreswende 2015/16 wurde der gemeinsame Binnenmarkt aus der Taufe gehoben. Zwar gehören in Stufe eins nur die sechs Altmitglieder dazu, für die anderen vier gilt noch eine Übergangsfrist. Doch selbst im Bündnis der zehn sind die Zollschranken praktisch verschwunden. Ähnlich grenzenlos ist – zumindest pro forma – die Bewegungsfreiheit im Beschäftigungssektor. Gerade weil die Einkommensunterschiede nicht nur regional, sondern auch zwischen den Ländern teils extrem groß sind, landen wieder mit Abstand die meisten Arbeitsmigranten in Singapur, Malaysia und Thailand. Aus politischen Gründen gibt es dort in Abständen Aktionen gegen »illegale Beschäftigung« wie aktuell in Thailand und zuvor schon in Malaysia.

Das Ziel, annähernd gleiche Rahmenbedingungen für alle zu schaffen, liegt auch nach 50 Jahren in weiter Ferne. Die indonesische Initiative aus dem Vorjahr für einen einheitlichen Mindestlohn bekam zwar ein positives Echo, passiert ist aber nichts. Derzeit schwanken die Mindestentgelte zwischen umgerechnet drei US-Dollar am Tag im Armenhaus Myanmar und sechs bis zehn Dollar in Malaysia, Thailand und auf den Philippinen. Thailand ist mit seiner 300-Baht-Regelung (gut acht Dollar) eines der wenigen Länder mit einer landesweit gültigen unteren Lohnschwelle. In den meisten anderen Staaten gibt es regionales Gefälle, das bei Indonesien (weniger als drei bis knapp acht Dollar im Großraum Jakarta) besonders ausgeprägt ist. Kambodscha hat sogar erst für einzelne Branchen (Textilsektor; jW berichtete) nach langen sozialen Kämpfen überhaupt Mindestlöhne eingeführt. Zudem geht die Einkommensschere fast überall immer weiter auseinander.

Auf den Philippinen feiern sich dieser Tage die Spitzen der ASEAN zusammen mit Partnern aus China, Indien, Australien, Neuseeland und den USA. Nicht nur die Hauptstadt Manila spielt dabei eine Rolle, auch andere Orte sind eingebunden. So sollen die 27 Windräder von Pililla südöstlich von Manila, die 60.000 Haushalte mit Strom versorgen, zur Feierstunde in den ASEAN-Farben Rot, Blau und Gelb erstrahlen. Solche Projekte zum ökologischen Umbau der Stromerzeugung sind in vielen der ASEAN-Länder noch dünn gestreut. Vielerorts ist Wirtschaftswachstum die Hauptsache – oftmals auf dem Rücken von Mensch und Umwelt durch maximierte Ressourcenausbeutung. Dort, und nicht nur beim Handel untereinander, haben die ASEAN-Länder erheblich Nachholbedarf.