»Erstmals wurde Zahl der Leiharbeiter reduziert«

Immer wieder protestieren Klinikbeschäftigte gegen die Arbeitsbedingungen in den Häusern, so auch hier in Hamburg (8. April 2014) Foto: Maja Hitij/dpa

Genau ein Jahr ist es her, dass ein Arbeitskampf in den beiden Häusern der Ameos-Klinikgruppe in Osnabrück und Hildesheim endete – nach 46 Streiktagen. Sie kämpften damals dafür, der Auslagerungswut des Unternehmens Einhalt zu gebieten. Erreicht haben Sie neben einer Lohnerhöhung einen dreijährigen Kündigungsschutz für die direkt im Klinikum angestellten Beschäftigten und die Überführung von 50 der 280 eingesetzten Leiharbeiter in den Mutterkonzern. »Was wir da rausgeholt haben, ist ein großer Erfolg«, sagten Sie damals. Sehen Sie es heute immer noch so?

Ja, ich würde es immer noch so sagen. Die drei Jahre Kündigungsschutz haben uns mächtig geholfen. Es gab im vergangenen Jahr keine Entlassungen. Sukzessive kommen auch die 50 Leute in den Mutterbetrieb. In Osnabrück und Hildesheim werden je drei pro Quartal übernommen. Mit dem Ergebnis von damals ist es uns erstmals gelungen, die Zahl der Leiharbeiter, die bei uns eingesetzt werden, zu reduzieren. Mittlerweile sind wir sogar noch einen Schritt weiter: Es gibt bei uns gar keine Leiharbeiter mehr. Das ist aber nicht das Resultat des Streiks, sondern die Folge eines Urteils des Hildesheimer Arbeitsgerichts.

Das müssen Sie genauer ausführen. Ameos hatte doch eine eigene Tochterfirma geschaffen, die den Krankenhäusern Beschäftigte »lieh«.

Sie hieß Ameos Krankenhausgesellschaft Niedersachsen-Bremen. Die Gesellschaft hatte eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Doch Kollegen in Hildesheim haben gegen die Praxis geklagt, denn diese Firma und Ameos Niedersachsen, die unsere Häuser eigentlich betreibt, haben die selbe Geschäftsführung. Unter diesen Bedingungen dürfen Beschäftigte nicht untereinander verliehen werden, stellte das Arbeitsgericht fest. Die Leiharbeit sind wir nun los.

Doch für die Kollegen bei der Ameos Krankenhausgesellschaft Niedersachsen-Bremen gilt unser Tarifvertrag nicht, sie werden also immer noch anders bezahlt als wir. Das Grundgehalt ist etwa 25 Prozent geringer als unseres. Zum Teil bessert Ameos da mit individuellen Zulagen nach. Das führt dazu, dass einige sehr gut, andere aber schlecht bezahlt werden. Wer da genau was erhält, ist für uns oft gar nicht ersichtlich. Der wichtigste Unterschied ist aber, dass die Kollegen, für die kein Tarifvertrag gilt, nicht von der vom Arbeitgeber finanzierten Altersvorsorge profitieren.

Es gab keine Entlassungen und hinsichtlich der Leiharbeit musste Ameos einen Rückschlag hinnehmen. Gelingt es dem Unternehmen trotzdem, die vielen Tochterfirmen, in denen kein Tarifvertrag gilt, gegenüber der Muttergesellschaft auszubauen?

Daran arbeiten sie munter weiter. Mittlerweile sind sechs oder sieben Unternehmen in unserem Klinikum tätig. Die gesamte Technik wurde ausgegliedert, die Speiseversorgung, die Elektronische Datenverarbeitung. Sogar die Kolleginnen und Kollegen, die an der Pforte arbeiten, sind in einem eigenen Unternehmen angestellt. Gibt es Neuanstellungen, dann in diesen Töchterfirmen. In der Muttergesellschaft werden nur noch Ärzte eingestellt und Pflegeazubis. Die Probleme von damals sind uns also geblieben.

Dann hat Ihr Erfolg diesen Prozess also nur verlangsamt?

Unser Vertrag läuft bis 2019. Die Zeit werden wir nutzen, um auch die Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, die in den anderen Unternehmen angestellt sind. Denn wir haben ein Ziel: Wir wollen einen gemeinsamen Tarif, der für alle gilt, die bei uns arbeiten. Solange hier noch Leiharbeit zum Einsatz kam, hätte das nie im Leben klappen können. Jetzt könnte es uns aber gelingen, wenn alle mitziehen.

Und wie ist nun in der Belegschaft?

Einen Kampf wie den vergisst man nicht so schnell, wir mussten uns ja damals ganz schön anstrengen. Man kann heute sagen, dass es keine wirkliche Bindung zum Unternehmen gibt, die Kolleginnen und Kollegen identifizieren sich mit Ameos nicht. Dafür haben wir als Betriebsrat einen großen Rückhalt in der Belegschaft, auch die Gewerkschaft ist stark verankert, der Organisationsgrad im Vergleich zu anderen Häusern hoch.

Doch es gibt auch den ein oder anderen, der denkt, dass sich seit damals nichts gebessert hätte. Das kann ich auch verstehen. Dieses ganze Thema – Auslagerungen, Tochterfirmen, Leiharbeit – ist sehr komplex. Es ist sehr schwer, das den Leuten verständlich zu erklären, zumal die ja täglich ihre Arbeit schaffen müssen, die sie bereits stark in Anspruch nimmt. Da sagen manche: »Ach, macht ihr mal und lasst uns damit zufrieden.«