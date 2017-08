Vom Klimaschutz zur Systemfrage

Teilnehmer einer Demonstration gegen Braunkohleabbau im August 2016 in Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) Foto: Caroline Seidel/dpa

Es ist das achte »Klimacamp« im Rheinland: Vom 18. bis 29. August werden in der Nähe von Köln Menschenketten, Fahrraddemos und Sitzblockaden vor dem Braunkohlerevier stattfinden. »Dazu erwarten wir Tausende Menschen aus ganz Europa«, so Christopher Laumanns, Sprecher des Camps, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Wie in den vergangenen Jahren findet dort auch die sogenannte »Degrowth«-Sommerschule statt – im Gegensatz zur konventionellen Wachstumsökonomie soll dort eine Wirtschaftsweise diskutiert werden, die das Wohlergehen aller auf ökologischer Grundlage zum Ziel hat. Parallel dazu startet innerhalb des Zeltlagers ein neues Projekt – das »Connecting Movements Camp« (Como-Camp) soll verschiedene soziale Bewegungen miteinander in Kontakt bringen, wie eine der Initiatorinnen, Johanna Winter, dieser Zeitung erklärte. Aktivistinnen und Aktivisten, die sich mit Landwirtschaft und Ernährungssouveränität beschäftigten, mit Antirassismus oder Feminismus, könnten in sogenannten »Barrios« – der spanische Begriff für Nachbarschaften – im Camp ihre jeweiligen Ziele diskutieren. Allen gemeinsam sei, dass sie »Alternativen für eine demokratische, ökologische und sozial gerechte Gesellschaft suchen«.

Wer sich mit Landwirtschaft befasst, könne etwa erklären, welche ökonomischen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten dazu führen, dass hauptsächlich Deutsche Zugang zu Boden und Grundbesitz erhielten, Osteuropäern dagegen nur das Arbeiten zum Hungerlohn bleibe, erläuterte sie. Wer sich mit Rassismus beschäftige, habe andere Aspekte im Blick: Wie sind die Abhängigkeiten zu Deutschen entstanden, welche Auswirkungen haben sie, wie kann der Kampf um die Rechte der Ausgebeuteten geführt werden? Ähnliches gelte für illegalisierte Arbeiterinnen und Arbeiter in Italien beim Orangenanbau. Obgleich ihre Tätigkeit für die gewohnte Ernährung der Menschen in reicheren Industrieländern wie Deutschland unentbehrlich sei, müssten sie Schwarzarbeit für wenige Euro leisten und ihr Dasein ohne legalen Aufenthaltsstatus und Papiere fristen – also ohne die Möglichkeit, Arbeitsrechte einzuklagen. Es gehe darum, Fragen von Migration und Ernährungssouveränität in Zusammenhang zu bringen, so Johanna Winter.

Feministinnen, die sich noch nie mit Landwirtschaft beschäftigt hätten, könnten im Camp etwas über die Geschlechtergerechtigkeit in ländlichen Gebieten erfahren: über doppelbelastete Mütter, die von der Arbeit im Haushalt »mit dem Babyphone in den Hühnerstall« hetzten, um dort das Federvieh zu füttern. Oder dass auf dem Land unterschiedliche Lebensentwürfe existierten, ähnlich wie bei Städterinnen und Städtern: Frauen, die als Single selbstbestimmt leben wollten; lesbische Frauen; solche, die lieber keine Kinder haben wollten. Die Rollenverteilung sei aber oft hinterwäldlerisch. Während Männer einfach auslebten, wofür sie sich entschieden haben, mühten sich Frauen oft, Erwartungen an sie nachzukommen. Unterstützer geflüchteter Frauen könnten berichten, wie diese, häufig auf sich allein gestellt, sich und ihre Kinder durchbringen müssten. In einer Heteropartnerschaft von Geflüchteten seien dagegen klischeehafte Rollen oft brüchig, weil weder Mann noch Frau arbeiten dürften. Der Klimawandel, in Teilen Afrikas zunehmend als Fluchtgrund relevant, verschärfe all diese Probleme, so Winter. Die Aktionstage im Rheinland sollen den Auftakt zu weiteren Protesten gegen soziale Ungleichheit und die Zerstörung der Natur bilden. Der genaue Standort des Camps wird noch bekanntgegeben.