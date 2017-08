Kampf um Schalthebel

Anhänger von zivilgesellschaftlichen Gruppen demonstrieren in Nairobi nach dem Mord an Christopher Msando, dem IT-Direktor der Wahlbehörde Foto: Baz Ratner/REUTERS

Wenn in Kenia am kommenden Dienstag zeitgleich der Präsident, das Parlament und die Lokalregierungen neu gewählt werden, dann schauen auch die Menschen in den umliegenden Ländern in Richtung Nairobi. Denn die knapp hinter dem Nachbarn Äthiopien zweitgrößte Volkswirtschaft Ostafrikas ist mit ihrem Tiefseehafen Mombasa vor allem für Staaten ohne Meereszugang ein wichtiger Partner. Wenn es in Kenia zu Konflikten kommt, steigen auch in Uganda und Südsudan die Lebensmittelpreise. So war es nach den Wahlen 2007, als bei schweren Kämpfen zwischen Anhängern der kenianischen Opposition und Regierungskräften etwa 1.100 Menschen getötet worden waren. Aktuell führt ein Todesfall zu gesteigerter Sorge vor neuen Ausschreitungen.

Am Montag berichtete der Vorsitzende der Wahlkommission, Wafula Chebukati, dass deren für die Computersysteme bei der Wahl verantwortlicher IT-Direktor ermordet aufgefunden wurde. Die Leiche von Christopher Msando habe Folterspuren aufgewiesen. Über die Motive der Mörder spekulieren nun Gazetten wie Politiker, die Opposition wittert einen bevorstehenden Wahlbetrug.

Erneute Kämpfe wie 2007 sind dennoch unwahrscheinlich. In einer vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen geförderten Maßnahme wurden 180.000 Bedienstete von Sicherheitskräften und Wahlkommission für die Vermeidung von Konflikten ausgebildet. Eine neue Verfassung gibt den Lokalregierungen zudem mehr Einfluss und einen direkteren Zugriff auf einen Teil des Staatsbudgets. Der Marginalisierung von Minderheiten soll entgegengewirkt werden, indem ihre Repräsentanten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge mitreden können. In einem Land, in dem eines der prominentesten Wahlkampfversprechen der Opposition die Korruptionsbekämpfung ist, entscheidet diese Macht nicht selten darüber, wer vom Aufschwung profitiert und wer nicht.

Denn gewachsen ist die kenianische Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren kräftig, einer aktuellen Analyse des Wirtschaftsnachrichtenportals Bloomberg vom Dienstag zufolge um durchschnittlich 5,2 Prozent pro Jahr. Doch in weiten Teilen der Bevölkerung kommt davon wenig an. Außerdem freuten sich zwar »Investoren« über die gigantischen Infrastrukturmaßnahmen der Regierung von Staatschef Uhuru Kenyatta für neue Straßen und Schienen. Doch weil die Steuereinnahmen nicht wie erhofft stiegen, ist die Schuldenquote auf über 50 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes angewachsen. Kenia droht eine neue Schuldenkrise.

Kenyattas wichtigster Herausforderer im Rennen um die Staatsspitze, Raila Odinga vom Oppositionsbündnis National Super Alliance, will daher die Staatsausgaben kürzen, was ihn zum Liebling des Westens macht. Kenyatta will dagegen seinen Kurs fortführen und verspricht, mit neuen Großprojekten 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Da er das Gros der Maßnahmen mit chinesischer Hilfe durchführen lässt, ist er kein Liebling des Westens.

Seit 2010, Kenyatta war damals noch Finanzminister, versuchte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ihn wegen der Kämpfe von 2007 anzuklagen. Erst 2015, zwei Jahre nach seiner Wahl zum Staatschef, wurde das Verfahren eingestellt. Kenia will das vor allem von der Europäischen Union finanzierte Gericht, das seit seiner Gründung ausschließlich Afrikaner angeklagt hat, inzwischen verlassen und wirbt auch innerhalb der Afrikanischen Union erfolgreich für einen solchen Schritt. An einem Wahlsieg Kenyattas dürfte dem Westen daher kaum gelegen sein, Einflussversuche nicht ausgeschlossen. Im Fall des ermordeten Direktors der Wahlkommission haben Großbritannien und die USA jedenfalls bereits ihre Unterstützung bei den Ermittlungen angeboten.