Steigende Sozialausgaben

Gutbezahlte Jobs wären besser als Nahles’ »moderner Sozialstaat« (DGB-Aktion in Magdeburg im Jahr 2012) Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Trotz offiziellem Beschäftigungsrekord sind die Ausgaben für Sozialleistungen in der BRD auch im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Sie legten gegenüber 2015 um 3,7 Prozent auf 918 Milliarden Euro zu. Laut Prognose sollen sie in den nächsten vier Jahren sogar die Billionen-Grenze übersteigen und im Jahr 2021 bei 1,1 Billionen Euro liegen. Das geht aus dem Sozialbericht 2017 von Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hervor, der am Mittwoch im Kabinett verabschiedet wurde.

Die Sozialausgaben machen knapp 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Dieser Anteil am BIP ist nach Angaben des Sozialministeriums seit 2011 in etwa auf demselben Niveau geblieben. Das bedeute, dass die Sozialleistungen nicht wesentlich schneller anstiegen als die Wirtschaftsleistung. Der Unternehmerverband BDA hatte sich vor kurzem bemüßigt gefühlt, davor zu warnen, dass mit den Sozialleistungen auch die Sozialbeiträge steigen könnten und damit Arbeitsplätze gefährdet würden. 80 Prozent der Sozialleistungen oder gut 720 Milliarden Euro dienten zur Absicherung der Lebensrisiken Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Invalidität, Alter und Tod, so das Sozialministerium. Ein wesentlicher Posten ist hierbei die Sozialhilfe, die zuletzt bei mehr als 30 Milliarden Euro lag. Die Ausgaben des Bundes für Hartz-IV-Leistungen lagen zuletzt bei mehr als 20 Milliarden Euro.

Die BRD liege mit ihrer Sozialleistungsquote leicht über dem europäischen Durchschnitt, hieß es. Einen deutlich höheren Anteil der Ausgaben für diesen Bereich weisen den Angaben zufolge etwa Frankreich oder Dänemark aus. Ministerin Nahles erklärte, die Sozialsysteme sicherten elementare Lebensrisiken ab, ermöglichten den Zugang zu Leistungen wie Bildung, Gesundheit und Wohnen sowie sorgten für eine funktionierende soziale Infrastruktur. Ein moderner und gut ausgebauter Sozialstaat stärke Beschäftigung und Wirtschaftswachstum.

Nach Ansicht des Sozialverbandes VdK sind hohe Sozialleistungen trotz geringer Arbeitslosigkeit allerdings auch ein deutlicher Hinweis auf viele schlechtbezahlte Jobs. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher sagte der dpa am Mittwoch: »Arbeit muss gut bezahlt werden. Dadurch erhalten die Sozialversicherungssysteme auch eine tragfähige Finanzgrundlage«. Nach Angaben des DGB ist für etwa ein Drittel der Beschäftigten atypische oder gar prekäre Arbeit immer noch der Normalfall. So nahm zum Beispiel die Zahl der geringfügig Beschäftigten nach einer DGB-Statistik von 2003 bis heute von 5,3 Millionen auf knapp 7,5 Millionen zu. Zuletzt ging die Zahl allerdings wieder leicht zurück. Nach den Worten von Linkspartei-Chef Bernd Riexinger hat Nahles prekäre Arbeit in Deutschland erst salonfähig gemacht. »Die Löhne für immer anspruchsvollere und unsicherere Jobs reichen hinten und vorne nicht. Schon gar nicht als Garant für eine sichere Rente und gegen Altersarmut«. (dpa/jW)